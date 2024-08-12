Росіяни передислоковують деякі підрозділи із Запорізької області на Курщину, але їхня кількість невелика, - ОУВ «Таврія»

Росія перекидає деякі свої підрозділи із Запорізької області на північ.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лиховій наголосив, що та кількість підрозділів, яку загарбники наразі передослоковують, є досить невеликою для того, щоб говорити про ослаблення наступу ворога на південному напрямку.

"Так, підтверджується перекидання деяких російських військових частин із Придніпровського напрямку і загалом із Запорізької області на північ. Однак потрібно розуміти, що росіяни накопичили велику кількість особового складу, зокрема і в Запорізькій області, і та кількість підрозділів, які вони передислоковують, порівняно невелика, щоб говорити про якесь ослаблення чи зняття заслону для продовження наступу на південному напрямку", - розповів речник.

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Крім цього, Лиховій розповів, що за вчорашню добу в операційній зоні оперативного угруповання військ "Таврія" зафіксовано 13 штурмових дій противника. Це, за його словами, найбільше від початку серпня.

"У липні вони також були не дуже активними наприкінці місяця. Можливо, це їхні демонстраційні дії, щоб показати, що вони можуть спробувати наступати і в таких умовах, коли вони трохи проводять заміну певних підрозділів. Однак потрібно бути пильними, і не лише військовому командуванню, яке за умовчанням все це бачить і розуміє, а й тій частині нашого суспільства, яке має активну позицію і стежить за перебігом дій на лінії фронту. Щоб не складалося враження, що ми вже перемагаємо і Курськ наш. Це зовсім не так. Ми наголошуємо на тому, що важливий кожен відрізок, кожна ділянка. Це все українські території, і їх потрібно утримувати", - додав речник ОУВ.

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