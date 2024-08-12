Росія переміщує сили з Придніпровського напрямку на Курський, - ОУВ "Таврія"
В оперативному угрупованні військ "Таврія" заявили про те, що наразі фіксується переміщення військ РФ, зокрема, з Придніпровського напрямку на інші напрямки, серед іншого на Курський.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" поінформував речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, у відповідь на запитання, чи бачить він якесь переміщення сил з Таврійського напрямку в інші місця.
"Так, я підтверджую, що є переміщення із Придніпровського, зокрема, напрямку, і не тільки з цього напрямку - ворожих підрозділів, деяких батальйонів, інших частин - на інші напрямки, очевидно, що і на Курський також, де у росіян зараз найбільше дірок в обороні. Але тут є трохи обернена логіка (росіян - ред.) - її ще потрібно зрозуміти, у чому підвох, так би мовити", - сказав Лиховій.
Речник пояснив, що коли на Придніпровському напрямку була велика кількість російського особового складу, то штурмових дій було менше.
"А коли їх почали забирати, латати їхню охрімову свитку на, у тому числі, Курський напрямок, то за вчора вже було різке пожвавлення - на Придніпровському напрямку, на лівобережжі Дніпра. Я думаю, що має минути кілька днів, щоб зрозуміти, чи це були російські показові дії - коли вони хочуть показати нібито, що попри зменшення їхніх захисних порядків, вони спроможні атакувати і далі, чи це, можливо, якийсь інший задум", - сказав Лиховій.
За його словами, "все може бути".
"Вони можуть побоюватися, можливо, наших наступальних дій. Але я думаю, що це все потрібно виявити з часом, бо поки ми говоримо тільки про один день і про статистику одного дня", - додав він.
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Тож можна непомітно https://x.com/_thin_red_line_/status/1666501783093387273?s=19 пройти в район Маячка-Скельки на легкій бронетехніці і захопити плацдарм для переправи основних сил і заходу рашистському угрупуванню "Днепр" у тил.
А я третій рік поспіль бронюю житло на "оксамитовий сезон".