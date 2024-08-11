Внаслідок обстрілу Сумської громади поранено дев’ятирічну дитину
11 серпня росіяни здійснили 33 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 138 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Миропільська громада: здійснено авіаудари КАБ (8 вибухів), артобстріли (14 вибухів).
- Білопільська громада: відбулися атака FPV-дронів (2 вибухи), обстріли з мінометів (22 вибухів).
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (19 вибухів), з FPV-дрона (1 вибух).
- Середино-Будська громада:2 міни скинули росіяни на територію громади. Також здійснено обстріл зі ствольної артилерії (6 вибухів).
- Новослобідська громада: були мінометні обстріли (18 вибухів), обстріли зі ствольної артилерії (10 вибухів), авіаудар КАБ (2 вибухи).
- Юнаківська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (3 вибухи), ракетний удар (1 вибух).
- Шалигинська громада: здійснено авіаудар КАБ (3 вибухи).
- Есманьська громада: ворог завдав авіаудару КАБ (1 вибух).
- Хотінська громада: ворог вдарив з мінометів (7 вибухів).
- Сумська громада: завдано авіаудари КАБ (2 вибухи). Травмовано дитину 9 років.
- Великописарівська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.
- Глухівська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (3 вибухи).
Як повідомлялось раніше, ввечері 11 серпня російські війська вдарили по об'єктах інфраструктури Сумського району.
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