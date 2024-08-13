Зранку рашисти обстріляли Зимівник, Садове та Тягинку на Херсонщині: поранено 5 людей
Вранці 13 серпня російська армія атакувала три населених пункти Херсонської області. Є постраждалі, серед них іноземець.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, вранці 13 серпня окупанти обстріляли Зимівник, Садове та Тягинку. П'ятеро цивільних дістали травми та поранення, серед них іноземець.
Крім того, ввечері 12 серпня 2024 року та вночі російські військові обстрілювали житлові райони Херсону. Ворог застосував артилерійську зброю та дрони.
Унаслідок обстрілів від поранень у лікарні померла 25-річна жінка. Її малолітній доньці медики діагностували гостру реакцію на стрес.
До медзакладу доставили ще двох постраждалих — 35-річну жінку та 61-річного чоловіка.
Окрім того, під обстріл потрапили 70-річна жінка та 7-річна дівчинка. Їм також діагностували гостру реакцію на стрес.
В Антонівці через скидання вибухівки з БпЛА поранення дістав 70-річний чоловік, додали у прокуратурі.
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