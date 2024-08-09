Ворог атакував Берислав на Херсонщині безпілотником, загинув чоловік

Окупанти не припиняють обстрілів Берислава на Херсонщині. Правоохоронці виявили загиблого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

"8 серпня 2024 року російські військові вкотре обстрілювали Берислав на Херсонщині. Сьогодні (9 липня, - ред.) під час документування наслідків ворожих атак, виявлено тіло загиблого 53- річного чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці заявляють, що його смерть настала внаслідок атаки БпЛА.

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