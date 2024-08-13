Пожежа на ЗАЕС може бути пов’язана із просуванням українських сил у Курській області, - екскомандувач ядерних сил НАТО де Бреттон-Гордон
Провокація російських загарбників на окупованій Запорізькій атомній станції може бути напряму пов'язана з подіями, що наразі відбуваються у Курській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку "Голосу Америки" висловив британський полковник у відставці, колишній командувач сил НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні і ядерні загрози Геміш де Бреттон-Гордон.
"У часи великого напруження, коли, схоже, українські війська досягають значних успіхів на північному сході Курської області, Росія, імовірно, підпалює електростанцію. Я думаю, це те, що ми всі очікували практично кожного дня цієї війни із тим, як Путін погрожував Заходу ядерною атакою. І це лише ще один елемент цього, тому що росіяни знають, що це лякає людей в Україні, а також у Західній Європі. Тож це викликає велике занепокоєння", - зазначив екскомандувач ядерних сил НАТО.
На думку де Бреттон-Гордона, наступ українських сил у регіоні Курська "заскочив росіян зненацька", "це принизило Путіна", й "нормальні цивільні в Росії зараз починають розуміти, що Путін не великий".
"Тож Росія спробує будь-яку підступну тактику та будь-які погрози, щоб спробувати змістити увагу із Курська на щось інше, тому що це може стати справжнім поворотним моментом", - додав експерт.
Також британський аналітик зауважив, що Міжнародна агенція з атомної енергетики "робить недостатньо" для гарантування безпеки на ЗАЕС. Він нагадав, що МАГАТЕ - це організація у структурі ООН.
"Звичайно, ми знаємо, що Росія також є постійним членом Ради безпеки ООН і накладає вето на будь-які кроки щодо цього. Я та інші експерти закликали створити демілітаризовану зону навколо Запоріжжя під контролем Міжнародного атомного агентства та, можливо, також військ ООН... Однак вплив Росії в Раді Безпеки ООН і деяких їхніх союзників (таких як Китай та інші країни) такий, що ми не змогли досягти значного прогресу", - зауважив де Бреттон-Гордон.
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