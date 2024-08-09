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Новини Війна
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Після війни українці тренуватимуть всі армії у Європі та США, - американець Ненс, який воював у Силах оборони України

ненс

Армія України після закінчення війни може тренувати інші армії за кордоном.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив колишній іноземний легіонер Малкольм Ненс, який воював проти РФ у Силах оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Зараз Ненс керує аналітичним центром, що аналізує боротьбу з тероризмом, є членом консультативної ради директорів Міжнародного музею шпигунства у Вашингтоні.

Читайте: Україна має право захищатися від Росії. Пам’ятайте, з цього регіону росіяни атакують українців, - Білий дім

"Мені доводилося тренувати команду з 25 чоловік у Яворові. Щоранку ми вставали о 4:30 ранку, починали мовчазне патрулювання – не промовляючи ані слова, діставали зброю, спорядження. Жодних приладів нічного бачення. І протягом місяця проводили навчальне патрулювання. Потім пробігали чотири кілометри з усім спорядженням.

Я хочу захищати вашу країну, тому що ви хороші люди. У вас є серце, і вас не перемогти! Українська армія, коли ця війна закінчиться, тренуватиме всі армії в Європі та США. Без питань", - зазначив він.

Малкольм провів в Україні майже 10 місяців, 9 з яких - в армії.

"Брав участь у контрнаступі, заходив у складі свого підрозділу в тил росіян. Ми зайняли східний берег річки Оскіл, східну частину Куп’янська. Свій 61-й день народження я провів у контрнаступі під Куп’янськом – 20 вересня 2023 року", - зазначив він.

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Автор: 

армія (3767) США (22525) легіонер (7)


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Топ коментарі
+7
запрошуємо на тренінг прямо зараз. Як раз акція - учням доплата за участь у тренінгу.
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09.08.2024 09:38
+4
Зараз москальську пропаганду пірве )) : вайска НАТО ))
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09.08.2024 09:39
+4
Умови МАКСИМАЛЬНО наближені до бойових, ефект присутності приголомшливий )) Навіть набої бойові у противника ))
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09.08.2024 09:41
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запрошуємо на тренінг прямо зараз. Як раз акція - учням доплата за участь у тренінгу.
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09.08.2024 09:38 Відповісти
Умови МАКСИМАЛЬНО наближені до бойових, ефект присутності приголомшливий )) Навіть набої бойові у противника ))
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09.08.2024 09:41 Відповісти
у нас найкращі тренажери - із стереоефектами, бризками і запахами. Правда рівень звуків не регулюється, тому бажано мати тактичні навушники.
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09.08.2024 09:48 Відповісти
Необхідно мати повну ******* амуніцію, бо навіть на страйкбол або пейнтбол без амуніції не пускають. А тут мегасерйозніше ...
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09.08.2024 09:52 Відповісти
на страйкболі амуніцію не дають, а тут навіть термобілизну дадуть, та ще й годують, не треба з собою приносить.
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09.08.2024 09:59 Відповісти
Зараз москальську пропаганду пірве )) : вайска НАТО ))
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09.08.2024 09:39 Відповісти
Побратими вчора мені скинули колективну фотку з 22-го під Ізюмом, якої раніше не було. Називається - "найди на фото українців"
Я сиджу на даху ельки. Поруч бойові побратими з Колумбії, з Панами, з Австралії, з США, з Великобританії та Франції. Дехто загинув. Воно досить тяжко переживається.
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09.08.2024 09:44 Відповісти
Люба війна тяжко переживається, коли береш в ній участь...
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09.08.2024 09:49 Відповісти
так-після перемоги над рашистскім рєйхом НАТА папросіца прісаєдініцца к ЗСУ...
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09.08.2024 09:43 Відповісти
угу, якщо виживемо! замість дати нам достатньо зброї для перемоги, вони будують примарні повоєнні теорії
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09.08.2024 09:50 Відповісти
Може центром НАТО варто вже зробити Україну, переглянути список членів , а когось і викинути до бісової матері ,щоб не заважали.
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09.08.2024 09:54 Відповісти
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09.08.2024 10:00 Відповісти
відгодовані та запаковані генерали 100% будуть жити в НАТО (не всі звісно)
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09.08.2024 10:05 Відповісти
На такі тренування ішим арміям шалений відбір пройти прийдеться! І обов'язково українська мова, особливо бойовий сленг - бо є нюанси!
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09.08.2024 13:28 Відповісти
 
 