Окупанти атакували з дрона цивільну автівку в Херсоні, поранено жінку

У Дніпровському районі Херсону російські війська атакували з дрона цивільну автівку.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок ворожого удару 29-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення передпліччя. Її доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Своєю чергою начальник Херсонської МВА зазначив, що росіяни скинули на легкове авто вибухівку з дрона. У момент ворожої атаки жінка перебувала в автівці.

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