Міноборони РФ повідомило про 18 збитих дронів, влада Ростовської області - ще про чотири

У Росії заявили, що за ніч 12 серпня "перехопили і знищили" 22 дрони над чотирма областями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські Telegram-канали.

Міноборони РФ стверджує, що за ніч над трьома областями було збито 18 українських безпілотників: 11 над Курською областю, п'ять - над Бєлгородською і два - над Воронезькою. Відомство не згадує дрони у Ростовської області, а також атаку на аеродром під Москвою.

"Минулої ночі силами ППО за допомогою засобів радіоелектронної боротьби було нейтралізовано і знищено чотири БПЛА на південному заході Ростовської області. Постраждалих немає", - йдеться в Telegram-каналі губернатора Василя Голубєва.

Щодо атаки на Підмосков'я, то за словами місцевих мешканців вони чули стрілянину і сигнал тривоги. Офіційної інформації немає.

Як повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, населені пункти регіони минулої доби були обстріляні 40 разів, здійснено 42 атаки БПЛА, сімох людей поранено.

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