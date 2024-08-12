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Новости Война
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Минобороны РФ сообщило о 18 сбитых дронах, власти Ростовской области - еще о четырех

Український безпілотник

В России заявили, что за ночь 12 августа "перехватили и уничтожили" 22 дрона над четырьмя областями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили российские Telegram-каналы.

Минобороны РФ утверждает, что за ночь над тремя областями было сбито 18 украинских беспилотников: 11 над Курской областью, пять - над Белгородской и два - над Воронежской. Ведомство не упоминает дроны в Ростовской области, а также атаку на аэродром под Москвой.

"Прошлой ночью силами ПВО с помощью средств радиоэлектронной борьбы было нейтрализовано и уничтожено четыре БПЛА на юго-западе Ростовской области. Пострадавших нет", - говорится в Telegram-канале губернатора Василия Голубева.

Относительно атаки на Подмосковье, то по словам местных жителей они слышали стрельбу и сигнал тревоги. Официальной информации нет.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, населенные пункты региона за прошедшие сутки были обстреляны 40 раз, совершено 42 атаки БПЛА, семь человек ранены.

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Автор: 

беспилотник (3546) россия (95388)


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Топ комментарии
+3
так так.
не треба, лякати плєшивого, бо він нас ракетами закидає.
а, люди, за два роки вторгнення, реально готові, і знають де укриття, і марафон, де ворог здох, ніколи не дивилися.
так що, знову мимо....
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12.08.2024 08:40
+3
Із військової та політичної точки зору, перенесення бойових дій на територію ворога є важливим кроком. І це відповідь для путінських фанатів типу Трампа чи Маска - росія воює в повну силу і її можна бити навіть на її території. А ще маємо купу полонених кадирівців, фсбешників та строковиків, які є досить цінним обміним ресурсом.
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12.08.2024 09:02
+2
і директор жеку ростова, ще додав про збиті два з половиною.
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12.08.2024 08:33
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Не знаю наскільки виправдана Курщина,поки що без явного результату,а ось перейти кордони на усіх ділянках з орками. ..немає ресурсів,.Пишуть про війну на території ворога,наразі війна на землі України. Та і чекати на масову ракетну атаку ворога це реально. Людям потрібно реально підготуватися і знати де бомбосховища, а не писати знову,що ворог здох
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12.08.2024 08:22 Ответить
так так.
не треба, лякати плєшивого, бо він нас ракетами закидає.
а, люди, за два роки вторгнення, реально готові, і знають де укриття, і марафон, де ворог здох, ніколи не дивилися.
так що, знову мимо....
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12.08.2024 08:40 Ответить
А по темі чи платять тільки за образи? Наразі з якого фронту пишеш,ватна консерва? І чим ти воюєш? Чиє ППО таою 5 точку захищає? Так може думати тільки пох. .ст,якому стан фронту до дупи.
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12.08.2024 09:09 Ответить
и шо? та атака,не первый и последний раз была и будет,90% хер ложили на те убежища
это европейцы переляканые беать будут от выхода пво,а тут пивко на лавке пьют когда кринжалы сбиваються.
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12.08.2024 08:50 Ответить
Із військової та політичної точки зору, перенесення бойових дій на територію ворога є важливим кроком. І це відповідь для путінських фанатів типу Трампа чи Маска - росія воює в повну силу і її можна бити навіть на її території. А ще маємо купу полонених кадирівців, фсбешників та строковиків, які є досить цінним обміним ресурсом.
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12.08.2024 09:02 Ответить
На мою думку - це був "відволікаючий удар" Кацапи почали знімать частину військ під Харковом та на Донбасі й перекидать під Курськ А наші хлопці їх б"ють на марші! Вчора читав "виття" - знятий з фронту під Харковом мотострілецький полк накрили БПЛА Кілька десятків убитих До сотні - поранених Спалено кілька Т-80 І нашим хлопцям на фронті - полегшення! А під Рильськом (дані британської розвідки) - рознесли колону на марші ще "крутіше" - 490 убитих та поранених!
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12.08.2024 09:12 Ответить

🇩🇪 Наступ під Курськом проходить краще, ніж можна було очікувати: це привід говорити про більшу кількість Leopard 2, вважає глава оборонного комітету Бундестагу Німеччини.
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12.08.2024 10:57 Ответить
і директор жеку ростова, ще додав про збиті два з половиною.
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12.08.2024 08:33 Ответить
😊 Як бачимо, Курська область вже ідентифікує себе окремо від кацапії. Схоже, КурНР таки відбулася.
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12.08.2024 08:36 Ответить
Брехня кацапська! У українських військ просто не може бути такої кількості далекобійних апаратів, щоб кожного дня ними обстрілювати Кацапію аж включно до передмість мааскви. .
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12.08.2024 08:38 Ответить
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12.08.2024 09:05 Ответить
В цьому авіаполку "їбонутий" замполіт!
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12.08.2024 09:19 Ответить
 
 