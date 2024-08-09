Дрони СБУ уразили аеродром "Липецьк-2", де зберігалося понад 700 КАБів та кілька десятків винищувачів, - джерело
Служба безпеки у співпраці із ЗСУ та ССО завдала удару по російському військовому аеродрому "Липецьк-2".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
В момент атаки на аеродромі перебувало кілька десятків винищувачів, вертольоти та розміщувалися склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб, зазначило джерело.
Після удару дронами відбувся вибух, який спричинив ланцюгову детонацію та масштабну пожежу на значній частині аеродрому.
Російська влада підтвердила детонацію та оголосила евакуацію жителів прилеглих населених пунктів.
Водночас більшість літаків не встигли злетіти з аеродрому "Липецьк - 2".
Нагадаємо, у Липецьку у ніч проти 9 серпня 2024 року місцеві повідомили про "масовану атаку безпілотників". Влада заявила про роботу ППО.
У Генштабі ЗСУ згодом підтвердили, що на аеродромі "Липецьк" було уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі летовища.
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перше - перестань називати американців америкосами, якщо ти не кацап і не рашист
друге - перейди на українську, хоча б на час війни
Хіба ж в цьому організмі справа?
Чемоданы - под жопой.
Все идет по плану!
Як так?? Дерьмак розгнівается що його не попередили....
або касаби зовсім глузду не мають, або чекаємо на значне знищення літаків
https://dl-news.defence-line.org/?p=37745 О стерилизации аэродромов
Неспокойно было на болотах этой ночью, совсем не спокойно. В Липецке было настолько тревожно, что пришлось отменить развлекательные и увеселительные, ночные мероприятия. И действительно, никаких мероприятий, такого плана, проводить не было никакого смысла, поскольку развлечения, буквально падали с неба. Причём, эти развлечения были видны и слышны жителям всего областного центра. Видимо им так понравилось ночное шоу, что к утру, сеть просто завалена https://t.me/astrapress/61511 массой видео того, что каждый мог видеть из окна своего дома.
А прилетело сегодня по местному, военному аэродрому. К сожалению, в такие места, на территории федерации, прилетают только дроны. А это значит что относительно тихоходная цель, фиксируется по траектории полёта и потому, самолёты, базирующиеся на аэродроме, успевают подняться в небо. Так было во время недавнего удара по аэродрому Морозовск, ростовской области. Самолёты там тоже успели взлететь, ну а то, что летать не умеет долго и весело взрывалось. В Липецке повторилось та же история.
Судя по видео, которые опубликовали местные жители, детонация происходили как минимум в двух локациях аэродрома. Можно предположить, что были уничтожены хранилище боеприпасов и топливный терминал. А на складе боеприпасов, отчётливо были видны признаки горения и взрывов именно ракет. Специфический белый цвет горения, дает ракетное топливо. Его яркое пламя трудно с чем-то спутать. Раз так, то целая авиабаза, лишилась своего запаса ракет. И наверняка строения, в которых размещался боекомплект, тоже слегка испортились.
На этом фоне интересно то, как ситуацию комментирует противник. Он радостно сообщает о том, что самолёты успели убрать с аэродрома. На третьем годе войны, это выдается как невыносимое достижение. Вот как теперь выглядит эта радость, в исполнении профильного телеграмм канала «фраер бобёр»:
Отметим, что этот специалист оставляет за кадром пикантную деталь - дроны пролетели несколько сотен километров и лучшее, что удалось сделать противнику, так это обнаружить сам налёт и вычислить примерное направление будущего удара. Причём, скорее всего пролёт группы дронов, был обнаружен не штатными средствами ПВО, а скорее всего - на слух. И этого оказалось достаточно, чтобы лихорадочно убирать с аэродрома все самолёты, которые способны это сделать.
Отбросим все тактические и технические аспекты этой сцены, а просто представим, что в течение трёх-четырёх долгих часов, к аэродрому летят тихоходные и общем, не очень маневренные аппараты, а современные истребители, разлетаются куда подальше, чтобы не быть уничтоженными. Так поступает «вторая армия мира». Наши дроноводы, наверняка уже знают, что будет делать противник и потому, разбирают цели стационарного характера: склады боеприпасов, топливная хранилище и дорогое оборудование, которое используется для обеспечения полётов авиации. Так случилось и в этот раз.
Проще говоря, силами дронов, наши военные проводят стерилизацию вражеских аэродромов. Наверное самолёты вернулись на липецкую авиабазу и увидели много нового для себя. Ну а противник отмечает, что теперь дроны заходят на цель с высоты около 20 м. Это значит, что привычные средства ПВО здесь бессильны. А мы просто представим, что по аэродромам прилетают не дроны, со скоростью 150 километров в час, а хотя бы крылатые ракеты, имеющие скорость 900-1000 километров в час, не говоря уже о баллистике. Но пока - чем богаты…
https://dl-news.defence-line.org/?p=37745
Война имеет свой ритм и свою размеренность во всем и не в последнюю очередь - в плане информации, которая доходит до публики. Особенно это касается новых видов оружия или способов его применения. Часто бывает так, что какие-то новшества раскрываются нечаянно, когда очевидность этого нового уже стала реальностью, в других случаях это новое раскрывается намеренно для того, чтобы послать нужный сигнал противнику. В таком случае время выбирается намеренно, чтобы получить максимальный эффект от раскрытия этой информации. И далеко не факт, что такое раскрытие произойдёт при первом применении нового оружие или же необычного применения уже известных видов вооружений.
Возможно, именно это мы наблюдаем прямо сейчас. По состоянию на вчера, уже имеется три подтверждённых факта уничтожение вертолётов противника силами дронов. Два ударных вертолёта уничтожено в ходе Курской операции. Причём, оба - при выполнении штурмовых заданий, но первый подтверждённый случай произошёл в районе временно оккупированного Донецка. Там был уничтожен вертолёт Ми-8, с экипажем и десантом в количестве 20 хрящей. Что важно, все три вертолёта были уничтожены в воздухе, а не на земле, как это уже было не один раз.
Тем не менее, складывается впечатление, что именно эти случаи намеренно подтверждены в прессе, но это совсем не означает, что подобных случаев не было раньше. На самом деле, было несколько подозрительных падений вражеских вертолётов при невыясненных обстоятельствах. В связи с этим, вполне можно предположить, что сбитых дронами вертолётов, больше трёх. Просто какое-то время сама возможность атаки вертолёта силами дрона не афишировалась и потому, эти случаи были списаны на другие причины.
Дней 10 назад мы писали о том, что при таких загадочных обстоятельствах, потерпел крушение вертолёт Ми-24, возвращавшийся на свою базу, после ночного патрулирования, где он выполнял роль перехватчика дальних дронов. По этому случаю нет подтверждения того, что аппарат был атакован дроном, но обстоятельства гибели вертолёта, очень похожи на это. Мы не исключаем, что есть ещё ряд подобных случаев, которые не стали достоянием гласности.
Но даже если учитывать всего три случая перехвата вертолётов дронами, уже можно говорить о том, что ВСУ начали применять дроны как средство ПВО именно против крупных воздушных целей типа вертолёт. В сети уже имеется множество видео, на которых наш дрон перехватывает вражеский разведывательный БПЛА и в общем такие сцены не вызывают особого удивления, поскольку там происходит таран, исполненный однотипным устройством. Когда же речь идёт об атаке дрона на вертолёт, имеющий массу и габариты в сотни раз больше, то это - совсем другое дело.
Просто вдумаемся в то, что дрон - в десятки раз дешевле самого простого переносного, зенитно-ракетного комплекса типа «Игла» или «Стингер» и тем не менее, успешно поражает цель, на порядки дороже средства поражения. Плюс к тому, защитные системы вертолёта, которые могут обнаружить наведение на него зенитных средств, в данном случае оказываются бессильными, поскольку наведение происходит совершенно другим образом, который обходит, все защитные системы вертушки. Оно и понятно, ведь вместо датчиков и микросхем, средством поражения управляет человек.
https://dl-news.defence-line.org/?p=37692 Некоторые технические детали (Часть 3)
И тут следует ещё раз вернуться к тому, что военное командование противника и высшее политическое руководство федерации считает военнослужащих своей собственностью, без какой-то рефлексии и уж тем более - гуманитарных соображений. Между прочим, они имеют все основания для такого отношения. По большому счёту, отношения здесь регулируется примерно так, как это происходит между клиентом и проституткой. Клиент платит путане деньги, назначенные ею, а за это он желает получить от неё все, что хочет или за что заплачено. В данном случае за контракт заплачено действительно крупная сумма, которую большинство контрактников не то что в руках не держали, но даже не видели никогда в одном месте.
Разница между проституткой и контрактником, не такая уж и большая. Она состоит в характере услуг, за которые заплачены деньги, а вот суть отношений между властью или командованием, и контрактником, ровно такие же. После того, как будущий хрящ взял деньги, его шкура полностью переходит собственность его полного хозяина, а конкретно - его командира. Тот понимает, что контрактник уже согласился на свою смерть и потому у него не возникает никакой рефлексии по поводу того, чтобы отправить подчинённого на гарантированную смерть. Но тут есть нюанс.
Война - страшная штука, и каких бы денег хрящ не получил, страх, вернее - ужас, от того, что происходит вокруг, деньги не отключат. А потому упорство, с которым они идут на явную смерть, имеют другую природу. Разные источники сообщали о том, что противник широко применяет целую номенклатуру боевых стимуляторов. Тема не новая и общем хорошо описанная в мировой литературе. Различные фармацевтические препараты дают возможность вести активные боевые действия без сна, пищи и воды довольно длительное время, вплоть до нескольких суток.
Другое дело - последствия применения таких препаратов, тем более - в крупных дозах. Но если отдельный контрактник - расходный материал и скорее всего, погибнет в ближайшие несколько дней, то и последствий от применения препаратов не наступит, поэтому и проблемы никакой в этом нет. С учётом того, что большее часть таких контрактников сами стремятся заглушить страх, боль, голод и прочее, то их нет нужды накачивать препаратами. Они сами будут их принимать, если только будут иметь к ним доступ. А этот доступ имеется.
Даже в совке, когда с подобными вещами боролись достаточно жёстко, у военных, пусть и специальных, были подобные стимуляторы. Правда тогда доступ к ним имел небольшой круг лиц, которые никогда об этом не рассказывали, поскольку дали соответствующие по подписки о неразглашении. Сейчас же подобной химии нужно на порядки больше, поскольку ими надо снабжать не малочисленные группы спецназа, а огромное количество штурмовиков, которые и обеспечивают наполнение мясных волн.
Отсюда возникает понимание того, почему высшее военно-политическое руководство федерации, уделяет такое внимание связям как с колумбийскими товарищами, так и с Талибаном. Вполне возможно, что изначально отрегулированный механизм наркоторговли, сейчас переключился на поставку сырья, для производства боевых стимуляторов в огромных, промышленных масштабах. Это - версия, допущение но если её принять за константу, то очень многое из того, что мы видим на фронте, найдёт свое пояснение.
Проще говоря, мясной конвейер, устроенный путиным, имеет две основные фазы. Первая - за деньги покупается согласие конкретного пациента, продать свою жизнь с потрохами. Вторая - с помощью боевых стимулятором, сделать этот процесс незаметным и почти безболезненным, для хряща. Это стоит учитывать всем, кто лицом к лицу сталкивается с таким противником. Желательно не иметь иллюзии и опасной эмпатии, поскольку это может стоить жизни.
https://dl-news.defence-line.org/?p=37692
Щоб був довгий "нальот" кілька годин - тоді або закінчиться паливо і доведеться десь сідати знову, або відчайдушно дозаправлювати щоб летіти на самі дальні аеропорти та намагатися "сидіти тихо невідсвічувати"
здохніть, кацапи-окупанти-людожери...
А он воно що - прорубили ФІЗИЧНО діру в засрашинському ППО та системі попредження. І лупонули дронами по найбільш дошкульному - аеродрому тактичної авіації.
Та одне це повністю виправдовує зусилля з організації та проведення рейду.
Из гущи городов,
Пошла братва на Липецк
Проведать пацанов,
Пошла братва на Липецк,
В сторонке покурю,
Пошла братва на Липецк -
На крытую!
Я стоял, студил движок,
А они, как в модном клипе,
Продолжали марш-бросок
В направлении на Липецк,
Прошуршали, как волна,
Вдалеке чернели точки,
На дороге тишина -
Шли за сто, уж это точно!
Я подумал: В добрый путь!
Поднялися спозаранку
Что б подольше потянуть
С крытой краткую свиданку
Что б "братишек" подогреть
Чай, конфеты, сигареты
Дай им Бог здесь помереть
От навязчивой диеты.
Може, їм вдасться ще налагодити постачання Силам оборони України трофейних ворожих літаків з ворожих аеродромів?