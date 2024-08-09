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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Основна увага російських операцій зосереджена в центральній частині Донеччини, РФ має тактичний прогрес, - британська розвідка

Торецьк

Сухопутні війська РФ продовжують ведення наступальних дій на багатьох ділянках лінії фронту, Росія досягає подальшого тактичного просування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Майже напевно основна увага російських операцій зосереджена центральній частині Донецької області. Нещодавні наступи росіян призвели до того, що місто Покровськ опинилося приблизно за 16 км від нинішньої лінії фронту", - йдеться в огляді.

Як зазначається, Покровськ є важливим логістичним центром, який підтримує українські операції в Донецькій області.

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У розвідці Британії також зазначають, що РФ продовжує досягати успіхів у Нью-Йорку, а її просування в цьому районі загрожує Торецьку.

Росія продовжує покладатися на піхотні атаки для поступового просування територією України.

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Автор: 

Велика Британія (5551) розвідка (3856) Донецька область (8328) бойові дії (3701)


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Ага , русні значить ще - не доходить ? Значить ЗСУ треба ще посилити наступ на Курськ .
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09.08.2024 12:09 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3503802/rf_ne_zmenshuye_ugrupuvannya_na_harkivschyni_popry_boyi_v_kurskiyi_oblasti
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09.08.2024 12:25 Відповісти
вот и так бывает
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09.08.2024 12:40 Відповісти
Воно канєшно офуєнно маючи десятикратну перевагу воювати на вузькому фронті. Так наші партньори поставили ЗСУ в завідомо програші умови. А от, навіть маючи перевагу, відбиватися від партизанських наскоків трохи важче...
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09.08.2024 14:30 Відповісти
 
 