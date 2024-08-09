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Серед загиблих унаслідок удару по Костянтинівці восьмеро - досі невпізнані, - Офіс Генпрокурора

Наслідки удару РФ по Костянтинівці

Серед 14 осіб, які загинули внаслідок удару по Костянтинівці, восьмеро залишаються невпізнаними.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість постраждалих становить 43 людини. Станом на 19:30 до правоохоронців надійшло 8 звернень про безвісно зниклих осіб, у тому числі щодо трьох дітей.

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За попередніми даними, авіаудар було здійснено ракетою Х-38", - йдеться у повідомленні.

Офіс генерального прокурора про удар РФ по Костянтинівці

Нагадаємо, 9 серпня рашисти вдарили по супермаркету в Костянтинівці: 14 загиблих і 43 поранених.

Автор: 

обстріл (28250) жертви (1782) Офіс Генпрокурора (3239) Костянтинівка (260)


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