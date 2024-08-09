Мешканець Антонівки на Херсонщині дістав поранення внаслідок атаки російського безпілотника

Увечері 9 серпня російські війська атакували з безпілотника жителя Антонівки Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

"Окупанти ввечері атакували жителя Антонівки, застосувавши безпілотник", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у момент удару 26-річний чоловік знаходився на вулиці. В нього - мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, а також контузія і поранення обличчя.

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Бригада "екстренки" доставила потерпілого до лікарні для надання допомоги.