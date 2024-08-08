Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

На Херсонщині через російські обстріли пошкоджено 20 житлових будинків, адмінбудівлі та навчальний заклад, є постраждалі мирні мешканці: поліція фіксує наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Херсонської області.

Як зазначається, ворог не припиняє обстрілів звільнених населених пунктів правобережжя Дніпра, зокрема, Бериславського та Херсонського районів. Минулої доби російська армія била по житлових кварталах із артилерії, реактивних систем залпового вогню, БпЛА та завдала ракетного удару по Калинівській громаді.

За даними правоохоронців, від комбінованих атак противника потерпали Херсон, Антонівка, Ромашкове, Станіслав, Велетенське, Придніпровське, Кизомис, Садове, Новоберислав, Михайлівка та Калинівське.

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Наслідки ворожих атак

Внаслідок російських обстрілів пошкоджено 13 приватних та сім багатоповерхових будинків, навчальний заклад, три адміністративні будівлі, кафе, три автомобілі, газопровід та літню кухню.

"Вдень російські військові з дрона скинули вибухівку у передмісті Херсона - Антонівці. Постраждали 46-річна жінка та двоє чоловіків віком 56 і 46 років, у всіх вибухові травми, контузії й уламкові поранення. У момент атаки люди перебували на вулиці. Пізніше під удар із БпЛА потрапила 70-річна місцева жителька, вона отримала вогнепальну рану шиї", - йдеться у повідомленні.

Ворог завдав ракетного удару по території Калинівської громади Бериславського району, в результаті чого сталося загоряння сухостою.

Артилерійськими обстрілами пошкоджено п’ять приватних будинків у Садовому, Станіславі, Антонівці та Новобериславі.

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FPV-дронами противник бив по прибережній зоні Херсону, Антонівці, Михайлівці та Новобериславу, пошкоджено три житлові будинки та літню кухню.

В результаті скидання вибухівок із дронів пошкоджено два приватні будинки у Ромашковому та Велетенському.

Удари по Херсону

Зранку російські військові скинули вибухівку із БпЛА на прибережний квартал у Дніпровському районі Херсона, в результаті чого пошкоджено автомобіль. В цей же час із артилерії атакували прибережну зону в Корабельному районі.

Вдень окупанти поновили обстріли Дніпровського району із артилерії, пошкоджень зазнали автомобіль комунального підприємства, газопровід, багатоповерховий та два приватні будинки.

Вночі під артилерійським обстрілом противника перебували мікрорайони "Шуменський", "Таврійський" та ХБК, пошкоджень зазнали три багатоповерхові будинки. З реактивних систем залпового вогню ворог бив по прибережній зоні Корабельного району, обійшлося без постраждалих.

По медичну допомогу звернулися п’ятеро людей, які кілька днів тому постраждали через російські обстріли Антонівки, Білозерки та Іванівки. У постраждалих діагностували контузії, вибухові й черепно-мозкові травми.

На місцях обстрілів працювали слідчі, вибухотехніки та криміналісти. Поліцейські проводили огляд місць подій, збирали речові докази та фіксували наслідки ударів військ РФ.

Як повідомлялося раніше, окупанти атакували дронами Антонівку на Херсонщині, четверо поранених.