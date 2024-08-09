Байден: Я розчарований антидемократичними діями грузинського уряду
Президент США Джо Байден висловив розчарування діями уряду Грузії, які суперечать нормам членства в ЄС та НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, президентка Саломе Зурабішвілі оприлюднила лист Байдена.
Лідер США направив листа з нагоди 16-ї річниці вторгнення РФ на територію Грузії.
Байден зазначив, що Штати залишаються твердим прихильником суверенітету та територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.
"Я розчарований антидемократичними діями грузинського уряду, прикладом яких є закон у кремлівському стилі про "іноземних агентів" та неправдиві заяви грузинських урядовців, що суперечать нормам членства в ЄС та НАТО", - водночас наголосив Байден.
Попри це, додав американський лідер, США залишаються відданими грузинському народу та його євроатлантичним прагненням.
Нагадаємо, 14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа. За даними ЗМІ, ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності. У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі. У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.
18 травня, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон "Про прозорість іноземного впливу", ухвалений парламентом.
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розчарований він... друзям треба допомагати у їх боротьбі проти ворогів, а не 3.14здіти переважно... тоді буде шанс, що вони лишаться на одному шляху з тобою
Грузинська демократія... точніше, грузинський уряд якраз цього не хоче. А в 2013-му цього не захотів грузинський пересічний виборець - хоча його попереджали про небезпеку рашизму.