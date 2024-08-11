РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12327 посетителей онлайн
Новости
681 0

Вследствие обстрела Сумской громады ранен девятилетний ребенок

Обстріли Сумської області 11 серпня

11 августа россияне совершили 33 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 138 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Миропольская громада: осуществлены авиаудары КАБ (8 взрывов), артобстрелы (14 взрывов).
  • Белопольская громада: произошли атака FPV-дронов (2 взрыва), обстрелы из минометов (22 взрыва).
  • Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (19 взрывов), с FPV-дрона (1 взрыв).
  • Середино-Будская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады. Также осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (6 взрывов).
  • Новослободская громада: были минометные обстрелы (18 взрывов), обстрелы из ствольной артиллерии (10 взрывов), авиаудар КАБ (2 взрыва).
  • Юнаковская громада: зафиксированы авиаудары КАБ (3 взрыва), ракетный удар (1 взрыв).
  • Шалыгинская громада: осуществлен авиаудар КАБ (3 взрыва).
  • Эсманьская громада: враг нанес авиаудар КАБ (1 взрыв).
  • Хотинская громада: враг ударил из минометов (7 взрывов).
  • Сумская громада: нанесены авиаудары КАБ (2 взрыва). Травмирован ребенок 9 лет.
  • Великописаревская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Глуховская громада: зафиксирован авиаудар КАБ (3 взрыва).

Как сообщалось ранее, вечером 11 августа российские войска ударили по объектам инфраструктуры Сумского района.

Смотрите также: Последствия российских обстрелов Сумщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (26951) Сумская область (3013)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 