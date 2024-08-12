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Мільярди доларів та євро готівки ввезли до РФ в обхід санкцій, - Reuters

До РФ ввозять валюту попри санкції

США та ЄС запровадили заборону на експорт своїх банкнот до РФ у березні 2022 року. Проте до Росії вже відправили близько 2,3 млрд доларів і євро купюрами.

Про це пише видання Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Так, митні дані, про які не повідомлялось раніше, свідчать, що РФ вдалося обійти санкції, які блокують імпорт готівки. Reuters зазначає, що навіть попри те, що Москва прагне зменшити свою залежність від валюти, долари та євро залишаються корисними інструментами для торгівлі та подорожей.

Митні дані було отримано від комерційного постачальника, який реєструє та узагальнює інформацію. Готівка перевозилася до РФ з ОАЕ та Туреччини, які не запровадили обмежень на торгівлю з Росією. Водночас країну походження більшої половини загальної суми не було вказано у документах.

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У грудні 2023 року уряд США пригрозив штрафними санкціями фінансовим установам, які допомагають Росії обходити санкції, і запровадив обмеження проти компаній з третіх країн протягом 2023 і 2024 років.

Китайський юань обігнав долар і став найбільш продаваною іноземною валютою в Москві, хоча значні проблеми з платежами зберігаються.

Джерело, знайоме із транзакціями, повідомило, що більше чверті з 2,27 млрд доларів у банкнотах було імпортовано банками, більша частина з них була використана як оплата за дорогоцінні метали.

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Автор: 

долар (529) росія (64969) санкції (11777)


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Топ коментарі
+3
Тобто ти "Bob Fayn" ти знаєш що перевезення наркотиків заборонено але все одно їх провозять, вільний продаж зброї заборонено а вона є, що під час "сухого закону" у Штатах віскі лилось рікою і все одно щось там гониш на санкції?! Це що, розповсюдження на замовлення Кремля "зрадофілії"?! Вказана у статті сума це крапля у морі котра точно рашистам не допоможе!
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12.08.2024 13:05
+3
Хто обіцяв той санкції вводить та дотримується, але за всю історію людства не було заборон котрі злочинці не намагалися б обійти і обходили. Але якби не санкції, то вказана у статті сума була б у десятки (якщо не у сотню) разів більшою, тож замість фонтану бачимо тонюсеньке джерельце котре ніяк не врятує рашистів!!!
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12.08.2024 13:09
+2
санкціі работают...аякжеж
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12.08.2024 12:56
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санкціі работают...аякжеж
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12.08.2024 12:56 Відповісти
Тобто ти "Bob Fayn" ти знаєш що перевезення наркотиків заборонено але все одно їх провозять, вільний продаж зброї заборонено а вона є, що під час "сухого закону" у Штатах віскі лилось рікою і все одно щось там гониш на санкції?! Це що, розповсюдження на замовлення Кремля "зрадофілії"?! Вказана у статті сума це крапля у морі котра точно рашистам не допоможе!
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12.08.2024 13:05 Відповісти
це ж купюри, для піпла
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12.08.2024 13:20 Відповісти
"Санкції із ада"

І хто це обіцяв?
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12.08.2024 12:57 Відповісти
Хто обіцяв той санкції вводить та дотримується, але за всю історію людства не було заборон котрі злочинці не намагалися б обійти і обходили. Але якби не санкції, то вказана у статті сума була б у десятки (якщо не у сотню) разів більшою, тож замість фонтану бачимо тонюсеньке джерельце котре ніяк не врятує рашистів!!!
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12.08.2024 13:09 Відповісти
Тільки за 2022-рік в Україну зі всього світу перерахували 13 млрд доларів США. Найбільші обсяги коштів надходили з Італії (23%), Ізраїлю (18%), США (16%), Німеччини (7%) та Польщі (4%). У 2023-му близько 11,6 мільярда баксів. За півроку 2024 - 5,7 млрд. Ну а готівкою за даними митниці ввезли за цей час приблизно 50% від зазначених сум. Тож виходить рашисти пасуть задніх і дуже сильно!
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12.08.2024 13:00 Відповісти
ви порівнюєте безнал і купюри
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12.08.2024 13:21 Відповісти
Нікого з 73% до сих пір не колише, що там до тепер працюють кінокомпанії Зеленского?
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12.08.2024 13:12 Відповісти
Дякую 73%, а особливе дякую тим, хто за Зеленського агітував, а потім перефарбувався. І зараз його критикує на повну.)
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12.08.2024 13:19 Відповісти
Доллар кровь мировой экономики, а их деньги туалетная бумага.
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12.08.2024 13:15 Відповісти
Купюри свіжі, там вся информація - який банк випустив, нескладно відслідкувати їхній шлях.
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12.08.2024 19:30 Відповісти
 
 