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Менше ніж за добу зафіксовано 20 тисяч успішних завантажень у застосунку Армія+, - Міноборони

Армія+: 20 тисяч успішних завантажень.

Мобільний додаток "Армія+" для військовослужбовців запущено 9 серпня. За менш ніж добу він отримав 20 тисяч успішних завантажень, що є рекордним показником для подібних систем в українському війську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"Буквально вчора, о першій годині дня ми запустили цей мобільний застосунок і станом на вечір ми вже мали 20 тисяч успішних завантажень. Для порівняння інші системи, які створені досить давно і кілька років уже існують в українській армії, мають приблизно такий самий обсяг користувачів", – розповіла Черногоренко.

За її словами, результат у 20 тисяч завантажень менше ніж за добу "це дуже дивно".

Програма Армія+ доступна в App Store та Google Play.

Нагадаємо,  першій версії нового застосунку "Армія+" вже є 11 видів рапортів та унікальний ID-номер військового, завдяки якому можна надсилати ці документи на підпис. Також у застосунку будуть опитування.

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Автор: 

армія (3767) додаток (474)


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Гарна купа свинособак
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09.08.2024 11:34 Відповісти
божечкі... це ж стоси паперів..., а за тиждень...., а за місяць...
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09.08.2024 11:35 Відповісти
Завантажив... Скільки на це гімно витратили коштів?

Дізнався своє прізвище Ім'я по батькові. Дату народження.

Дізнався що можу подати рапорт, котрий можуть не підписати, в силу різних об'єктивних обставин.

Раніше рапортом хоч сраку можна було б підтерти... А тепер він як біткоїн... Наче є, наче й нема...
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09.08.2024 11:53 Відповісти
Інше питання: унікальний ID командира. Покажіть мені хоть один нормативний документ котрий зобов'язує командирів (взводів, рот, батальйонів - або їх аналогів) реєструватись в цьому додатку? В армії рапорти пишуть по команді. Солдат пише на взводного -взводний клопоче на ротного- ротний на батальйонного і так далі... Тобто рапорт солдата повинні погодити 4-5 чоловік +-. Так от якщо у когось з них немає додатку Армія+ тоді що?

+ Немає жодного засобу примусу до командного складу, щоб вони сумлінно ставились до відпрацювання застосунку...
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09.08.2024 12:01 Відповісти
Може це система для ідентифікації ''невгодних'' військових?
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09.08.2024 12:11 Відповісти
у керівного складу скоро почне підгорати, бо рапорта реєструються відразу і викинути або покласти його під сукно, або залишити без розгляду або просто викинути, або сотворити ще якусь маніпуляцію не получиться.
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09.08.2024 13:10 Відповісти
 
 