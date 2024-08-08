Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж

На Херсонщине из-за российских обстрелов повреждены 20 жилых домов, админздания и учебное заведение, есть пострадавшие мирные жители: полиция фиксирует последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Херсонской области.

Как отмечается, враг не прекращает обстрелы освобожденных населенных пунктов правобережья Днепра, в частности, Бериславского и Херсонского районов. За минувшие сутки российская армия била по жилым кварталам из артиллерии, реактивных систем залпового огня, БПЛА и нанесла ракетный удар по Калиновской громаде.

По данным правоохранителей, от комбинированных атак противника страдали Херсон, Антоновка, Ромашково, Станислав, Велетенское, Приднепровское, Кизомыс, Садовое, Новоберислав, Михайловка и Калиновское.

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Последствия вражеских атак

В результате российских обстрелов повреждены 13 частных и семь многоэтажных домов, учебное заведение, три административных здания, кафе, три автомобиля, газопровод и летняя кухня.

"Днем российские военные с дрона сбросили взрывчатку в пригороде Херсона - Антоновке. Пострадали 46-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 56 и 46 лет, у всех взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. В момент атаки люди находились на улице. Позже под удар с БпЛА попала 70-летняя местная жительница, она получила огнестрельную рану шеи", - говорится в сообщении.

Враг нанес ракетный удар по территории Калиновской громады Бериславского района, в результате чего произошло возгорание сухостоя.

Артиллерийскими обстрелами повреждены пять частных домов в Садовом, Станиславе, Антоновке и Новобериславе.

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FPV-дронами противник бил по прибрежной зоне Херсона, Антоновке, Михайловке и Новобериславу, повреждены три жилых дома и летняя кухня.

В результате сброса взрывчатки с дронов повреждены два частных дома в Ромашковом и Великанском.

Удары по Херсону

Утром российские военные сбросили взрывчатку с БПЛА на прибрежный квартал в Днепровском районе Херсона, в результате чего поврежден автомобиль. В это же время из артиллерии атаковали прибрежную зону в Корабельном районе.

Днем оккупанты возобновили обстрелы Днепровского района из артиллерии, повреждения получили автомобиль коммунального предприятия, газопровод, многоэтажный и два частных дома.

Ночью под артиллерийским обстрелом противника находились микрорайоны "Шуменский", "Таврический" и ХБК, повреждения получили три многоэтажных дома. Из реактивных систем залпового огня враг бил по прибрежной зоне Корабельного района, обошлось без пострадавших.

За медицинской помощью обратились пять человек, которые несколько дней назад пострадали из-за российских обстрелов Антоновки, Белозерки и Ивановки. У пострадавших диагностировали контузии, взрывные и черепно-мозговые травмы.

На местах обстрелов работали следователи, взрывотехники и криминалисты. Полицейские проводили осмотр мест событий, собирали вещественные доказательства и фиксировали последствия ударов войск РФ.

Как сообщалось ранее, оккупанты атаковали дронами Антоновку на Херсонщине, четверо раненых.