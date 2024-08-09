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Міжнародні партнери передали Кабміну списки кандидатів до комісії з аудиту НАБУ, - Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос

Міжнародні партнери вже передали Кабінету міністрів списки кандидатів до комісії, яка має у цьому році провести незалежний аудит Національного антикорупційного бюро України.

Про це директор НАБУ Семен Кривонос заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Одним із пріоритетів є незалежний аудит, який має відбутися у цьому році. Наскільки мені відомо, міжнародні партнери, як того вимагає законодавство, передали списки кандидатів до Кабміну. Очікуємо відповідне рішення уряду — особисто я як директор дуже очікую початку важливого цього кроку в історії НАБУ", - сказав він.

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Кривонос зазначив, що і колектив НАБУ, і він як директор цієї установи сприятимуть у проведенні цього незалежного аудиту.

"Це вперше в історії НАБУ буде цей аудит проведений. І я вважаю, що це — надважлива ініціатива, що це надзвичайно важливо — провести цей аудит, щоб виявити і прогалини у діяльності НАБУ, і сильні сторони, і те, що можна покращити.

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Автор: 

НАБУ (5061) аудит (566) Кривонос Семен (43)


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10.08.2024 02:01 Відповісти
Знову залений уродец бреше.Єдина вимога-прозорий конкурс з залученням в комісію іноземних фахівців.Агент єрмак знову хоче нає...ть союзників і випустив це одоробло,щоб несло фуфло для біомаси.
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10.08.2024 04:56 Відповісти
А яка була велика надія на НАБУ цю як виявилось підстілку ОП від початку її створення. А виявилось що вони також як і вся наша правохоронна система злочинно відмазують і кришують зелених бандитів - корупціонерів по вказівкам єрмаків, татарових... Московію точно переможемо, а мафію точно що ні з такою корупційною владою
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10.08.2024 05:52 Відповісти
Кабмін списки кандидатів приймає тільки від буратінки/дєрьмака, а той, у свою чергу, від кремля.
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10.08.2024 07:36 Відповісти
якби вони цьому кривоносу передали 100 млн

той тоді він зливав би діла зебанди
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10.08.2024 09:01 Відповісти
 
 