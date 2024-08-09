Серед загиблих унаслідок удару по Костянтинівці восьмеро - досі невпізнані, - Офіс Генпрокурора
Серед 14 осіб, які загинули внаслідок удару по Костянтинівці, восьмеро залишаються невпізнаними.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість постраждалих становить 43 людини. Станом на 19:30 до правоохоронців надійшло 8 звернень про безвісно зниклих осіб, у тому числі щодо трьох дітей.
За попередніми даними, авіаудар було здійснено ракетою Х-38", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 9 серпня рашисти вдарили по супермаркету в Костянтинівці: 14 загиблих і 43 поранених.
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