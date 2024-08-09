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Новини
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Посадовиці, яка незаконно нараховувала бойові виплати фінансистам військової частини, повідомлено про підозру, - ДБР

Нараховувала бойові виплати бухгалтерам, які не воювали на передовій

Працівники ДБР повідомили про підозру начальниці фінансово-економічної служби однієї з військових частин, яка на момент вчинення злочину дислокувалася на Дніпропетровщині. Через посадовицю її підлеглі незаконно отримували бойові виплати, призначені бійцям на передовій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Яку схему придумала правопорушниця?

Згідно з наказом, який підготувала посадовиця, майже увесь особовий склад фінансово-економічної служби нібито був відряджений на Схід України для виконання бойових завдань у складі одного з оперативно-тактичних угруповань.

Насправді ж, фінансисти та бухгалтери у бойові відрядження не їздили, а лише регулярно отримували за це доплати. Для цього підозрювана складала відповідні рапорти з проханням здійснити перерахунок грошової винагороди.

Таким чином, впродовж шести місяців семеро працівників фінансово-економічної служби незаконно отримали майже 1 млн гривень доплат.

Також читайте: У Києві фіктивним прибиральникам кладовища нарахували майже 1,7 млн грн зарплати – екскерівнику кладовища повідомлено про підозру

Що загрожує посадовиці?

Начальниця фінансово економічної служби підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Також дивіться: Незаконно переоформив на родичів майно на 12 млн грн: Повідомлено про підозру начальнику львівського КЕВ Нанівському. ФОТО (оновлено)

Автор: 

виплати (1034) розтрата (256) ДБР (3473) незаконне збагачення (190)


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Топ коментарі
+3
Я від багатьох тіточок чую - "не пустю свого сина, вони там жирують - і за таких мразів гинути!!!©"

І в мене нема шо їм відповісти, от чесно, руки опускаються. Наче все доходчиво аргументую , патріотизм, кацапське нутро і все таке, гібридна війна.. ну а тут - нема аргументу, емоції це як бетонна стіна!!! На 100 %

Кому сподабається перспектива "їм усе а нам похоронки і горе.."

п.с. хоча я особисто вважаю що саме молодь повинна воювати а не дядьки 40-50 + , але ж в пику це їм не скажеш))
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09.08.2024 17:05
+3
ЦЕ НЕ НОВИНА...ЦЕ МАБУТЬ МАСОВЕ ЯВИЩЕ...
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09.08.2024 17:36
+2
Конфіскувати ВСЕ!! Показовий суд!!

В цей час неможно дозволяти безкарність!!

Бо за шо ж тоді хлопці кров проливають???!!! Щоб країну з'їли як той Госрезерв під ЗЕленими крисами..
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09.08.2024 16:58
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Конфіскувати ВСЕ!! Показовий суд!!

В цей час неможно дозволяти безкарність!!

Бо за шо ж тоді хлопці кров проливають???!!! Щоб країну з'їли як той Госрезерв під ЗЕленими крисами..
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09.08.2024 16:58 Відповісти
Ідіть у ЗСУ і спробуйте жити і парцювати на 20 тис., які військовим платять, а потім вже виступайте!
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09.08.2024 20:31 Відповісти
Посадовиця - це дупа.
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09.08.2024 16:59 Відповісти
Ні, вона не дурепа, щоб фінансовому відділу нарахувати бойові це потрібно знати, що так роблять і часто. Це як доярці виплачувати премії за політ у космос, такого теоретично буть не може, але на практиці, на бумазі- все ОК.
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09.08.2024 18:20 Відповісти
Всі хто підписувава її накази на верху все прекрасно знали і розуміли і получали як і вона за це відкат а оті бугалтери мали з ціого якісь копійки. Це типична схема розкрадання коштів в бюджетних організаціях була е і буде
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09.08.2024 18:48 Відповісти
Я від багатьох тіточок чую - "не пустю свого сина, вони там жирують - і за таких мразів гинути!!!©"

І в мене нема шо їм відповісти, от чесно, руки опускаються. Наче все доходчиво аргументую , патріотизм, кацапське нутро і все таке, гібридна війна.. ну а тут - нема аргументу, емоції це як бетонна стіна!!! На 100 %

Кому сподабається перспектива "їм усе а нам похоронки і горе.."

п.с. хоча я особисто вважаю що саме молодь повинна воювати а не дядьки 40-50 + , але ж в пику це їм не скажеш))
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09.08.2024 17:05 Відповісти
Кругом бабоси - розчерк пера - і ти в тренді
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09.08.2024 17:07 Відповісти
Посадовиця?

Танунах!

Беріть командира за яйки або команДИРКУ за...

Ну а там... швидкість розслідування залежить від температури нагрітого паяльника.
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09.08.2024 17:32 Відповісти
Прокурори з судьями візьмуть свою долю і на цьому всме закінчиться
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09.08.2024 18:51 Відповісти
ЦЕ НЕ НОВИНА...ЦЕ МАБУТЬ МАСОВЕ ЯВИЩЕ...
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09.08.2024 17:36 Відповісти
добре, що дермаківсько-татаровське ДБР (поки що, може будь..) більше не вилучає клістрони ППО ЗСУ... - може причаїлися та чекають своїх?
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09.08.2024 17:46 Відповісти
Ех, а різников втік.
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09.08.2024 17:51 Відповісти
Таких ділків у ЗСУ тисячі!
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09.08.2024 18:03 Відповісти
Поверніть військовослужбовцям "тридцятку", що не доводилось закон порушувати!
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09.08.2024 20:23 Відповісти
 
 