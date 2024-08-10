У Бєлгородській, Брянській та Курській областях РФ запроваджено режим контртерористичної операції (оновлено)
Національний антитерористичний комітет Росії повідомив про введення за рішенням директора ФСБ РФ режиму контртерористичної операції у Бєлгородській, Брянській та Курській областях.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"З метою забезпечення безпеки громадян та припинення загроз вчиненню терористичних актів диверсійно-розвідувальними формуваннями противника головою Національного антитерористичного комітету, директором ФСБ Росії А.В. Бортниковим прийнято рішення організувати з 9 серпня 2024 р. проведення контртерористичних операцій у Бєлгородській, Брянській та Брянській", – повідомили у комітеті.
Причиною введення режиму КТО вказана спроба дестабілізації обстановки в низці регіонів РФ з боку українських військових та спецслужб.
Нагадаємо, 9 серпня Міністерство оборони РФ визнало, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.
А видання The Economist стверджує, що РФ втратила повний контроль над щонайменше 350 кв. км своєї території у Курській області.
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Ну и у кого они собрались отбирать автотранспорт и проверять документы? У ВСУ которые уже рулят на 500 км2? Ну а беспредел по отношению «к своим» и так норма. Отнимут и последнее.
Невзоров
Або Операція якась?
і па Варонєжу теж! хлча його немає в списку
Кацапи з ручника знялися вночі)
курскУкрск вже за кілька днів
Сказав Дєдушка який виявився Бабушкою...
Кацапи вже згадують Пригожина, ото типу мужиг був, а цей ботоксний... - бабця воно бабця і є...
Щоб проводити якісь операції треба мати те, чим їх проводити.
Буде цікаво спостерігати реакцію мамок, коли у рідні ***** у чорних мішках поїдуть не контрактники а строковики по тисячі на день.
Наш Генштаб, конечно, умом не блещет, но и дебилами их назвать нельзя. Почти 3 года войны - тому подтверждение. Как-никак, мы третий год воюем против самой большой страны в мире, 2-й ядерной державы, в десятки раз превосходящей нас по ресурсам и возможностям. А это о чем-то, да говорит ...
а то, что происходит, это происходит по утвержденному плану
имена плановиков, к сожалению или к счастью, мы никогда не узнаем, потому что любая секретная операция о которой стало известно, считается проваленной
Те , що при танків в окрів з ефективного є лише гелікоптери . Дрони наші F-16 можуть тріскати як сімки з Петрівки . Але в геликоптер москити можуть напихати школярів (типо евакуація) а сімі снарядити їх протитанковими ракетами й направити на наші танки . Потім буде важко довести , що саме й так було . Бо можут завди казати , мов заблукали , а ракети в них - зенітки мовляв ... тож евакуація з зони бойових дій . Або взагалом замаскують ці гелікоптери під червоних хрест .
То ж нелюді як будь які терористи , що зажди ховаються за дітьми та старими . А частійше навмистно направляють дітей на лінію вогню .
Може комусь знадобиться ця інфа.
Хвилююся я за наших хлопців, це ж тепер кожен мусор може український танк спинити та документи екіпажу прискіпливо перевірити, а в них навіть "міграційок" немає, бо півсотні під@rusів-прикордонників замість того, щоб формуляри роздати, самі їм у полон здалися.
Після більш ніж двох років російської військової агресії Україна перейшла в наступ, пише британська https://www.telegraph.co.uk/news/2024/08/08/ukraines-surprise-attack-in-kursk-has-humiliated-the-russia/ Telegraph .
"Українські війська швидко окупували 350 квадратних кілометрів території Росії та взяли десятки росіян у полон ... Менш ніж за сорок вісім годин Україна захопила більше території, ніж за весь злощасний контрнаступ літа 2023 року", - пише видання.
Раптова атака у Курській області принизила російську армію, підкреслюють журналісти. І вказують, що наступальні дії України на Курському напрямку не сповільнюються.
На думку експертів, цей наступ має три ключові цілі.
Перша - відвернути російські збройні сили від наступу на Донеччині.
Друга - посіяти розбрат усередині Росії. Київ намагається створити відчуття хаосу та небезпеки у мешканців російських регіонів, щоб дестабілізувати ситуацію всередині країни.
Третя мета українців, за даними Telegraph, полягає в захопленні частини російських територій, щоб їх можна було обміняти під час майбутніх переговорів.
Telegraph вважає, що наступ на Курськ показує, що Росія не вивчила уроків з блискавичного захоплення Ростова "вагнерівцями" під час заколоту у червні 2023 року.
Крім імовірних загроз знищення України та застосування тактичної ядерної зброї, Росія не відреагувала суттєво на наступ на Курськ.
А оскільки на передову прибувають літаки F-16, у Путіна є багато причин для хвилювання.