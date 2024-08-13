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Естонія передала Україні 5 машин швидкої допомоги і медобладнання
Естонія передала Україні як гуманітарну допомогу п'ять укомплектованих автомобілів швидкої допомоги та медичне обладнання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
До списку переданого обладнання увійшли, зокрема, електричні аспіратори, дефібрилятори, обладнання для дозування та введення ліків, а також носилки, вакуумні медичні матраци тощо.
За словами головного лікаря Талліннської швидкої допомоги Рауля Адласа, всього від початку повномасштабного вторгнення Таллінн відправив Україні 11 повністю укомплектованих автомобілів швидкої допомоги.
Машини, що передаються, активно використовувалися Талліннською швидкою допомогою до 2023 року, але ще минулого року на заміну цим автомобілям були придбані нові.
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Владтмир Пометун
показати весь коментар13.08.2024 09:52 Відповісти Мені подобається 0
takuan71
показати весь коментар13.08.2024 12:27 Відповісти Мені подобається 0
Сергій Іксенко
показати весь коментар13.08.2024 11:02 Відповісти Мені подобається 1
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