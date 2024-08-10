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Міністр оборони Нідерландів Брекельманс про удар по Костянтинівці: Щодня РФ нагадує нам, чому ми повинні продовжувати підтримку України

Удар по Костянтинівці

Російський удар по супермаркету у Костянтинівці є черговим нагадуванням про те, чому партнери повинні підтримувати Україну.

Про це написав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Брекельманс поширив фрагмент відео з місця атаки та зазначив, що внаслідок удару загинуло щонайменше десять людей.

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"Ще одна жахлива російська атака на торговий центр в Україні, цього разу загинуло щонайменше 10 людей. Щодня Росія нагадує нам, чому ми повинні продовжувати військову підтримку України. І чому заради нашої безпеки ми повинні тримати російську агресію подалі", - зазначив Брекельманс.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс про обстріл Костянтинівки

Нагадаємо, 9 серпня рашисти вдарили по супермаркету в Костянтинівці: 14 загиблих і 43 поранених.

Автор: 

Нідерланди (1553) обстріл (28250) Костянтинівка (260)


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"Щодня РФ нагадує нам...", а ви соплі жуєте...
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10.08.2024 00:34 Відповісти
 
 