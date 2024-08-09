Посадовиці, яка незаконно нараховувала бойові виплати фінансистам військової частини, повідомлено про підозру, - ДБР
Працівники ДБР повідомили про підозру начальниці фінансово-економічної служби однієї з військових частин, яка на момент вчинення злочину дислокувалася на Дніпропетровщині. Через посадовицю її підлеглі незаконно отримували бойові виплати, призначені бійцям на передовій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Державному бюро розслідувань.
Яку схему придумала правопорушниця?
Згідно з наказом, який підготувала посадовиця, майже увесь особовий склад фінансово-економічної служби нібито був відряджений на Схід України для виконання бойових завдань у складі одного з оперативно-тактичних угруповань.
Насправді ж, фінансисти та бухгалтери у бойові відрядження не їздили, а лише регулярно отримували за це доплати. Для цього підозрювана складала відповідні рапорти з проханням здійснити перерахунок грошової винагороди.
Таким чином, впродовж шести місяців семеро працівників фінансово-економічної служби незаконно отримали майже 1 млн гривень доплат.
Що загрожує посадовиці?
Начальниця фінансово економічної служби підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
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В цей час неможно дозволяти безкарність!!
Бо за шо ж тоді хлопці кров проливають???!!! Щоб країну з'їли як той Госрезерв під ЗЕленими крисами..
І в мене нема шо їм відповісти, от чесно, руки опускаються. Наче все доходчиво аргументую , патріотизм, кацапське нутро і все таке, гібридна війна.. ну а тут - нема аргументу, емоції це як бетонна стіна!!! На 100 %
Кому сподабається перспектива "їм усе а нам похоронки і горе.."
п.с. хоча я особисто вважаю що саме молодь повинна воювати а не дядьки 40-50 + , але ж в пику це їм не скажеш))
Танунах!
Беріть командира за яйки або команДИРКУ за...
Ну а там... швидкість розслідування залежить від температури нагрітого паяльника.