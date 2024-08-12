Россияне передислоцируют некоторые подразделения из Запорожской области на Курщину, но их количество невелико, - ОГВ "Таврия"

Россия перебрасывает некоторые свои подразделения из Запорожской области на север.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий, сообщает Цензор.НЕТ.

Лыховий отметил, что то количество подразделений, которое захватчики сейчас перебрасывают, является достаточно небольшим для того, чтобы говорить об ослаблении наступления врага на южном направлении.

"Да, подтверждается переброска некоторых российских воинских частей с Приднепровского направления и в целом из Запорожской области на север. Однако нужно понимать, что россияне накопили большое количество личного состава, в том числе и в Запорожской области, и то количество подразделений, которые они передислоцируют, сравнительно небольшое, чтобы говорить о каком-то ослаблении или снятии заслона для продолжения наступления на южном направлении", - рассказал спикер.

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Кроме этого, Лыховий рассказал, что за вчерашние сутки в операционной зоне оперативной группировки войск "Таврия" зафиксировано 13 штурмовых действий противника. Это, по его словам, наибольшее количество с начала августа.

"В июле они также были не очень активными в конце месяца. Возможно, это их демонстрационные действия, чтобы показать, что они могут попробовать наступать и в таких условиях, когда они немного проводят замену определенных подразделений. Однако нужно быть бдительными, и не только военному командованию, которое по умолчанию все это видит и понимает, но и той части нашего общества, которое имеет активную позицию и следит за ходом действий на линии фронта. Чтобы не создавалось впечатление, что мы уже побеждаем и Курск наш. Это совсем не так. Мы подчеркиваем, что важен каждый отрезок, каждый участок. Это все украинские территории, и их нужно удерживать", - добавил представитель ОГВ.

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