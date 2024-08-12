УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10254 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 499 14

Міноборони РФ повідомило про 18 збитих дронів, влада Ростовської області - ще про чотири

Український безпілотник

У Росії заявили, що за ніч 12 серпня "перехопили і знищили" 22 дрони над чотирма областями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські Telegram-канали.

Міноборони РФ стверджує, що за ніч над трьома областями було збито 18 українських безпілотників: 11 над Курською областю, п'ять - над Бєлгородською і два - над Воронезькою. Відомство не згадує дрони у Ростовської області, а також атаку на аеродром під Москвою.

"Минулої ночі силами ППО за допомогою засобів радіоелектронної боротьби було нейтралізовано і знищено чотири БПЛА на південному заході Ростовської області. Постраждалих немає", - йдеться в Telegram-каналі губернатора Василя Голубєва.

Щодо атаки на Підмосков'я, то за словами місцевих мешканців вони чули стрілянину і сигнал тривоги. Офіційної інформації немає.

Як повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, населені пункти регіони минулої доби були обстріляні 40 разів, здійснено 42 атаки БПЛА, сімох людей поранено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Підмосков’ї, у районі військового аеродрому Чкаловський лунали вибухи й працювала ППО. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4110) росія (64969)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
так так.
не треба, лякати плєшивого, бо він нас ракетами закидає.
а, люди, за два роки вторгнення, реально готові, і знають де укриття, і марафон, де ворог здох, ніколи не дивилися.
так що, знову мимо....
показати весь коментар
12.08.2024 08:40
+3
Із військової та політичної точки зору, перенесення бойових дій на територію ворога є важливим кроком. І це відповідь для путінських фанатів типу Трампа чи Маска - росія воює в повну силу і її можна бити навіть на її території. А ще маємо купу полонених кадирівців, фсбешників та строковиків, які є досить цінним обміним ресурсом.
показати весь коментар
12.08.2024 09:02
+2
і директор жеку ростова, ще додав про збиті два з половиною.
показати весь коментар
12.08.2024 08:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не знаю наскільки виправдана Курщина,поки що без явного результату,а ось перейти кордони на усіх ділянках з орками. ..немає ресурсів,.Пишуть про війну на території ворога,наразі війна на землі України. Та і чекати на масову ракетну атаку ворога це реально. Людям потрібно реально підготуватися і знати де бомбосховища, а не писати знову,що ворог здох
показати весь коментар
12.08.2024 08:22 Відповісти
так так.
не треба, лякати плєшивого, бо він нас ракетами закидає.
а, люди, за два роки вторгнення, реально готові, і знають де укриття, і марафон, де ворог здох, ніколи не дивилися.
так що, знову мимо....
показати весь коментар
12.08.2024 08:40 Відповісти
А по темі чи платять тільки за образи? Наразі з якого фронту пишеш,ватна консерва? І чим ти воюєш? Чиє ППО таою 5 точку захищає? Так може думати тільки пох. .ст,якому стан фронту до дупи.
показати весь коментар
12.08.2024 09:09 Відповісти
и шо? та атака,не первый и последний раз была и будет,90% хер ложили на те убежища
это европейцы переляканые беать будут от выхода пво,а тут пивко на лавке пьют когда кринжалы сбиваються.
показати весь коментар
12.08.2024 08:50 Відповісти
Із військової та політичної точки зору, перенесення бойових дій на територію ворога є важливим кроком. І це відповідь для путінських фанатів типу Трампа чи Маска - росія воює в повну силу і її можна бити навіть на її території. А ще маємо купу полонених кадирівців, фсбешників та строковиків, які є досить цінним обміним ресурсом.
показати весь коментар
12.08.2024 09:02 Відповісти
На мою думку - це був "відволікаючий удар" Кацапи почали знімать частину військ під Харковом та на Донбасі й перекидать під Курськ А наші хлопці їх б"ють на марші! Вчора читав "виття" - знятий з фронту під Харковом мотострілецький полк накрили БПЛА Кілька десятків убитих До сотні - поранених Спалено кілька Т-80 І нашим хлопцям на фронті - полегшення! А під Рильськом (дані британської розвідки) - рознесли колону на марші ще "крутіше" - 490 убитих та поранених!
показати весь коментар
12.08.2024 09:12 Відповісти

🇩🇪 Наступ під Курськом проходить краще, ніж можна було очікувати: це привід говорити про більшу кількість Leopard 2, вважає глава оборонного комітету Бундестагу Німеччини.
показати весь коментар
12.08.2024 10:57 Відповісти
і директор жеку ростова, ще додав про збиті два з половиною.
показати весь коментар
12.08.2024 08:33 Відповісти
😊 Як бачимо, Курська область вже ідентифікує себе окремо від кацапії. Схоже, КурНР таки відбулася.
показати весь коментар
12.08.2024 08:36 Відповісти
Брехня кацапська! У українських військ просто не може бути такої кількості далекобійних апаратів, щоб кожного дня ними обстрілювати Кацапію аж включно до передмість мааскви. .
показати весь коментар
12.08.2024 08:38 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2024 09:05 Відповісти
В цьому авіаполку "їбонутий" замполіт!
показати весь коментар
12.08.2024 09:19 Відповісти
 
 