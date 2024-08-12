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Миллиарды долларов и евро наличными ввезли в РФ в обход санкций, - Reuters

До РФ ввозять валюту попри санкції

США и ЕС ввели запрет на экспорт своих банкнот в РФ в марте 2022 года. Однако в Россию уже отправили около 2,3 млрд долларов и евро купюрами.

Об этом пишет издание Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Так, таможенные данные, о которых не сообщалось ранее, свидетельствуют, что РФ удалось обойти санкции, блокирующие импорт наличности. Reuters отмечает, что даже несмотря на то, что Москва стремится уменьшить свою зависимость от валюты, доллары и евро остаются полезными инструментами для торговли и путешествий.

Таможенные данные были получены от коммерческого поставщика, который регистрирует и обобщает информацию. Наличные перевозились в РФ из ОАЭ и Турции, которые не ввели ограничений на торговлю с Россией. При этом страна происхождения большей половины общей суммы не была указана в документах.

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В декабре 2023 года правительство США пригрозило штрафными санкциями финансовым учреждениям, которые помогают России обходить санкции, и ввело ограничения против компаний из третьих стран в течение 2023 и 2024 годов.

Китайский юань обогнал доллар и стал самой продаваемой иностранной валютой в Москве, хотя значительные проблемы с платежами сохраняются.

Источник, знакомый с транзакциями, сообщил, что более четверти из 2,27 млрд долларов в банкнотах было импортировано банками, большая часть из них была использована как оплата за драгоценные металлы.

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Автор: 

доллар (1576) россия (95388) санкции (11259)


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Топ комментарии
+3
Тобто ти "Bob Fayn" ти знаєш що перевезення наркотиків заборонено але все одно їх провозять, вільний продаж зброї заборонено а вона є, що під час "сухого закону" у Штатах віскі лилось рікою і все одно щось там гониш на санкції?! Це що, розповсюдження на замовлення Кремля "зрадофілії"?! Вказана у статті сума це крапля у морі котра точно рашистам не допоможе!
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12.08.2024 13:05
+3
Хто обіцяв той санкції вводить та дотримується, але за всю історію людства не було заборон котрі злочинці не намагалися б обійти і обходили. Але якби не санкції, то вказана у статті сума була б у десятки (якщо не у сотню) разів більшою, тож замість фонтану бачимо тонюсеньке джерельце котре ніяк не врятує рашистів!!!
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12.08.2024 13:09
+2
санкціі работают...аякжеж
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12.08.2024 12:56
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санкціі работают...аякжеж
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12.08.2024 12:56 Ответить
Тобто ти "Bob Fayn" ти знаєш що перевезення наркотиків заборонено але все одно їх провозять, вільний продаж зброї заборонено а вона є, що під час "сухого закону" у Штатах віскі лилось рікою і все одно щось там гониш на санкції?! Це що, розповсюдження на замовлення Кремля "зрадофілії"?! Вказана у статті сума це крапля у морі котра точно рашистам не допоможе!
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12.08.2024 13:05 Ответить
це ж купюри, для піпла
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12.08.2024 13:20 Ответить
"Санкції із ада"

І хто це обіцяв?
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12.08.2024 12:57 Ответить
Хто обіцяв той санкції вводить та дотримується, але за всю історію людства не було заборон котрі злочинці не намагалися б обійти і обходили. Але якби не санкції, то вказана у статті сума була б у десятки (якщо не у сотню) разів більшою, тож замість фонтану бачимо тонюсеньке джерельце котре ніяк не врятує рашистів!!!
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12.08.2024 13:09 Ответить
Тільки за 2022-рік в Україну зі всього світу перерахували 13 млрд доларів США. Найбільші обсяги коштів надходили з Італії (23%), Ізраїлю (18%), США (16%), Німеччини (7%) та Польщі (4%). У 2023-му близько 11,6 мільярда баксів. За півроку 2024 - 5,7 млрд. Ну а готівкою за даними митниці ввезли за цей час приблизно 50% від зазначених сум. Тож виходить рашисти пасуть задніх і дуже сильно!
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12.08.2024 13:00 Ответить
ви порівнюєте безнал і купюри
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12.08.2024 13:21 Ответить
Нікого з 73% до сих пір не колише, що там до тепер працюють кінокомпанії Зеленского?
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12.08.2024 13:12 Ответить
Дякую 73%, а особливе дякую тим, хто за Зеленського агітував, а потім перефарбувався. І зараз його критикує на повну.)
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12.08.2024 13:19 Ответить
Доллар кровь мировой экономики, а их деньги туалетная бумага.
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12.08.2024 13:15 Ответить
Купюри свіжі, там вся информація - який банк випустив, нескладно відслідкувати їхній шлях.
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12.08.2024 19:30 Ответить
 
 