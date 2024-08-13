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Новини Війна
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Ворог зберігає активність на Покровському напрямку. За добу на фронті - 134 бойові зіткнення, - Генштаб

Сили оборони Півдня

На Покровському напрямку найбільша концентрація атак була поблизу Гродівки та Желанного.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням семи ракет, а також 67 авіаударів, скинувши 96 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4400 обстрілів, з них 123 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Запсілля, Могриця, Великий Прикіл, Вільшанка, Сінне, Велика Рибиця, Партизанське, Юнаківка, Локня, Вакалівщина, Глухів, Покровка, Веселівка, Манухівка, Грунівка Сумської області; Нововодяне Луганської області; Торецьк, Неліпівка, Нью-Йорк, Диліївка, Дружба, Олександропіль, Новодонецьке, Мирноград, Водяне Донецької області; Гуляйполе Запорізької області; Бургунка Херсонської області.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку точилися три бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, зокрема, біля Берестового, Стельмахівки, Глушківки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки та Андріївки.

На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 24 рази неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів.

На Сіверському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку точилося сім боїв у районах Часового Яру та Богданівки.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 10 разів неподалік Залізного, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Калинове, Суха Балка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Пантелеймонівка, Тимофіївка, Новожеланне, Птиче, Воздвиженка. Найбільша концентрація атак була поблизу Гродівки та Желанного.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія переміщує сили з Придніпровського напрямку на Курський, - ОУВ "Таврія"

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали вісім атак противника біля Парасковіївки, Георгіївки, Красногорівки, Калинового та Костянтинівки.

На Времівському напрямку ворог шість разів наступав у бік Водяного, Костянтинівки та Вугледару.

Ситуація на півдні

На Оріхівському напрямку російські війська здійснили два штурми позицій українських підрозділів поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, шість разів атакуючи оборонні рубежі українців.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. 

Обстановка на півночі

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.

Удари по ворогу

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління та артилерійську систему.

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Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також наші воїни знешкодили п'ять танків, 17 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, один засіб ППО, 19 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 59 автомобілів та п'ять одиниць спеціальної техніки.

Автор: 

Генштаб ЗС (6514) бойові дії (3714)


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Топ коментарі
+1
Тому щось не віриться у якийсь там договорнячок.
Мало б виглядати зовсім інакше.
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13.08.2024 10:05
+1
Корисні копалини Донбасу оцінюють у 12 трильйонів доларів.
Дуже сильно сумніваюся, що в районі Суджі є якісь подібні поклади.
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13.08.2024 10:06
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@ "Зведення на ранок 13 серпня 2024:

Курська область.
На Кореньовському напрямку зберігається найвища інтенсивність бойових дій. Тривають бої в районі Крем'яного та урочища Кремяновская Роща.
У районі населеного пункту Малая Локня супротивник продовжує атаки зі сходу. Надходять повідомлення про бої на околиці села.
На південно-східній околиці Суджі продовжуються стрілецькі бої. Надходить вкрай суперечлива інформація щодо ситуації у цьому районі. На схід тривають важкі бої в районі Мартинівки та на північ.
ЗСУ за підтримки БТР M113 увійшли до східної частини Плєхово (по кадрах з ворожого дрону). З місць повідомляють про бої у цьому районі.
Спальне, Орлівка та Погребки, за інформацією з місць, перейшли під контроль ЗСУ.

Часовярський напрямок.
На південь від Григорівки супротивник продовжує атаки мобільними групами вздовж лісосмуг у напрямку згаданого села.
📍48.6326719, 37.8617463

Південнодонецький напрямок.
У східній частині села Костянтинівка ЗСУ завдали вогневого ураження позиції штурмової групи супротивника вздовж вулиці Миру.
📍47.867439, 37.416173
Противник піхотними та мотострілецькими підрозділами щодня робить спроби покращити свої тактичні позиції у Костянтинівці та вздовж балки Солоненька."
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13.08.2024 08:59 Відповісти
https://inshe.tv/important/2024-08-12/866042/ Аналітики проєкту DeepState прокоментували заяву Смирнова Путіну вказавши, що, за їхніми даними, станом на 12 серпня ЗСУ контролює орієнтовно 44 населені пункти в Курській області.-За нашими підрахунками, орієнтовно 44 населених пункти вдалося звільнити і ще в 10 статус невідомий. Оцінка вкрай консервативна.
ТОЖ ПРО ЯКІ "БОЇ НА ОКОЛИЦЯХ СУДЖИ" 13.08.2024 ти "Тонка червона лінія" ведеш мову, чи джерело на котре ти опираєшся коли вона вже є тилом підрозділів ЗСУ на Курщині?!
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13.08.2024 09:12 Відповісти
Це зведення від українського осінтера, який спирається виключно на відео-дані об'єктивного контролю з наших і ворожих БПЛА. Якщо ворог фіксує вибухи від вогню своєї артилерії, то це означає обстріл українських позицій, тобто ЗСУ у даних координатах присутні і в залежності від даних інших джерел окреслюється жовтим кольором (закріпились) або сірим (ситуація не певна і мінлива).
Оскільки у даному зведенні є така інформація, на яку Ви звернули свою увагу, значить дана ділянка перебуває у сірій зоні "туману війни".
Слід відмітити, що аналітичні служби ворога також читають подібні зведення і складають для себе карту українських позицій, по яких можуть завдавати удари.
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13.08.2024 09:56 Відповісти
Тут я не бачу нічого дивного, бо спочатку рашисти ясна річ будуть перекидати сили звідти де не ведуть наступальних дій чи вони не мають для них великого значення. Насамперед це Херсонська область де є природня перешкода для стрімких дій ЗСУ у вигляді річки Дніпро, з Криму опираючись насамперед на тилові підрозділи і лише якщо все це не дасть результатів і ЗСУ на території Московії (т.з. "роССии") продовжать нехай і поступово але просуватись і розширювати підконтрольну зону перейдуть й до сил що розташовані на Донбасі та у Запоріжжі. Тож ефект не буде миттєвим та й годі було на нього сподіватись, але він буде без сумнівів. До речі це буде використання резервів на котрі Кремль робив ставку у разі прориву лінії фронту, а його вже не буде, що теж добре для нас. А московські нацисти можуть бути дуже здивовані якщо ГШ ЗСУ вирішить скористатись послабленням окупаційних сил на Херсонщині та у Запорізький області і почне сміливіше діяти у напрямку Криму! Чи достатньо для цього сил в ЗСУ нам не відомо, і дуже ймовірно що невідомо й рашистам якщо вони прогавили Курщину.
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13.08.2024 09:04 Відповісти
Командування заради піару кидає на смерть спеців, які готуються роками.

Serhii Sternenko ✙

https://x.com/sternenko



https://x.com/sternenko

@sternenko


На Кінбурнській косі встановлено український прапор. Але коса не під нашим контролем.

Задля встановлення прапора днями вчергове поклали наших спецпризначенців.
Подібні акції заради прапора відбуваються не вперше. Гине спецура також не вперше. Але ніхто не несе відповідальності.
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13.08.2024 09:08 Відповісти
І давно Стерненко став для тебе авторитетом?! Коли знімав відосики у формі і зі зброєю при цьому знаходячись подалі від бойових дій чи коли разом із Притулою пиляв зібрані на допомогу ЗСУ гроші?! Може він і був добрим патріотом у 2014-му, але зараз це суцільний піар та хайп у якості блогера і НЕ БІЛЬШЕ ТОГО, до речі він не один такий хто переродився з активіста у політичного "бізнесмена"!!!
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13.08.2024 09:17 Відповісти
Якщо вже навіть він, лояльний до ОПи, говорить про це прямо, то це дійсно ППЦ, який вже не можливо приховувати.
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13.08.2024 09:19 Відповісти
Тобто якщо я не лоялен до Стерненко то обов'язково є прихильником зелебобіків?! Дуже дивно таке чути. І додам, що підтримую критику, але ніяк не критиканство з боку тих хто як флюгер йде за течією думок суспільства аби сподобатись публіці навіть не розуміючи що при цьому копіює Зеленського та його посіпак!!!
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13.08.2024 09:21 Відповісти
Я нічого не писала про зелебобіків.
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13.08.2024 09:25 Відповісти
А хто саме засідає у ОПі?! Сподіваюсь не будете писати що це не одне й те саме, що у ОПІ, що у більшості у Раді?! Тож не треба відмовлятися від власних слів тільки через те що ви щось назвали не так як я, але у реальності це ТЕ САМЕ!
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13.08.2024 09:31 Відповісти
"Тобто якщо я не лоялен до Стерненко то обов'язково є прихильником зелебобіків?!"

Я вас особисто не причисляла до зелебобіків.
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13.08.2024 09:36 Відповісти
Додам і те, що якщо є претензії стосовно Кінбурської коси то задавай питання Буданову що керує ГУР котра планувала та проводила там операції!!!
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13.08.2024 09:19 Відповісти
Буданга сам ініціює такі операції?

Я би може і повірила в це, якби на цьому не піарився Зєля.
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13.08.2024 09:29 Відповісти
А хто?! А Зеля піариться на будь чому і дуже часто на тому до чого не має відношення але суспільству подобається, як це було і під час "Велокого будівництва" коли повторно "відкривав" відремонтовану ще до нього дорогу на Маріуполь, відкривав Запорізький аеропорт що ремонтувався виключно за гроші області і реконструювався з з 2017 року! Тож робити це одне, а піаритись на цьому це зовсім інше.
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13.08.2024 09:35 Відповісти
Якби Зєля був проти того, щоб заради піар-акцій клали кращих бійців ( а це було неодноразово ), то він би звільнив Будангу , як він легко зробив із Залужним.
Але Буданга залишається на своїй посаді.
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13.08.2024 09:39 Відповісти
https://x.com/uspenovka19632 Отец Солдата

Поперед черги фортеця Красногорівка, на черзі Новогродівка та Вугледарі, Курахове.Покровськ готують до здачі, замість заливати бетоном, будувати підземні укриття.

Хто не в курсі: під містом ж ціле підземне місто з бомбосховищ УЗ, Укрпошти, декількох заводів, депо ст. Покровськ тощо… Майже Азовсталь, якщо їх об'єднати між собою (частина об'єднана).
А є ще поліція, СБУ, мерія. І своя "АВДІЇВСЬКА ТРУБА" І СВОЯ ПРОМКА.

Їх Зєля вже укріпив, а Буданов вивчив підземні ходи?
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13.08.2024 09:06 Відповісти
Якщо це якийсь договорнячок, як пояснити закріплення наших на території Суджі?
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13.08.2024 09:10 Відповісти
Я не знаю що це. Але ми щодня втрачаємо частину СВОГО Донбасу із купою корисних копалин, про цінність яких відверто кажуть проп@г@ндони ху@ла.
І події в Курській області поки ніяк не полегшують ситуацію на найгарячіших ділянках фронту в Україні.
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13.08.2024 09:15 Відповісти
Думаєте, ***** дав би добро на "розмін" безглуздих земель курщини на багаті землі Донбасу?
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13.08.2024 09:25 Відповісти
"Деніс", от з цього місця будь ласка подробиці додайте, бо щось я не чув про те що на Курщіні якісь "не такі" землі і щось не бачу "розквіту" на таких самих донбаських землях як у Донецькій та Луганській областях але на території Ростовської області!
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13.08.2024 09:28 Відповісти
Корисні копалини Донбасу оцінюють у 12 трильйонів доларів.
Дуже сильно сумніваюся, що в районі Суджі є якісь подібні поклади.
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13.08.2024 10:06 Відповісти
Не думаю. Це все-таки удар по його імперській величі.
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13.08.2024 09:31 Відповісти
Тому щось не віриться у якийсь там договорнячок.
Мало б виглядати зовсім інакше.
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13.08.2024 10:05 Відповісти
Потрібно бачити і оцінювати все, що відбувається, і намагатись зрозуміти заради чого це відбувається.

Яка кінцева мета операції в Курській області?
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13.08.2024 09:45 Відповісти
Я показала твітт військового https://x.com/uspenovka19632 Отец Солдата , який сам воює і в якого на цій війни загинули два сини, а не кремлівських пропагандистів.

https://x.com/uspenovka19632/status/1823038999096590569
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13.08.2024 09:58 Відповісти
 
 