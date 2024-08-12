Минобороны РФ сообщило о 18 сбитых дронах, власти Ростовской области - еще о четырех

В России заявили, что за ночь 12 августа "перехватили и уничтожили" 22 дрона над четырьмя областями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили российские Telegram-каналы.

Минобороны РФ утверждает, что за ночь над тремя областями было сбито 18 украинских беспилотников: 11 над Курской областью, пять - над Белгородской и два - над Воронежской. Ведомство не упоминает дроны в Ростовской области, а также атаку на аэродром под Москвой.

"Прошлой ночью силами ПВО с помощью средств радиоэлектронной борьбы было нейтрализовано и уничтожено четыре БПЛА на юго-западе Ростовской области. Пострадавших нет", - говорится в Telegram-канале губернатора Василия Голубева.

Относительно атаки на Подмосковье, то по словам местных жителей они слышали стрельбу и сигнал тревоги. Официальной информации нет.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, населенные пункты региона за прошедшие сутки были обстреляны 40 раз, совершено 42 атаки БПЛА, семь человек ранены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Подмосковье, в районе военного аэродрома Чкаловский раздавались взрывы и работала ПВО. ВИДЕО