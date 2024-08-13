УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11448 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
495 3

Естонія передала Україні 5 машин швидкої допомоги і медобладнання

Естонія передала автомобілі швидкої Україні

Естонія передала Україні як гуманітарну допомогу п'ять укомплектованих автомобілів швидкої допомоги та медичне обладнання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

До списку переданого обладнання увійшли, зокрема, електричні аспіратори, дефібрилятори, обладнання для дозування та введення ліків, а також носилки, вакуумні медичні матраци тощо.

За словами головного лікаря Талліннської швидкої допомоги Рауля Адласа, всього від початку повномасштабного вторгнення Таллінн відправив Україні 11 повністю укомплектованих автомобілів швидкої допомоги.

Машини, що передаються, активно використовувалися Талліннською швидкою допомогою до 2023 року, але ще минулого року на заміну цим автомобілям були придбані нові.

Читайте: Доки Україна не поверне контроль над ЗАЕС, загроза аварії - це сувора реальність, - глава МЗС Естонії Цахкна

Автор: 

допомога (8304) Естонія (1601)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...все шо можем... .
показати весь коментар
13.08.2024 09:52 Відповісти
... і ще трішки
показати весь коментар
13.08.2024 12:27 Відповісти
Дякую
показати весь коментар
13.08.2024 11:02 Відповісти
 
 