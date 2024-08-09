Менше ніж за добу зафіксовано 20 тисяч успішних завантажень у застосунку Армія+, - Міноборони

Мобільний додаток "Армія+" для військовослужбовців запущено 9 серпня. За менш ніж добу він отримав 20 тисяч успішних завантажень, що є рекордним показником для подібних систем в українському війську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"Буквально вчора, о першій годині дня ми запустили цей мобільний застосунок і станом на вечір ми вже мали 20 тисяч успішних завантажень. Для порівняння інші системи, які створені досить давно і кілька років уже існують в українській армії, мають приблизно такий самий обсяг користувачів", – розповіла Черногоренко.

За її словами, результат у 20 тисяч завантажень менше ніж за добу "це дуже дивно".

Програма Армія+ доступна в App Store та Google Play.

Нагадаємо, першій версії нового застосунку "Армія+" вже є 11 видів рапортів та унікальний ID-номер військового, завдяки якому можна надсилати ці документи на підпис. Також у застосунку будуть опитування.

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