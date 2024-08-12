Более 40 тыс. украинцев пересекли границу со стороны РФ с начала полномасштабного вторжения, - ГПСУ

С начала полномасштабного вторжения РФ более 40 тысяч граждан Украины вернулись на Родину со стороны РФ.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Демченко напомнил, что все пункты пропуска на границе с Россией решением правительства Украины закрыты и там не осуществляются пропускные операции. Однако россияне все же пропускают украинцев в Украину.

Чаще всего украинцы пересекают границу в районе населенного пункта Покровка в Сумской области.

"В направлении пункта Покровка с украинской стороны и с российской - Колотиловки - за время войны мы фиксировали, что Россия все же пропускала граждан Украины, следовавших на территорию нашего государства. И такое движение происходило фактически ежедневно. Были периоды, когда Россия прекращала пропуск наших граждан, выбиравших это направление, чтобы вернуться на территорию Украины", - отметил спикер.

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В ГПСУ отметили, что украинские пограничники всегда готовы обеспечить возвращение своих граждан в Украину с территории России и Беларуси.

"По всей протяженности границы с Россией, а также на границе с Беларусью, если граждане добираются в Украину на любом направлении, пограничники, конечно, готовы обеспечить оформление людей, чтобы пропустить их на территорию Украины. За все время военного положения более 40 тысяч граждан Украины вернулось из России, и не только через пункт пропуска в Покровке, но и на других участках, а также через территорию Беларуси", - подытожил Демченко.

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