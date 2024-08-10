У Бєлгородській, Брянській та Курській областях РФ запроваджено режим контртерористичної операції (оновлено)

Національний антитерористичний комітет Росії повідомив про введення за рішенням директора ФСБ РФ режиму контртерористичної операції у Бєлгородській, Брянській та Курській областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"З метою забезпечення безпеки громадян та припинення загроз вчиненню терористичних актів диверсійно-розвідувальними формуваннями противника головою Національного антитерористичного комітету, директором ФСБ Росії А.В. Бортниковим прийнято рішення організувати з 9 серпня 2024 р. проведення контртерористичних операцій у Бєлгородській, Брянській та Брянській", – повідомили у комітеті.

Причиною введення режиму КТО вказана спроба дестабілізації обстановки в низці регіонів РФ з боку українських військових та спецслужб.

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Нагадаємо, 9 серпня Міністерство оборони РФ визнало, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

А видання The Economist стверджує, що РФ втратила повний контроль над щонайменше 350 кв. км своєї території у Курській області.