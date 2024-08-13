Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 593 160 осіб (+1160 за добу), 8455 танків, 16 764 артсистеми, 16 385 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 593160 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 593160 (+1160) осіб,
танків ‒ 8455 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 16385 (+17) од,
артилерійських систем – 16764 (+36) од,
РСЗВ – 1146 (+0) од,
засоби ППО ‒ 920 (+1) од,
літаків – 366 (+0) од,
гелікоптерів – 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13491 (+19),
крилаті ракети ‒ 2426 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 22649 (+59) од,
спеціальна техніка ‒ 2806 (+5)
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PS: не знаю хто така Блискавка. Мабуть хтось з телеги. А мене там немає...
Непагане виконання. Але вантажівка з банерами "Нова пошта", "Комендатура ЗСУ" та "Укртелеком", відділення бійців, які б розвішували їх поверх відповідних установ в населених пунктах, та гучномовець, через який крутять запис "Співпрацюйте з Комендатурою ЗСУ" та "Приймаються заяви щодо відшкодування збитків, завданих бойовими діями" - спрацювало б значно, ЗНАЧНО краще...
Та і неодноразово кацапи були зловлені на наступній маніпуляції:
* вчора: фсьо пагано, ворог просунувся і захопив, 100500 втрат;
* сьогодні: пабєда рускава оружіва, ворог знищений і відступив.
При цьому, як потім виявляється: ніякого наступу ЗСУ на тій дільниці не було. А засрашинці роздули маніпуляцію для влаштування емоційних гойдалок і розголосу про неіснуючі перемоги.
Як же ви забєбалі, всьопропальщікі. Такі уважні до справ на фронті, такі уважні. Так вболіваєте за "що там на Донбасі"...