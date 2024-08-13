Ворог зберігає активність на Покровському напрямку. За добу на фронті - 134 бойові зіткнення, - Генштаб
На Покровському напрямку найбільша концентрація атак була поблизу Гродівки та Желанного.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Обстріли України
За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням семи ракет, а також 67 авіаударів, скинувши 96 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4400 обстрілів, з них 123 - із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Запсілля, Могриця, Великий Прикіл, Вільшанка, Сінне, Велика Рибиця, Партизанське, Юнаківка, Локня, Вакалівщина, Глухів, Покровка, Веселівка, Манухівка, Грунівка Сумської області; Нововодяне Луганської області; Торецьк, Неліпівка, Нью-Йорк, Диліївка, Дружба, Олександропіль, Новодонецьке, Мирноград, Водяне Донецької області; Гуляйполе Запорізької області; Бургунка Херсонської області.
Бойові дії на сході
На Харківському напрямку точилися три бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Тихого.
На Куп’янському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, зокрема, біля Берестового, Стельмахівки, Глушківки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки та Андріївки.
На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 24 рази неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів.
На Сіверському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Спірного.
На Краматорському напрямку точилося сім боїв у районах Часового Яру та Богданівки.
На Торецькому напрямку росіяни атакували 10 разів неподалік Залізного, Торецька та Нью-Йорка.
На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Калинове, Суха Балка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Пантелеймонівка, Тимофіївка, Новожеланне, Птиче, Воздвиженка. Найбільша концентрація атак була поблизу Гродівки та Желанного.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали вісім атак противника біля Парасковіївки, Георгіївки, Красногорівки, Калинового та Костянтинівки.
На Времівському напрямку ворог шість разів наступав у бік Водяного, Костянтинівки та Вугледару.
Ситуація на півдні
На Оріхівському напрямку російські війська здійснили два штурми позицій українських підрозділів поблизу Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, шість разів атакуючи оборонні рубежі українців.
На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін.
Обстановка на півночі
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.
Удари по ворогу
Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління та артилерійську систему.
Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також наші воїни знешкодили п'ять танків, 17 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, один засіб ППО, 19 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 59 автомобілів та п'ять одиниць спеціальної техніки.
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Курська область.
На Кореньовському напрямку зберігається найвища інтенсивність бойових дій. Тривають бої в районі Крем'яного та урочища Кремяновская Роща.
У районі населеного пункту Малая Локня супротивник продовжує атаки зі сходу. Надходять повідомлення про бої на околиці села.
На південно-східній околиці Суджі продовжуються стрілецькі бої. Надходить вкрай суперечлива інформація щодо ситуації у цьому районі. На схід тривають важкі бої в районі Мартинівки та на північ.
ЗСУ за підтримки БТР M113 увійшли до східної частини Плєхово (по кадрах з ворожого дрону). З місць повідомляють про бої у цьому районі.
Спальне, Орлівка та Погребки, за інформацією з місць, перейшли під контроль ЗСУ.
Часовярський напрямок.
На південь від Григорівки супротивник продовжує атаки мобільними групами вздовж лісосмуг у напрямку згаданого села.
📍48.6326719, 37.8617463
Південнодонецький напрямок.
У східній частині села Костянтинівка ЗСУ завдали вогневого ураження позиції штурмової групи супротивника вздовж вулиці Миру.
📍47.867439, 37.416173
Противник піхотними та мотострілецькими підрозділами щодня робить спроби покращити свої тактичні позиції у Костянтинівці та вздовж балки Солоненька."
ТОЖ ПРО ЯКІ "БОЇ НА ОКОЛИЦЯХ СУДЖИ" 13.08.2024 ти "Тонка червона лінія" ведеш мову, чи джерело на котре ти опираєшся коли вона вже є тилом підрозділів ЗСУ на Курщині?!
Оскільки у даному зведенні є така інформація, на яку Ви звернули свою увагу, значить дана ділянка перебуває у сірій зоні "туману війни".
Слід відмітити, що аналітичні служби ворога також читають подібні зведення і складають для себе карту українських позицій, по яких можуть завдавати удари.
Serhii Sternenko ✙
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@sternenko
На Кінбурнській косі встановлено український прапор. Але коса не під нашим контролем.
Задля встановлення прапора днями вчергове поклали наших спецпризначенців.
Подібні акції заради прапора відбуваються не вперше. Гине спецура також не вперше. Але ніхто не несе відповідальності.
Я вас особисто не причисляла до зелебобіків.
Я би може і повірила в це, якби на цьому не піарився Зєля.
Але Буданга залишається на своїй посаді.
Поперед черги фортеця Красногорівка, на черзі Новогродівка та Вугледарі, Курахове.Покровськ готують до здачі, замість заливати бетоном, будувати підземні укриття.
Хто не в курсі: під містом ж ціле підземне місто з бомбосховищ УЗ, Укрпошти, декількох заводів, депо ст. Покровськ тощо… Майже Азовсталь, якщо їх об'єднати між собою (частина об'єднана).
А є ще поліція, СБУ, мерія. І своя "АВДІЇВСЬКА ТРУБА" І СВОЯ ПРОМКА.
Їх Зєля вже укріпив, а Буданов вивчив підземні ходи?
І події в Курській області поки ніяк не полегшують ситуацію на найгарячіших ділянках фронту в Україні.
Дуже сильно сумніваюся, що в районі Суджі є якісь подібні поклади.
Мало б виглядати зовсім інакше.
Яка кінцева мета операції в Курській області?
https://x.com/uspenovka19632/status/1823038999096590569