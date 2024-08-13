У Міноборони РФ заявили, що нібито збили 14 українських безпілотників, 12 з них - над Курськом
Сили ППО нібито перехопили та знищили 14 українських безпілотників літакового типу над територією Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у міністерстві оборони РФ.
"Черговими засобами ППО знищено 14 БПЛА літакового типу: дванадцять - над Курською, один над Бєлгородською та один над Воронезькою областями", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями у Росії заявили про знищення 35 БпЛА та 4 тактичних ракет "Точка-У" над територією п’яти областей РФ.
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