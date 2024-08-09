Від початку доби відбулося 70 бойових зіткнень, найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Від початку доби станом на 22:00 на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали по території України два удари двома ракетами, та 51 авіаудар, скинувши 62 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 458 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку ворог два рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська. Бої досі продовжуються.

На Куп’янському напрямку відбулося одне бойове зіткнення біля Табаївки.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники атакували позиції українців поблизу Невського, Макіївки та у Серебрянському лісі. Наші захисники відбили сім атак, ще три - продовжуються.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі зупинили дев’ять ворожих атак у районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 588 540 осіб (+1030 за добу), 8434 танки, 16536 артсистем, 16 341 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

На Краматорському напрямку противник здійснив шість наступальних дій поблизу Іванівського, Ступочок та Часового Яру. Сили оборони відбили чотири атаки, ще дві - продовжуються.

На Торецькому напрямку росіяни 12 разів атакували українські війська біля Білої Гори, Диліївки, Торецька та Нью-Йорка. Десять боєзіткнень завершено, два - досі тривають.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 25 боїв неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Гродівка, Желанне та Яснобродівка. Сили оборони відбили 17 атак, вісім - ще продовжуються.

За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 234 окупантів, 84 з них - безповоротно. Також знищено бронетранспортер МТ-ЛБ, дві гаубиці Д-30, чотири БПЛА різних видів та шість одиниць автотранспорту. Крім цього, пошкоджено два танки, чотири артилерійські системи, автоматичний міномет 2Б9, один БПЛА та чотири одиниці автотранспорту.

На Курахівському напрямку ворог три рази атакував наші позиції поблизу Парасковіївки та Костянтинівки. У результаті боєзіткнень - зазнав поразки.

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Бойові дії на півдні

На Времівському напрямку противник здійснив наступальну дію у бік Водяного. Атака досі продовжується. Ситуація під контролем українських захисників.

На Оріхівському напрямку ворожий штурм позицій наших підрозділів поблизу Малої Токмачки не мав успіху.

На інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.