Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 593 160 осіб (+1160 за добу), 8455 танків, 16 764 артсистеми, 16 385 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 593160 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 593160 (+1160) осіб,

танків ‒ 8455 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 16385 (+17) од,

артилерійських систем – 16764 (+36) од,

РСЗВ – 1146 (+0) од,

засоби ППО ‒ 920 (+1) од,

літаків – 366 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13491 (+19),

крилаті ракети ‒ 2426 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22649 (+59) од,

спеціальна техніка ‒ 2806 (+5)

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