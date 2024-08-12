Від початку вторгнення Росії США надали Україні військової допомоги на 55,4 млрд дол., - Держдепартамент. ПЕРЕЛІК

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США надали Україні військової допомоги на 55,4 мільярда доларів. Загалом же із 2014 року США надали Україні 58,2 мільярда доларів.

Про це повідомили у Державному департаменті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Також Держдеп вказав детальний перелік наданого озброєння.

Протиповітряна оборона

2 батареї ППО Patriot та боєприпаси;

12 зенітно-ракетних систем (NASAMS) та боєприпаси;

системи протиповітряної оборони HAWK та боєприпаси;

ракети ППО AIM-7, RIM-7, AIM-9M;

понад 2000 зенітних ракет Stinger;

системи протиповітряної оборони Avenger;

безпілотні авіаційні системи VAMPIRE та боєприпаси;

вантажівки із протидроновими гарматами та боєприпаси;

мобільні ракетні комплекси c-UAS з лазерним наведенням;

Інше обладнання c-UAS;

Зенітні гармати та боєприпаси;

компоненти систем ППО;

Обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами;

Обладнання для підтримки та підтримки наявних можливостей протиповітряної оборони України;

Обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;

21 РЛС повітряного спостереження.

Артилерія

Понад 40 високомобільних артилерійських ракетних систем і боєприпасів;

Малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB та керовані ракети;

Понад 200 155-мм гаубиць і понад 3 000 000 155-мм артилерійських снарядів;

Понад 7000 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

Понад 60 000 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мін (RAAM);

72 105-мм гаубиці та понад 800 000 105-мм артилерійських снарядів;

10 000 артилерійських снарядів калібру 203 мм;

Понад 400 000 артилерійських снарядів калібру 152 мм;

Приблизно 40 000 130-мм артилерійських снарядів;

40 000 артилерійських снарядів калібру 122 мм;

60 000 122-мм ракет ГРАД;

Понад 200 мінометних систем;

Понад 600 000 мінометних снарядів;

Понад 100 РЛС проти артилерії та мінометів;

Понад 50 багатофункціональних радарів;

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Наземні мобільні засоби

31 танк Abrams;

45 танків Т-72Б;

Понад 300 бойових машин піхоти Bradley;

Чотири машини групи вогневої підтримки Bradley;

189 бронетранспортерів Stryker;

Понад 600 бронетранспортерів M113;

250 броньованих машин безпеки M1117;

Понад 1000 машина з захистом від мін і засідок MRAP;

Понад 3000 автомобілів HMMWV;

Понад 200 легких тактичних автомобілів;

300 БМП;

80 вантажівок і понад 200 причепів для перевезення важкої техніки;

Понад 1000 тактичних автомобілів для буксирування та транспортування техніки;

153 тактичні автомобілі для евакуації техніки;

10 командно-штабних машин;

30 автомобілів боєприпасів;

18 броньованих мостових систем;

20 транспортних засобів та обладнання матеріально-технічного забезпечення;

239 бензовозів та 105 паливних причепів;

58 водних причепів;

6 броньованих легкових вантажівок;

танкові боєприпаси калібру 125, 120 і 105 мм;

Понад 1 800 000 патронів калібру 25 мм;

Обладнання для розмінування.

Літальні апарати та безпілотні літальні системи

20 вертольотів Мі-17;

безпілотні авіаційні системи Switchblade;

тактичний дрон Phoenix Ghost;

розвідувальний дрон CyberLux K8;

дрон Altius-600;

дрон Jump-20;

дрон Hornet;

дрон Puma;

дрон Scan Eagle;

дрон Penguin;

Два радари для БПЛА;

Високошвидкісні протирадіаційні ракети HARMs;

високоточні авіаційні боєприпаси;

Понад 6000 авіаційних ракет Zuni;

Понад 20 тис. авіаційних ракет Hydra-70;

Боєприпаси для ЗСУ.

Протитанкова та стрілецька зброя

Понад 10 000 протитанкових систем Javelin;

Понад 120 000 інших протитанкових систем і боєприпасів;

Понад 9000 ракет TOW;

Понад 40 тисяч гранатометів і стрілецької зброї;

Понад 400 000 000 патронів до стрілецької зброї та гранат;

ракетні системи та боєприпаси з лазерним наведенням;

Ракетні установки та боєприпаси;

Протиброньові міни.

Морські засоби

2 системи берегової оборони Harpoon і протикорабельні ракети;

понад 80 прибережних і річкових патрульних катерів;

безпілотні кораблі берегової оборони;

обладнання для безпеки портів і гаваней.

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Інші засоби

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

вибухівка C-4, підривні боєприпаси та підривне обладнання для прибирання перешкод;

обладнання для встановлення перешкод;

засоби протиповітряної оборони;

понад 100 000 комплектів бронежилетів і шоломів;

Тактичні захищені системи зв'язку та допоміжне обладнання;

4 антени супутникового зв'язку SATCOM;

SATCOM термінали;

засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та протидії РЕБ;

надання послуги комерційних супутникових зображень;

прилади нічного бачення, системи спостереження і тепловізори, оптика і далекоміри;

обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів та захисне спорядження;

хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;

медичне приладдя, включаючи аптечки першої допомоги, перев'язувальні матеріали, монітори та інше обладнання;

польове спорядження, спорядження для холодної погоди, генератори та запасні частини;

допомога з навчанням, технічне обслуговування та інша підтримка.

В Держдепі відзначили, що інші країни зокрема передали 10 реактивних систем залпового вогню великої дальності (РСЗВ), 178 артилерійських систем великої дальності, майже 100 000 артилерійських боєприпасів великої дальності, майже 250 000 протитанкових боєприпасів, 359 танків, 629 бронетранспортерів та бойових машин піхоти, 8214 зенітних ракет малої дальності та 88 бойових БПЛА.