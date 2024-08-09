Після війни українці тренуватимуть всі армії у Європі та США, - американець Ненс, який воював у Силах оборони України

Армія України після закінчення війни може тренувати інші армії за кордоном.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив колишній іноземний легіонер Малкольм Ненс, який воював проти РФ у Силах оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Зараз Ненс керує аналітичним центром, що аналізує боротьбу з тероризмом, є членом консультативної ради директорів Міжнародного музею шпигунства у Вашингтоні.

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"Мені доводилося тренувати команду з 25 чоловік у Яворові. Щоранку ми вставали о 4:30 ранку, починали мовчазне патрулювання – не промовляючи ані слова, діставали зброю, спорядження. Жодних приладів нічного бачення. І протягом місяця проводили навчальне патрулювання. Потім пробігали чотири кілометри з усім спорядженням.

Я хочу захищати вашу країну, тому що ви хороші люди. У вас є серце, і вас не перемогти! Українська армія, коли ця війна закінчиться, тренуватиме всі армії в Європі та США. Без питань", - зазначив він.

Малкольм провів в Україні майже 10 місяців, 9 з яких - в армії.

"Брав участь у контрнаступі, заходив у складі свого підрозділу в тил росіян. Ми зайняли східний берег річки Оскіл, східну частину Куп’янська. Свій 61-й день народження я провів у контрнаступі під Куп’янськом – 20 вересня 2023 року", - зазначив він.

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