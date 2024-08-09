Міжнародні партнери передали Кабміну списки кандидатів до комісії з аудиту НАБУ, - Кривонос

Міжнародні партнери вже передали Кабінету міністрів списки кандидатів до комісії, яка має у цьому році провести незалежний аудит Національного антикорупційного бюро України.

Про це директор НАБУ Семен Кривонос заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Одним із пріоритетів є незалежний аудит, який має відбутися у цьому році. Наскільки мені відомо, міжнародні партнери, як того вимагає законодавство, передали списки кандидатів до Кабміну. Очікуємо відповідне рішення уряду — особисто я як директор дуже очікую початку важливого цього кроку в історії НАБУ", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін звернувся до партнерів щодо формування комісії з аудиту НАБУ. Якщо директора визнають неефективним - це підстава для звільнення, - "слуга народу" Радіна

Кривонос зазначив, що і колектив НАБУ, і він як директор цієї установи сприятимуть у проведенні цього незалежного аудиту.

"Це вперше в історії НАБУ буде цей аудит проведений. І я вважаю, що це — надважлива ініціатива, що це надзвичайно важливо — провести цей аудит, щоб виявити і прогалини у діяльності НАБУ, і сильні сторони, і те, що можна покращити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Злив з НАБУ: Кривонос затвердив висновок службового розслідування - зафіксовані порушення, рішення прийматиме дисциплінарна комісія