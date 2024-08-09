Міжнародні партнери передали Кабміну списки кандидатів до комісії з аудиту НАБУ, - Кривонос
Міжнародні партнери вже передали Кабінету міністрів списки кандидатів до комісії, яка має у цьому році провести незалежний аудит Національного антикорупційного бюро України.
Про це директор НАБУ Семен Кривонос заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Одним із пріоритетів є незалежний аудит, який має відбутися у цьому році. Наскільки мені відомо, міжнародні партнери, як того вимагає законодавство, передали списки кандидатів до Кабміну. Очікуємо відповідне рішення уряду — особисто я як директор дуже очікую початку важливого цього кроку в історії НАБУ", - сказав він.
Кривонос зазначив, що і колектив НАБУ, і він як директор цієї установи сприятимуть у проведенні цього незалежного аудиту.
"Це вперше в історії НАБУ буде цей аудит проведений. І я вважаю, що це — надважлива ініціатива, що це надзвичайно важливо — провести цей аудит, щоб виявити і прогалини у діяльності НАБУ, і сильні сторони, і те, що можна покращити.
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той тоді він зливав би діла зебанди