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Новини Війна
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Мешканець Антонівки на Херсонщині дістав поранення внаслідок атаки російського безпілотника

Обстріли Херсонщини

Увечері 9 серпня російські війська атакували з безпілотника жителя Антонівки Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

"Окупанти ввечері атакували жителя Антонівки, застосувавши безпілотник", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у момент удару 26-річний чоловік знаходився на вулиці. В нього - мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, а також контузія і поранення обличчя.

Читайте: Ворог атакував Берислав на Херсонщині безпілотником, загинув чоловік

Бригада "екстренки" доставила потерпілого до лікарні для надання допомоги.

Автор: 

жертва (247) Херсонська область (5708)


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