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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 593 160 осіб (+1160 за добу), 8455 танків, 16 764 артсистеми, 16 385 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 593160 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 593160 (+1160) осіб,

танків ‒ 8455 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 16385 (+17) од,

артилерійських систем – 16764 (+36) од,

РСЗВ  – 1146 (+0) од,

засоби ППО ‒ 920 (+1) од,

літаків – 366 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 13491 (+19),

крилаті ракети ‒ 2426 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22649 (+59) од,

спеціальна техніка ‒ 2806 (+5)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили пункт управління БПЛА окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО

Інфографіка: знищення російської армії

Автор: 

армія рф (17250) Генштаб ЗС (6514) ліквідація (3883) знищення (7161)


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Топ коментарі
+14
Не ний, да роботи багато, довго запрягали, ну вже ж почали

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13.08.2024 09:00
+11
Слава ЗСУ.
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13.08.2024 08:06
+6
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13.08.2024 08:58
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Слава ЗСУ.
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13.08.2024 08:06 Відповісти
Броні знову мало. І знищених гармат поменшало... А ворог тим часом повзе, поступово захоплює територію України...
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13.08.2024 08:39 Відповісти
Не ний, да роботи багато, довго запрягали, ну вже ж почали

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13.08.2024 09:00 Відповісти
Танки два тижні поспіль менше десятка.
Зворотній відлік - до ювілею 6 840 чумардосів.
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13.08.2024 08:42 Відповісти
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13.08.2024 08:58 Відповісти
Льгов...там шось тривожно
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13.08.2024 09:20 Відповісти
А що сі трапилось?
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13.08.2024 12:02 Відповісти
Та Блискавка...там шось...трохи повідомляє
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13.08.2024 12:09 Відповісти
фууух, а я думав - фошизди наближаються...

PS: не знаю хто така Блискавка. Мабуть хтось з телеги. А мене там немає...
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13.08.2024 16:21 Відповісти
Знайшов. Побачив. Круто!
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13.08.2024 16:28 Відповісти
Але схоже на прикол, все ж таки. Є маркери. Наші теж на них стараються нагнати жаху і грають в дезу.

Непагане виконання. Але вантажівка з банерами "Нова пошта", "Комендатура ЗСУ" та "Укртелеком", відділення бійців, які б розвішували їх поверх відповідних установ в населених пунктах, та гучномовець, через який крутять запис "Співпрацюйте з Комендатурою ЗСУ" та "Приймаються заяви щодо відшкодування збитків, завданих бойовими діями" - спрацювало б значно, ЗНАЧНО краще...
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13.08.2024 16:35 Відповісти
На пітьмі з'явились Z-повідомлення, в яких присутній розпач, що за тиждень боїв в КурНР в полон потрапили 2000+ рашистських військових.
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13.08.2024 10:45 Відповісти
Щось я не вірю ні в які цифри від Z-воєнкорів.

Та і неодноразово кацапи були зловлені на наступній маніпуляції:
* вчора: фсьо пагано, ворог просунувся і захопив, 100500 втрат;
* сьогодні: пабєда рускава оружіва, ворог знищений і відступив.

При цьому, як потім виявляється: ніякого наступу ЗСУ на тій дільниці не було. А засрашинці роздули маніпуляцію для влаштування емоційних гойдалок і розголосу про неіснуючі перемоги.
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13.08.2024 12:06 Відповісти
Та перемога це все гарно,у макітрі можна перемогати хоч кожні 5 хвилин,тільки щось на Донбасі м'яко кажучи не зовсім,чи то таке!?
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14.08.2024 06:27 Відповісти
Жалієшся з окопу під Покровськом?

Як же ви забєбалі, всьопропальщікі. Такі уважні до справ на фронті, такі уважні. Так вболіваєте за "що там на Донбасі"...
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14.08.2024 09:57 Відповісти
 
 