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У Бєлгородській, Брянській та Курській областях РФ запроваджено режим контртерористичної операції (оновлено)

брянск

Національний антитерористичний комітет Росії повідомив про введення за рішенням директора ФСБ РФ режиму контртерористичної операції у Бєлгородській, Брянській та Курській областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"З метою забезпечення безпеки громадян та припинення загроз вчиненню терористичних актів диверсійно-розвідувальними формуваннями противника головою Національного антитерористичного комітету, директором ФСБ Росії А.В. Бортниковим прийнято рішення організувати з 9 серпня 2024 р. проведення контртерористичних операцій у Бєлгородській, Брянській та Брянській", – повідомили у комітеті.

Причиною введення режиму КТО вказана спроба дестабілізації обстановки в низці регіонів РФ з боку українських військових та спецслужб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстановку в Курській області визнано надзвичайною ситуацією федерального характеру, - МНС РФ

Нагадаємо, 9 серпня Міністерство оборони РФ визнало, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

А видання The Economist стверджує, що РФ втратила повний контроль над щонайменше 350 кв. км своєї території у Курській області.

Автор: 

Брянськ (131) росія (64935) Бєлгород (502) Курськ (1086)


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Топ коментарі
+31
Терористи оголосили контртерористичні заходи, звучить як самоліквідація) Походу вони тепер повині закобзонювати самі себе,щось новеньке
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10.08.2024 01:03
+29
***** даже сцыт официально обявить войну?
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10.08.2024 00:46
+21
Ну придатність строковиків у бойових діях ми спостепігаємо саме у Курській області третій день.

Буде цікаво спостерігати реакцію мамок, коли у рідні ***** у чорних мішках поїдуть не контрактники а строковики по тисячі на день.
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10.08.2024 01:40
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***** даже сцыт официально обявить войну?
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10.08.2024 00:46 Відповісти
простіше своїх холопів приплющити надзвичайним станом
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10.08.2024 01:15 Відповісти
Да.
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10.08.2024 01:16 Відповісти
АТО тепер і у кацапів
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10.08.2024 01:23 Відповісти
а також сво від ЗСУ на Укрщині
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10.08.2024 01:41 Відповісти
на росії
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10.08.2024 01:54 Відповісти
була рашка, а стала Укрщина "новые территории" понимаете ли
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10.08.2024 05:02 Відповісти
Слобожанщина
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10.08.2024 13:27 Відповісти
СВО в Україні повільно перетворюється в КТО на кацапії...
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10.08.2024 01:51 Відповісти
Про режим контртеррористической операции. В данной ситуации это выглядит смешно. Режим КТО предусматривает прослушивание телефонов, отключение связи, ограничение движения транспорта и пешеходов, проникновение без спроса в жилье, отъем имущества, автомобилей, введение комендантского часа и так далее.

Ну и у кого они собрались отбирать автотранспорт и проверять документы? У ВСУ которые уже рулят на 500 км2? Ну а беспредел по отношению «к своим» и так норма. Отнимут и последнее.

Невзоров
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10.08.2024 02:34 Відповісти
Не спить, а просто не хоче бо оголошення війни Україні означатиме що Україна це щось окреме від росії
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10.08.2024 08:37 Відповісти
Думаю що тепер НІХТО і НІДЕ в світі не оголошуватиме війну - пропагандиськи не вигідно.
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10.08.2024 13:29 Відповісти
А шо там трапилося? Невже хлопок з задимлєньем?

Або Операція якась?
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10.08.2024 00:47 Відповісти
Кацапи будуть бомбити Брянщину?
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10.08.2024 00:48 Відповісти
якщо треба, то рука НЄ дрогнєт !

і па Варонєжу теж! хлча його немає в списку
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10.08.2024 01:17 Відповісти
Тільки після Воронежу , бо то вже "классика" .
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10.08.2024 02:47 Відповісти
В Курській теж.

Кацапи з ручника знялися вночі)
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10.08.2024 00:51 Відповісти
Брянск буде Українським!
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10.08.2024 00:52 Відповісти
буде ! і Бєлгород, і Варонеж.... курск Укрск вже за кілька днів

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10.08.2024 01:44 Відповісти
Найбільші терористи в світі це каzапи.
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10.08.2024 00:58 Відповісти
черга хамасу КТО проти Ізраіля вводити
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10.08.2024 01:47 Відповісти
Терористи оголосили контртерористичні заходи, звучить як самоліквідація) Походу вони тепер повині закобзонювати самі себе,щось новеньке
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10.08.2024 01:03 Відповісти
"еС-Ве-О йде за планом"
Сказав Дєдушка який виявився Бабушкою...

Кацапи вже згадують Пригожина, ото типу мужиг був, а цей ботоксний... - бабця воно бабця і є...
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10.08.2024 01:11 Відповісти
Повісять таблички "Закрьіто. Нє входіть!!!"

Щоб проводити якісь операції треба мати те, чим їх проводити.
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10.08.2024 01:12 Відповісти
Це логчіно і ким проводити.
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10.08.2024 01:18 Відповісти
Ну придатність строковиків у бойових діях ми спостепігаємо саме у Курській області третій день.

Буде цікаво спостерігати реакцію мамок, коли у рідні ***** у чорних мішках поїдуть не контрактники а строковики по тисячі на день.
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10.08.2024 01:40 Відповісти
Вы рассуждаете правильно. Но с чего вы взяли, что ВСУ будет ввязываться в длительные и изматывающие бои? Невооруженным глазом видно, что это диверсионная операция. Да - не стандартная, да - масштабная, но именно диверсионная. Т.е. пошухерят и отойдут. Поэтому ваш нарратив "нашим там 3,14здец" - совершенно не уместен.
Наш Генштаб, конечно, умом не блещет, но и дебилами их назвать нельзя. Почти 3 года войны - тому подтверждение. Как-никак, мы третий год воюем против самой большой страны в мире, 2-й ядерной державы, в десятки раз превосходящей нас по ресурсам и возможностям. А это о чем-то, да говорит ...
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10.08.2024 08:46 Відповісти
это говорит о мощной закулисной дипломатии, которая всегда была, есть и будет

а то, что происходит, это происходит по утвержденному плану

имена плановиков, к сожалению или к счастью, мы никогда не узнаем, потому что любая секретная операция о которой стало известно, считается проваленной

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10.08.2024 10:46 Відповісти
не витрачайте на нього час, одноденний кугут стане файним хрестиком.
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10.08.2024 03:15 Відповісти
Стотыщсрочников!!! от это моща! А жрать они чо будут? А стрелять чем? А кроме калашей что-то будет у них? А если будет то кто из них хоть из агса шмальнуть сумеет? А командовать ими будут небоевые офицеры, знающие только как траву в зелёный цвет красить?
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10.08.2024 01:49 Відповісти
Свежемобилизованных отправили ВСУ под Курск, ага
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10.08.2024 07:20 Відповісти
Поки що гірші російські
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10.08.2024 07:36 Відповісти
Кацап детектед
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10.08.2024 02:14 Відповісти
ОПА! а ось і кремлеботи (які зареєструвались тут буквально сьогодні) під'їхали, щоб нам тут розказати, як на ********* все райдужно і прекрасно....
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10.08.2024 02:40 Відповісти
Диванная аналитика из Костромы подъехала. Всем баяцца. Идут резервы. Вставай страна огромная. Дидываевале.
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10.08.2024 06:24 Відповісти
Контра прийшла? Ні, ми Україна.
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10.08.2024 01:16 Відповісти
Кто его знает... Может это самое начало того, как вся ************* постепенно покроется такими язвами. Может и правда пришло время уничтожения этой *****... Кто его знает...
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10.08.2024 01:20 Відповісти
Поздно Сима пить Боржоми, когда печень отвалилась
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10.08.2024 01:23 Відповісти
Это значит,что на пленных ЗСУ пу не собирается распространять "Женевскую Конвецию" даже формально.Может с пленной русней тоже так поступать?
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10.08.2024 01:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=o5NH2yKhl1M
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10.08.2024 01:29 Відповісти
То Лукашенко виноватий стопудов,якого хрєна карту не показав откуда гатовілась нападєніє ? Бульбу копав чишо ?
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10.08.2024 01:32 Відповісти
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10.08.2024 01:33 Відповісти
Якщо без жартів, то зараз бульба, тема номер один в Білорусі
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10.08.2024 07:22 Відповісти
Дурень бортніков, кто тр**а по всім **.ням куди наші дрони долітають
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10.08.2024 01:36 Відповісти
А кто робив? Ти? не.
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10.08.2024 01:37 Відповісти
В бой одні пенсіонери. https://www.youtube.com/watch?v=jE0S8gYWftE&t=17s
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10.08.2024 01:36 Відповісти
Макарич, вже небіжчик.
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10.08.2024 01:40 Відповісти
3 дня телились. А ми могли за цей час і москву за 3 дні взяти
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10.08.2024 01:43 Відповісти
Курск треба переіменувати в Залужнинськ,бо КНР вже є
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10.08.2024 02:42 Відповісти
Знаєте , що мені в цій ситуації більше всього занеспокоюєть ?

Те , що при танків в окрів з ефективного є лише гелікоптери . Дрони наші F-16 можуть тріскати як сімки з Петрівки . Але в геликоптер москити можуть напихати школярів (типо евакуація) а сімі снарядити їх протитанковими ракетами й направити на наші танки . Потім буде важко довести , що саме й так було . Бо можут завди казати , мов заблукали , а ракети в них - зенітки мовляв ... тож евакуація з зони бойових дій . Або взагалом замаскують ці гелікоптери під червоних хрест .

То ж нелюді як будь які терористи , що зажди ховаються за дітьми та старими . А частійше навмистно направляють дітей на лінію вогню .
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10.08.2024 02:54 Відповісти
Ви хоч раз спробуйте підняти гелікоптер у повітря, а потім вже будете нести повні відра х*йні.
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10.08.2024 06:01 Відповісти
ютуб відімкнулі..і от пожалуста..война началась..нетрогали б Ютуб ибо от Бога он!..теперь огнь адский с небес получат..Ибо Ангел сие Ютубус..плоть от плоти Всевишнего..оскорбили грешники..адь имь..
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10.08.2024 03:12 Відповісти
Поки бункерний не двинув тучі військ на наших героїв у Курській області,самий час розпочати подібний рейд у Криму,ну або знищення кримського моста як мінімум.Як остаточне знищення репутації російського щура-параноіка..
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10.08.2024 04:03 Відповісти
ПМР набагато легше зачистити і політичний ефект був би гарним, але то територія Молдови.
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10.08.2024 10:06 Відповісти
Це вже санітарна зона чи ні?
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10.08.2024 06:11 Відповісти
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10.08.2024 11:02 Відповісти
Ну ЗСУ зараз цим і займаються. Знищують світових терористів.
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10.08.2024 06:16 Відповісти
чи не пора нарешті в..бати по мосту х.ла і ростову, додати до КТО?
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10.08.2024 06:31 Відповісти
По мінській кільцевій звіздує колона військової техники . Не меньше за 20 БМП, тентовані мази з причепами та інша пуйня...

Може комусь знадобиться ця інфа.
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10.08.2024 07:11 Відповісти
А хто запровадив? Ми чи вони?
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10.08.2024 07:44 Відповісти
Яке тіко страшне!

Хвилююся я за наших хлопців, це ж тепер кожен мусор може український танк спинити та документи екіпажу прискіпливо перевірити, а в них навіть "міграційок" немає, бо півсотні під@rusів-прикордонників замість того, щоб формуляри роздати, самі їм у полон здалися.
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10.08.2024 08:04 Відповісти
Это хорошая для нас новость. Это очередное подтверждение того, что путин боится понятия "война", как черт ладана. А это, в свою очередь, означает, что массовой мобилизации в РФ не будет.
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10.08.2024 08:49 Відповісти
Приниження для російської армії

Після більш ніж двох років російської військової агресії Україна перейшла в наступ, пише британська https://www.telegraph.co.uk/news/2024/08/08/ukraines-surprise-attack-in-kursk-has-humiliated-the-russia/ Telegraph .

"Українські війська швидко окупували 350 квадратних кілометрів території Росії та взяли десятки росіян у полон ... Менш ніж за сорок вісім годин Україна захопила більше території, ніж за весь злощасний контрнаступ літа 2023 року", - пише видання.

Раптова атака у Курській області принизила російську армію, підкреслюють журналісти. І вказують, що наступальні дії України на Курському напрямку не сповільнюються.

На думку експертів, цей наступ має три ключові цілі.

Перша - відвернути російські збройні сили від наступу на Донеччині.

Друга - посіяти розбрат усередині Росії. Київ намагається створити відчуття хаосу та небезпеки у мешканців російських регіонів, щоб дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Третя мета українців, за даними Telegraph, полягає в захопленні частини російських територій, щоб їх можна було обміняти під час майбутніх переговорів.
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10.08.2024 08:55 Відповісти
Незрозуміло, чи зможе Україна утримати села у Курській області, але наступ показав, що прорватися на російську територію легше, ніж зруйнувати російські укріплення на сході України, пише видання.

Telegraph вважає, що наступ на Курськ показує, що Росія не вивчила уроків з блискавичного захоплення Ростова "вагнерівцями" під час заколоту у червні 2023 року.

Крім імовірних загроз знищення України та застосування тактичної ядерної зброї, Росія не відреагувала суттєво на наступ на Курськ.

А оскільки на передову прибувають літаки F-16, у Путіна є багато причин для хвилювання.
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10.08.2024 08:57 Відповісти
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10.08.2024 08:56 Відповісти
Батальйон виродків розмотали вже на підході. А ті жителі? Треба зрозуміти патологію стада. Вони так ниють в мережі,що їх обстрілюють і руйнують будинки, замість того, щоб стати на коліна і вибачатись віками перед українцями. Хоч одне є відео українців, де вони просять президента- памагі. Раби засрані. Гидко.
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10.08.2024 09:45 Відповісти
В ТРЬОХ ОБЛАСТЯХ РАШИСТСЬКОГО ОРКОСТАНУ ,ЗСУ ОГОЛОСИЛИ "ДЕРАШИЗАЦІЮ З "ДЕПУТАНІЗАЦІЄЮ"
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10.08.2024 09:58 Відповісти
Республика БДСМ - Брянская Дебильная Садо Мозахия )))))))))))))
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10.08.2024 11:55 Відповісти
В х.....задача штопати своє лоскутне одіяло. Військ з Донбасу перекидати з Донбасу не будуть, бо побіжать всі як у фільми Чапаєв а назад вже не загониш. Того і оголосив КТО, беде збирати загони з тюремних спецназів,спецпризначенців,росгвардії. І малими групами виштовхувати назад за кордон. Копати окопи не будуть.
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10.08.2024 15:36 Відповісти
 
 