Зеленський про удар по Костянтинівці: "Росія завжди знає, куди б’є своїми ракетами, і це свідомий та цілеспрямований терор"

Рятувальна операція в Костянтинівці на Донеччині, де росіяни обстріляли супермаркет, триває.

Про це сказав у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Триває рятувальна операція в Костянтинівці на Донеччині після російського удару просто по супермаркету. Також пошкоджені ще десятки будівель: пошта, магазини, будинки. Станом на цей час відомо про більш ніж 40 постраждалих – усім надається необхідна допомога. 14 людей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Росія завжди знає, куди б’є своїми ракетами, і це свідомий та цілеспрямований російський терор. Черговий злочин війни, за який окупант буде відповідати. Буде відповідати перед судом та історією і вже відповідає перед силою наших воїнів. Усіх тих українців і українок, які повертають справедливість, які знищують окупанта й захищають наші позиції. Саме так захищають, як потрібно для збереження української незалежності й досягнення наших завдань. І головного з них – якнайшвидше – справедливого миру для всіх наших людей, реальної безпеки для всіх наших областей і громад. І це можливо лише за умов, що ініціатива у війні – за Україною, єдність наша зі світом зберігається, і ми всі тут, в Україні, ми всі працюємо на нашу державу, на наші спільні інтереси, на нашу безпеку. Я вдячний усім, хто виконує такі завдання для України. Хто б’ється заради України справді стійко та хоробро. Пишаюся всіма нашими бойовими бригадами!" - заявив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по супермаркету в Костянтинівці: 14 загиблих і 43 поранених (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж