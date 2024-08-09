Окупанти вночі та вранці атакували 8 прикордонних громад Сумщини, пролунало 52 вибухи

Сьогодні вночі та зранку росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 52 вибухи.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під російськими обстрілами перебували Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська та Середино-Будська громади.

Середино-Будська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (5 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено авіаудари КАБом (23 вибухи), артобстріл (3 вибухи).

Білопільська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.

Миропільська громада: завдано авіаудару КАБом (1 вибух).

Великописарівська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Есманьська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.

Хотінська громада: зафіксовано авіаудари КАБом (5 вибухів).

Глухівська громада: здійснено авіаудар КАБом (3 вибухи).

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Нагадаємо, 8 серпня внаслідок російського удару по Юнаківській громаді Сумщини загинули двоє братів 6 та 23 років. Крім того, у результаті ворожої атаки на область є приліт по с. Стецьківка, де постраждала одна людина, пошкоджено школу та будинки.

Ситуація на Сумщині

Раніше в Генштабі повідомили, що на Сумському напрямку зросла інтенсивність бойових дій. Ворог активно застосовує авіацію, вертольоти, важке озброєння. Однак, успіху не має.

Крім того, через напружену ситуацію проводиться обов’язкова евакуація з населених пунктів 5 громад Сумського району.

Водночас у Сумській області, на кордоні з РФ, на 10 діб припиняє свою роботу гуманітарний коридор "Колотилівка-Покровка", яким люди з окупації повертались на підконтрольні Україні території.

Своєю чергою голова Сумської ОВА Володимир Артюх заявив, що є тенденція до наростання інтенсивності застосування потужної авіаційної зброї з боку ворога.