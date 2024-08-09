ДБР викрило правоохоронця, який за 10 тис. дол. переправляв ухилянтів до Румунії

На Прикарпатті працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили чергову схему переправлення через кордон до Румунії чоловіків призовного віку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Як діяли підозрювані?

Зазначається, що схему організував місцевий правоохоронець, який залучив до свого "бізнесу" двох цивільних мешканців Івано-Франківської області.

Він шукав охочих потрапити до Європи та пропонував їм перейти кордон за 10 тисяч доларів США з особи. Спільники правоохоронця підвозили чоловіків автомобілем до лінії кордону поза межами пропускних пунктів у Чернівецькій області, далі вони показували "клієнтам", як пішки перейти до Румунії.

Задокументовано переправлення через кордон за такою схемою щонайменше трьох осіб.

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Покарання за злочин

Правоохоронцю та двом його спільникам повідомлено про підозру у незаконному переправленні через кордон чоловіків призовного віку (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна. Двом зловмисникам вже обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.

Також відбулися санкціоновані обшуки, під час яких у фігурантів було вилучено 20 тис. доларів США, незареєстровану зброю, бойові припаси, а також два автомобілі, в яких перевозили ухилянтів.