Основна увага російських операцій зосереджена в центральній частині Донеччини, РФ має тактичний прогрес, - британська розвідка
Сухопутні війська РФ продовжують ведення наступальних дій на багатьох ділянках лінії фронту, Росія досягає подальшого тактичного просування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії.
"Майже напевно основна увага російських операцій зосереджена центральній частині Донецької області. Нещодавні наступи росіян призвели до того, що місто Покровськ опинилося приблизно за 16 км від нинішньої лінії фронту", - йдеться в огляді.
Як зазначається, Покровськ є важливим логістичним центром, який підтримує українські операції в Донецькій області.
У розвідці Британії також зазначають, що РФ продовжує досягати успіхів у Нью-Йорку, а її просування в цьому районі загрожує Торецьку.
Росія продовжує покладатися на піхотні атаки для поступового просування територією України.
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