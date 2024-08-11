Вследствие обстрела Сумской громады ранен девятилетний ребенок
11 августа россияне совершили 33 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 138 взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Миропольская громада: осуществлены авиаудары КАБ (8 взрывов), артобстрелы (14 взрывов).
- Белопольская громада: произошли атака FPV-дронов (2 взрыва), обстрелы из минометов (22 взрыва).
- Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (19 взрывов), с FPV-дрона (1 взрыв).
- Середино-Будская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады. Также осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (6 взрывов).
- Новослободская громада: были минометные обстрелы (18 взрывов), обстрелы из ствольной артиллерии (10 взрывов), авиаудар КАБ (2 взрыва).
- Юнаковская громада: зафиксированы авиаудары КАБ (3 взрыва), ракетный удар (1 взрыв).
- Шалыгинская громада: осуществлен авиаудар КАБ (3 взрыва).
- Эсманьская громада: враг нанес авиаудар КАБ (1 взрыв).
- Хотинская громада: враг ударил из минометов (7 взрывов).
- Сумская громада: нанесены авиаудары КАБ (2 взрыва). Травмирован ребенок 9 лет.
- Великописаревская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Глуховская громада: зафиксирован авиаудар КАБ (3 взрыва).
Как сообщалось ранее, вечером 11 августа российские войска ударили по объектам инфраструктуры Сумского района.
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