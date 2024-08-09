Окупанти атакували з дрона цивільну автівку в Херсоні, поранено жінку
У Дніпровському районі Херсону російські війська атакували з дрона цивільну автівку.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, унаслідок ворожого удару 29-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення передпліччя. Її доставили до лікарні для надання меддопомоги.
Своєю чергою начальник Херсонської МВА зазначив, що росіяни скинули на легкове авто вибухівку з дрона. У момент ворожої атаки жінка перебувала в автівці.
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