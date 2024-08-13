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Представники міністерств оборони України і Німеччини обговорили постачання зброї та ремонт військової техніки

Представники міністерств оборони України і Німеччини обговорили постачання зброї та ремонт військової техніки

Представники оборонних відомств України та Німеччини обговорили постачання, ремонт озброєння та військової техніки, а також перспективи розвитку Збройних сил України.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Заступник міністра оборони України Олександр Сергій зустрівся з керівником відділу планування та управління Міністерства оборони Німеччини генерал-майором Крістіаном Фройдінгом, який відвідав нашу державу.

Під час зустрічі сторони обговорили перспективи розвитку ЗСУ, а також постачання та ремонт озброєння і військової техніки, наданої Україні. Також обговорювалася підготовка фахівців. 

Крім цього, українська сторона ознайомила німецьких колег з нагальними потребами Сил оборони. Говорили також про зразки озброєння та військової техніки, для постачання яких можуть бути досягнуті нові домовленості.

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Представник оборонного відомства ФРН Крістіан Фройдінг повідомив, що відвідав декілька регіонів України, зокрема прифронтові території, і готовий обговорити подальшу співпрацю.

Своєю чергою Олександр Сергій подякував народу та уряду Німеччини за допомогу, що надається Україні в боротьбі проти російської агресії.

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