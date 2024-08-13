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Новини
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У Міноборони РФ заявили, що нібито збили 14 українських безпілотників, 12 з них - над Курськом

український,дрон,безпілотник

Сили ППО нібито перехопили та знищили 14 українських безпілотників літакового типу над територією Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у міністерстві оборони РФ.

"Черговими засобами ППО знищено 14 БПЛА літакового типу: дванадцять - над Курською, один над Бєлгородською та один над Воронезькою областями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями у Росії заявили про знищення 35 БпЛА та 4 тактичних ракет "Точка-У" над територією п’яти областей РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ повідомило про 18 збитих дронів, влада Ростовської області - ще про чотири

Автор: 

безпілотник (4110) росія (64969) Міноборони рф (702)


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ЧИМ збивали?
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13.08.2024 09:38 Відповісти
Та сказади ж - "срєдствамі певео")))
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13.08.2024 09:40 Відповісти
А скільки не збили ?
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13.08.2024 09:41 Відповісти
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13.08.2024 09:50 Відповісти
Золкин неподкупен!!)) Азовца давай!
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13.08.2024 10:12 Відповісти
Ахотна вєрім! Єсть в Расіі супєраружіє
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13.08.2024 09:51 Відповісти
Ось які маємо Казочки?!
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13.08.2024 10:09 Відповісти
Так чого вони канал в Часовому Ярі перейти не можуть??
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13.08.2024 10:16 Відповісти
Бо там для них Аналлл
☝️😉🤣🤣🤣🤣
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13.08.2024 10:28 Відповісти
 
 