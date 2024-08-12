Мільярди доларів та євро готівки ввезли до РФ в обхід санкцій, - Reuters

США та ЄС запровадили заборону на експорт своїх банкнот до РФ у березні 2022 року. Проте до Росії вже відправили близько 2,3 млрд доларів і євро купюрами.

Про це пише видання Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Так, митні дані, про які не повідомлялось раніше, свідчать, що РФ вдалося обійти санкції, які блокують імпорт готівки. Reuters зазначає, що навіть попри те, що Москва прагне зменшити свою залежність від валюти, долари та євро залишаються корисними інструментами для торгівлі та подорожей.

Митні дані було отримано від комерційного постачальника, який реєструє та узагальнює інформацію. Готівка перевозилася до РФ з ОАЕ та Туреччини, які не запровадили обмежень на торгівлю з Росією. Водночас країну походження більшої половини загальної суми не було вказано у документах.

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У грудні 2023 року уряд США пригрозив штрафними санкціями фінансовим установам, які допомагають Росії обходити санкції, і запровадив обмеження проти компаній з третіх країн протягом 2023 і 2024 років.

Китайський юань обігнав долар і став найбільш продаваною іноземною валютою в Москві, хоча значні проблеми з платежами зберігаються.

Джерело, знайоме із транзакціями, повідомило, що більше чверті з 2,27 млрд доларів у банкнотах було імпортовано банками, більша частина з них була використана як оплата за дорогоцінні метали.

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