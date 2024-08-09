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Байден: Я розчарований антидемократичними діями грузинського уряду

Байден розчарований діями уряду Грузії

Президент США Джо Байден висловив розчарування діями уряду Грузії, які суперечать нормам членства в ЄС та НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, президентка Саломе Зурабішвілі оприлюднила лист Байдена.

Лідер США направив листа з нагоди 16-ї річниці вторгнення РФ на територію Грузії.

Байден зазначив, що Штати залишаються твердим прихильником суверенітету та територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Я розчарований антидемократичними діями грузинського уряду, прикладом яких є закон у кремлівському стилі про "іноземних агентів" та неправдиві заяви грузинських урядовців, що суперечать нормам членства в ЄС та НАТО", - водночас наголосив Байден.

Попри це, додав американський лідер, США залишаються відданими грузинському народу та його євроатлантичним прагненням.

Лист Байдена до президентки Грузії Зурабішвілі

Також читайте: Ставлення ЄС до Грузії зміниться після закінчення війни в Україні, - прем’єр Кобахідзе

Нагадаємо, 14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа. За даними ЗМІ, ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності. У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі. У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.

18 травня, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон "Про прозорість іноземного впливу", ухвалений парламентом.

Читайте: У НАТО закликали РФ вивести війська з окупованих територій Грузії

Автор: 

Байден Джо (2883) Грузія (1843) Зурабішвілі Саломе (104) США (22525)


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Топ коментарі
+8
Промацковський т.зв. "уряд Грузії" потрібно знести нах., самим же грузинам .
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09.08.2024 13:18
+4
хто це?

поверніть дідіуся назад під крапельницю!

розчарований він... друзям треба допомагати у їх боротьбі проти ворогів, а не 3.14здіти переважно... тоді буде шанс, що вони лишаться на одному шляху з тобою
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09.08.2024 13:30
+4
А кто мешал ему взять за жабры этих пролапотных гэнацвале?
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09.08.2024 13:35
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Промацковський т.зв. "уряд Грузії" потрібно знести нах., самим же грузинам .
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09.08.2024 13:18 Відповісти
Визволіть Саакашвілі з в"язниці: грузинська опозиція потребує сильного Лідера. І цей "уряд Грузії" згине "як роса на сонці".
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09.08.2024 14:28 Відповісти
Так можна бити Атакамсами по рашці чи ні - поки ви там менжуєтесь в Констянтинівку прилетіло
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09.08.2024 13:20 Відповісти
Это будет зависеть от того удержат ли "исторические украинские земли".
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09.08.2024 13:26 Відповісти
Грузин будут бить. Больно. Пока не скинут прокацапскую власть.
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09.08.2024 13:27 Відповісти
не скинут. они далеки от Запада, как ментально, так и географически.
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09.08.2024 13:42 Відповісти
Тогда зачем им обещать ЕС и НАТО.
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09.08.2024 13:52 Відповісти
Як повідомляє https://www.reuters.com/world/us/harris-leads-trump-by-5-points-ipsos-poll-2024-08-08/ Reuters. , демократка Камала Харріс випереджає республіканця Дональда Трампа на майбутніх виборах президента США, які відбудуться 5 листопада, з результатом 42% проти 37%. Додатково, в окремому опитуванні Ipsos з'ясувалося, що Харріс випереджає Трампа в ключових штатах, де вибори будуть найбільш напруженими, як-от Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсільванія та Вісконсин. У цих штатах Гарріс отримує 42% голосів порівняно з 40% у Трампа, хоча дані щодо окремих штатів не уточнюються.
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09.08.2024 13:28 Відповісти
хто це?

поверніть дідіуся назад під крапельницю!

розчарований він... друзям треба допомагати у їх боротьбі проти ворогів, а не 3.14здіти переважно... тоді буде шанс, що вони лишаться на одному шляху з тобою
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09.08.2024 13:30 Відповісти
Кожна демократія, як мінімум, має бути готовою та головне, хотіти захищатися. Тоді їй можна надати зброю, навіть Томагавки.

Грузинська демократія... точніше, грузинський уряд якраз цього не хоче. А в 2013-му цього не захотів грузинський пересічний виборець - хоча його попереджали про небезпеку рашизму.
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09.08.2024 13:37 Відповісти
В 2008 вони віддали Сакартвело в сферу впливу раші, а тепер дивуються.
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09.08.2024 13:34 Відповісти
Хто віддав,амеріканці???Для тупого дебіла завжди винен хтось,а не він.
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09.08.2024 13:37 Відповісти
Грузія могла вистояти у війні проти раші без підтримки? Ні. Так же як і Україна не вистояла б, якби не допомагала Америка. А 08.08.2008 Грузія лишилась з рашкою наодинці.
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09.08.2024 13:43 Відповісти
Ну, я б не сказав, що наодинці. Хіба Україна (при тому що вона тоді була під добрячим впливом раісі) не допомогла?
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09.08.2024 15:24 Відповісти
Розмір (в даному випадку допомоги) має значення.
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12.08.2024 15:29 Відповісти
не 2008-му, а в 2013-му це сталось.
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09.08.2024 13:39 Відповісти
почалось 08.08.2008, коли Грузія лишилась одна проти рашки, а Америка вирішила не влазити.
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09.08.2024 13:45 Відповісти
Ну, те, що Обама відмовився - згоден; але Грузія тоді не була позбавлена міжнародної підтримки. Принаймі, Франція, Польща, Україна, Чехія, Литва, Латвія та Естонія тоді сильно топили за Сакартвело, навіть Президенти і глави урядів названих країн мало не свої
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09.08.2024 13:50 Відповісти
тоді ще не було Обами. тоді Буш був. Він хоч і послав у Чорне море
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09.08.2024 14:04 Відповісти
Соррі. Згоден - Буш, республіканець.
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09.08.2024 14:31 Відповісти
А кто мешал ему взять за жабры этих пролапотных гэнацвале?
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09.08.2024 13:35 Відповісти
що на рахунок стурбованості?
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09.08.2024 13:35 Відповісти
Гризуни надіялись що за них будуть воювати хто завгодно тільки не вони самі .
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09.08.2024 14:06 Відповісти
Грузини почали за здравіє, а закінчили за упокой. Але їх важко винити - Захід в 2008 не підтримав Грузію, а побіг умиротворювати *****, якому саме тоді треба було сильно дати по рогам, щоб відбити охоту до війн. Головне, щоб Україна не повторила шлях Грузії після війни.
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09.08.2024 14:15 Відповісти
Грузины это НЕ европейцы, а дикари-азиаты. Им нечего делать в цивилизованном мире. Их удел лизать сраку *****.
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09.08.2024 16:35 Відповісти
 
 