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Канада запровадила санкції проти сина Лукашенка

Микола Лукашенко

Міністерство закордонних справ Канади в п’ятницю, 9 серпня, оголосило про нові санкції проти режиму Лукашенка у зв’язку з четвертою річницею сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

До списку санкцій Канади потрапили білоруські судді, які свавільно виносили вироки захисникам демократії та пересічним громадянам за участь у протестах 2020 року, та "особи, які координують військове виробництво в Білорусі у тісній координації з Росією".

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У детальному переліку підсанкційних осіб згаданий Микола Лукашенко – уточнюється, що він також відомий як "Коля Лукашенко", як ЗМІ часто називають сина диктатора Білорусі.

Крім того, Канада покарала компанії, що є частиною білоруського оборонного та військово-промислового комплексу і беруть участь у виробництві або ремонті військової техніки, яка "уможливлює повномасштабне вторгнення Росії в Україну".

"Канада також запроваджує санкції проти білоруського державного підприємства, яке придушило право своїх працівників на мирний протест після фальсифікованих виборів у серпні 2020 року, залякуючи та звільняючи працівників, які приєдналися до мирних протестів та страйків", – ідеться в повідомленні.

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Ідеться про "Мінський електротехнічний завод", Конструкторське бюро "Дисплей", "Мінський науково-дослідний приладобудівний інститут", "Науково-дослідний інститут електронних обчислювальних машин", "Планар" і "Гомсільмаш".

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Білорусь (7925) Канада (2186) санкції (11769)


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До Колє?
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09.08.2024 23:34 Відповісти
проти Колєнькі? Так він ж не є "коронним принцем",Колєнька нагуляний,він на пристол претендувати не може
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09.08.2024 23:35 Відповісти
Сильно
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09.08.2024 23:42 Відповісти
А яке в нього зараз військове звання враховуючи що років в 12 він вже був майором та мав особистий золотий пістолет?
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09.08.2024 23:48 Відповісти
Лінтінант, інірал лінтінант, камадуюшчий бульбауборочнімі вайскамі.
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10.08.2024 00:42 Відповісти
А ще США наклали санкції на борт N*1(боїнг) Луки,тепер зможе літати тільки по СНГ,а якщо позичити літак в плешивого то стрьомно.
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10.08.2024 00:16 Відповісти
Диви як Колєнька виріс
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10.08.2024 01:22 Відповісти
 
 