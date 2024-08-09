Війська РФ збільшили кількість атак на Торецькому напрямку, - Генштаб

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 59 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстріли території України

Як зазначається, від цинічних обстрілів із території Російської Федерації і далі потерпають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Від вогню ворожої артилерії та мінометів сьогодні постраждали райони населених пунктів Басівка, Блешня, Гай, Оріхівка, Прогрес, Бачівськ, Середина Буда, Попівка, Карповичі. До того ж росіяни завдали сім авіаударів по Заруцькому, Біловодах та Юнаківці.

Обстановка на Харківщині

За уточненою інформацією, на Харківському напрямку противник здійснив атаку біля Вовчанська, де досі триває один бій.

На Куп’янському напрямку продовжується одне боєзіткнення поблизу Табаївки.

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Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших захисників неподалік Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. Шість боїв завершено, один - триває.

За даними Генштабу, на Сіверському напрямку впродовж дня відбулося дев’ять боєзіткнень. Загарбницька армія наступала у бік Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Сили оборони зупинили вісім атак, наразі відбивають атаку росіян біля Верхньокам’янського.

"На Краматорському напрямку противник здійснив п’ять штурмових дій неподалік Часового Яру та Ступочок. Чотири боєзіткнення завершено, ще одне - продовжується.

На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до 12 - наступали біля Білої Гори, Диліївки, Нью-Йорка та Торецька. Десять атак відбито, ще дві - тривають", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, загарбники завдали вісім авіаударів, скинувши 16 КАБів, по Костянтинівці та Торецьку.

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"На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Желанне, Зелене Поле та Яснобродівка. Українські захисники стримують натиск військ РФ та відбили 12 атак, сім боєзіткнень - досі продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також ворог завдав п’ять авіаударів по Гродівці та Олександрополю.

На Курахівському напрямку загарбники три рази атакували поблизу Парасковіївки та Костянтинівки. Наразі триває один бій. Ситуація під контролем наших військ.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку противник, залучивши авіацію, вдарив чотирма КАБами у райони населених пунктів Вугледар та Водяне.

Також штурмував наші позиції біля Водяного. Ворожа атака досі триває.

Читайте: Від початку доби відбулося 78 бойових зіткнень, понад 50 з них на Лиманському та Покровському напрямках, - Генштаб

На Оріхівському напрямку росіяни зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців неподалік Малої Токмачки.