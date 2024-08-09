ДБР викрило правоохоронця, який за 10 тис. дол. переправляв ухилянтів до Румунії
На Прикарпатті працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили чергову схему переправлення через кордон до Румунії чоловіків призовного віку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Державному бюро розслідувань.
Як діяли підозрювані?
Зазначається, що схему організував місцевий правоохоронець, який залучив до свого "бізнесу" двох цивільних мешканців Івано-Франківської області.
Він шукав охочих потрапити до Європи та пропонував їм перейти кордон за 10 тисяч доларів США з особи. Спільники правоохоронця підвозили чоловіків автомобілем до лінії кордону поза межами пропускних пунктів у Чернівецькій області, далі вони показували "клієнтам", як пішки перейти до Румунії.
Задокументовано переправлення через кордон за такою схемою щонайменше трьох осіб.
Покарання за злочин
Правоохоронцю та двом його спільникам повідомлено про підозру у незаконному переправленні через кордон чоловіків призовного віку (ч. 3 ст. 332 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна. Двом зловмисникам вже обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.
Також відбулися санкціоновані обшуки, під час яких у фігурантів було вилучено 20 тис. доларів США, незареєстровану зброю, бойові припаси, а також два автомобілі, в яких перевозили ухилянтів.
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