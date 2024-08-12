Миллиарды долларов и евро наличными ввезли в РФ в обход санкций, - Reuters
США и ЕС ввели запрет на экспорт своих банкнот в РФ в марте 2022 года. Однако в Россию уже отправили около 2,3 млрд долларов и евро купюрами.
Об этом пишет издание Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Так, таможенные данные, о которых не сообщалось ранее, свидетельствуют, что РФ удалось обойти санкции, блокирующие импорт наличности. Reuters отмечает, что даже несмотря на то, что Москва стремится уменьшить свою зависимость от валюты, доллары и евро остаются полезными инструментами для торговли и путешествий.
Таможенные данные были получены от коммерческого поставщика, который регистрирует и обобщает информацию. Наличные перевозились в РФ из ОАЭ и Турции, которые не ввели ограничений на торговлю с Россией. При этом страна происхождения большей половины общей суммы не была указана в документах.
В декабре 2023 года правительство США пригрозило штрафными санкциями финансовым учреждениям, которые помогают России обходить санкции, и ввело ограничения против компаний из третьих стран в течение 2023 и 2024 годов.
Китайский юань обогнал доллар и стал самой продаваемой иностранной валютой в Москве, хотя значительные проблемы с платежами сохраняются.
Источник, знакомый с транзакциями, сообщил, что более четверти из 2,27 млрд долларов в банкнотах было импортировано банками, большая часть из них была использована как оплата за драгоценные металлы.
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