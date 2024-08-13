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Пожежа на ЗАЕС може бути пов’язана із просуванням українських сил у Курській області, - екскомандувач ядерних сил НАТО де Бреттон-Гордон

Геміш де Бреттон-Гордон

Провокація російських загарбників на окупованій Запорізькій атомній станції може бути напряму пов'язана з подіями, що наразі відбуваються у Курській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку "Голосу Америки" висловив британський полковник у відставці, колишній командувач сил НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні і ядерні загрози Геміш де Бреттон-Гордон.

"У часи великого напруження, коли, схоже, українські війська досягають значних успіхів на північному сході Курської області, Росія, імовірно, підпалює електростанцію. Я думаю, це те, що ми всі очікували практично кожного дня цієї війни із тим, як Путін погрожував Заходу ядерною атакою. І це лише ще один елемент цього, тому що росіяни знають, що це лякає людей в Україні, а також у Західній Європі. Тож це викликає велике занепокоєння", - зазначив екскомандувач ядерних сил НАТО.

На думку де Бреттон-Гордона, наступ українських сил у регіоні Курська "заскочив росіян зненацька", "це принизило Путіна", й "нормальні цивільні в Росії зараз починають розуміти, що Путін не великий".

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"Тож Росія спробує будь-яку підступну тактику та будь-які погрози, щоб спробувати змістити увагу із Курська на щось інше, тому що це може стати справжнім поворотним моментом", - додав експерт.

Також британський аналітик зауважив, що Міжнародна агенція з атомної енергетики "робить недостатньо" для гарантування безпеки на ЗАЕС. Він нагадав, що МАГАТЕ - це організація у структурі ООН.

"Звичайно, ми знаємо, що Росія також є постійним членом Ради безпеки ООН і накладає вето на будь-які кроки щодо цього. Я та інші експерти закликали створити демілітаризовану зону навколо Запоріжжя під контролем Міжнародного атомного агентства та, можливо, також військ ООН... Однак вплив Росії в Раді Безпеки ООН і деяких їхніх союзників (таких як Китай та інші країни) такий, що ми не змогли досягти значного прогресу", - зауважив де Бреттон-Гордон.

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Автор: 

пожежа (4313) Запорізька АЕС (1403) Курськ (1094)


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так, містер очевидність
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13.08.2024 07:37 Відповісти
Адекватна людина, на відміну від екс-пердів Гросі.
На рашаТВ є сюжет візиту дімаськи рогозіна на ЗАЕС, який відбувся за кілька годин до підпалу. Біля підніжжя градірні зафіксовано десятки пластикових емностей.
Коли після пожежі приїхали екс-перди, знайшли лише залишки пластику. Тому на їх думку, горіла вода у басейні Вода ж така легкозаймиста і при горінні виділяє багато чорного густого диму
Тут питання навіть не до Гросі, а до його вчительки хімії.
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13.08.2024 08:57 Відповісти
Афигеть какую они интерпретацию опять придумали. Опять всем виновата Украина у них. А я бы сказал по другоиу, что все ето из за США и импотентного Запада которые покрывают кремлевского террориста.
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13.08.2024 09:08 Відповісти
Сооружение, из которого валит дым, называется «градирня» и каждый самостоятельно может найти определение этого слова. Для тех же, кому лень, просто поясню, что все это сооружение создается только для того, чтобы быстро охлаждать воду, которая поступает из котлов электростанции. Проще говоря, в этом сооружении нет ничего, кроме корпуса и труб, по которым подается вода. зачем эти идиоты стащили туда покрышки и подожгли их, можно только догадываться, но к радиации это не имеет никакого отношения. Другое дело, что противник сейчас попытается как-то качнуть ситуацию внутри Украины, поскольку находится в стратегической растерянности. Имейте это в виду.
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13.08.2024 11:16 Відповісти
 
 