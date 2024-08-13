Вночі ворог завдав ракетно-авіаційного удару по об’єктах інфраструктури Сум, поранено людину
Вночі 13 серпня армія РФ завдала ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури міста Суми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
"На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться в повідомленні.
За інформацією начальника Сумської МВА Олексія Дрозденка, наразі ведуться відновлювальні роботи після ранкового ворожого удару.
"Є один поранений, його забрала швидка. Тимчасово р-н Веретенівки без газу та електроенергії до завершення робіт", - йдеться в повідомленні.
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