Понад 40 тис. українців перетнули кордон із боку РФ від початку повномасштабного вторгнення, - ДПСУ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ понад 40 тисяч громадян України повернулися на Батьківщину із боку РФ.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Демченко нагадав, що всі пункти пропуску на кордоні з Росією рішенням уряду України закрито і там не здійснюються пропускні операції. Проте росіяни все ж пропускають українців до України.

Найчастіше українці перетинають кордон у районі населеного пункту Покровка на Сумщині.

"У напрямку пункту Покровка з українського боку і з російського - Колотилівки - за час війни ми фіксували, що Росія все ж пропускала громадян України, які слідували на територію нашої держави. І такий рух відбувався фактично щоденно. Були періоди, коли Росія припиняла пропуск наших громадян, які обирали цей напрямок, щоб повернутися на територію України", - зазначив речник.

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У ДПСУ зазначили, що українські прикордонники завжди готові забезпечити повернення своїх громадян до України з території Росії та Білорусі.

"По всій протяжності кордону з Росією, а також на кордоні з Білоруссю, якщо громадяни дістаються України на будь-якому напрямку, прикордонники, звісно, готові забезпечити оформлення людей, щоб пропустити їх на територію України. За весь час воєнного стану понад 40 тисяч громадян України повернулося з Росії, і не тільки через пункт пропуску в Покровці, а й на інших ділянках, а також через територію Білорусі", - підсумував Демченко.

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