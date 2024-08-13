У Вовчанську ворог продовжує штурми у кварталі багатоповерхової забудови, облаштовує нові точки евакуації, - ОТУ "Харків"

На Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

"У районі населеного пункту Глибоке ворог здійснює заведення особового складу 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії з метою поповнення втрат. У районі населеного пункту Стариця ворог провів заміну бойової охорони на позиціях та провів евакуаційні заходи.

У Вовчанську окупанти продовжують штурмові дії у кварталі багатоповерхової забудови, відмічено облаштування нових точок евакуації особового складу підрозділів 138-ї окремої мотострілецької бригади 6-го армійського корпусу", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося 3 бойових зіткнення. Ворог завдав 1 авіаудар, використавши 2 КАБи в районі населеного пункту Малі Проходи.

Окупанти завдали 34 удари дронами-камікадзе та 384 рази обстріляли позиції Сил оборони України.

Наразі, від початку цієї доби, у районі населеного пункту Вовчанськ триває чотири бойових зіткнення

Втрати ворога

За минулу добу втрати ворога на Харківському напрямку становлять 71 особа. Сили оборони знищили та пошкодили 30 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

2 артилерійські системи;

7 автомобілів;

3 одиниці спеціальної техніки;

18 БпЛА.

Також знищено 90 укриттів особового складу противника та 2 місця зберігання боєкомплекту.

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