Представники міністерств оборони України і Німеччини обговорили постачання зброї та ремонт військової техніки
Представники оборонних відомств України та Німеччини обговорили постачання, ремонт озброєння та військової техніки, а також перспективи розвитку Збройних сил України.
Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
Заступник міністра оборони України Олександр Сергій зустрівся з керівником відділу планування та управління Міністерства оборони Німеччини генерал-майором Крістіаном Фройдінгом, який відвідав нашу державу.
Під час зустрічі сторони обговорили перспективи розвитку ЗСУ, а також постачання та ремонт озброєння і військової техніки, наданої Україні. Також обговорювалася підготовка фахівців.
Крім цього, українська сторона ознайомила німецьких колег з нагальними потребами Сил оборони. Говорили також про зразки озброєння та військової техніки, для постачання яких можуть бути досягнуті нові домовленості.
Представник оборонного відомства ФРН Крістіан Фройдінг повідомив, що відвідав декілька регіонів України, зокрема прифронтові території, і готовий обговорити подальшу співпрацю.
Своєю чергою Олександр Сергій подякував народу та уряду Німеччини за допомогу, що надається Україні в боротьбі проти російської агресії.
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