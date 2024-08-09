Посадовиці, яка незаконно нараховувала бойові виплати фінансистам військової частини, повідомлено про підозру, - ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру начальниці фінансово-економічної служби однієї з військових частин, яка на момент вчинення злочину дислокувалася на Дніпропетровщині. Через посадовицю її підлеглі незаконно отримували бойові виплати, призначені бійцям на передовій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Яку схему придумала правопорушниця?

Згідно з наказом, який підготувала посадовиця, майже увесь особовий склад фінансово-економічної служби нібито був відряджений на Схід України для виконання бойових завдань у складі одного з оперативно-тактичних угруповань.

Насправді ж, фінансисти та бухгалтери у бойові відрядження не їздили, а лише регулярно отримували за це доплати. Для цього підозрювана складала відповідні рапорти з проханням здійснити перерахунок грошової винагороди.

Таким чином, впродовж шести місяців семеро працівників фінансово-економічної служби незаконно отримали майже 1 млн гривень доплат.

Також читайте: У Києві фіктивним прибиральникам кладовища нарахували майже 1,7 млн грн зарплати – екскерівнику кладовища повідомлено про підозру

Що загрожує посадовиці?

Начальниця фінансово економічної служби підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Також дивіться: Незаконно переоформив на родичів майно на 12 млн грн: Повідомлено про підозру начальнику львівського КЕВ Нанівському. ФОТО (оновлено)