Дрони СБУ уразили аеродром "Липецьк-2", де зберігалося понад 700 КАБів та кілька десятків винищувачів, - джерело

Служба безпеки у співпраці із ЗСУ та ССО завдала удару по російському військовому аеродрому "Липецьк-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

В момент атаки на аеродромі перебувало кілька десятків винищувачів, вертольоти та розміщувалися склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб, зазначило джерело.

Після удару дронами відбувся вибух, який спричинив ланцюгову детонацію та масштабну пожежу на значній частині аеродрому.

Російська влада підтвердила детонацію та оголосила евакуацію жителів прилеглих населених пунктів.

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Водночас більшість літаків не встигли злетіти з аеродрому "Липецьк - 2".

Нагадаємо, у Липецьку у ніч проти 9 серпня 2024 року місцеві повідомили про "масовану атаку безпілотників". Влада заявила про роботу ППО.

У Генштабі ЗСУ згодом підтвердили, що на аеродромі "Липецьк" було уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі летовища.

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