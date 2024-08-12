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Новини Війна
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Росія переміщує сили з Придніпровського напрямку на Курський, - ОУВ "Таврія"

РФ перекидає сили на Курський напрямок

В оперативному угрупованні військ "Таврія" заявили про те, що наразі фіксується переміщення військ РФ, зокрема, з Придніпровського напрямку на інші напрямки, серед іншого на Курський.

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" поінформував речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, у відповідь на запитання, чи бачить він якесь переміщення сил з Таврійського напрямку в інші місця.

"Так, я підтверджую, що є переміщення із Придніпровського, зокрема, напрямку, і не тільки з цього напрямку - ворожих підрозділів, деяких батальйонів, інших частин - на інші напрямки, очевидно, що і на Курський також, де у росіян зараз найбільше дірок в обороні. Але тут є трохи обернена логіка (росіян - ред.) - її ще потрібно зрозуміти, у чому підвох, так би мовити", - сказав Лиховій.

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Речник пояснив, що коли на Придніпровському напрямку була велика кількість російського особового складу, то штурмових дій було менше.

"А коли їх почали забирати, латати їхню охрімову свитку на, у тому числі, Курський напрямок, то за вчора вже було різке пожвавлення - на Придніпровському напрямку, на лівобережжі Дніпра. Я думаю, що має минути кілька днів, щоб зрозуміти, чи це були російські показові дії - коли вони хочуть показати нібито, що попри зменшення їхніх захисних порядків, вони спроможні атакувати і далі, чи це, можливо, якийсь інший задум", - сказав Лиховій.

За його словами, "все може бути".

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"Вони можуть побоюватися, можливо, наших наступальних дій. Але я думаю, що це все потрібно виявити з часом, бо поки ми говоримо тільки про один день і про статистику одного дня", - додав він.

Автор: 

армія рф (17250) Таврія (204) бойові дії (3714)


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Топ коментарі
+11
Зараз нашим хлопцям дуже гаряче на росії. Допоможи їм Боже!
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12.08.2024 20:56
+6
"Над всією Україною - безхмарне небо!" І супутники наших союзників бачать багато! Надіюсь - "гаряча" зустріч уже готується!
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12.08.2024 20:59
+6
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12.08.2024 21:13
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Нехай забирають. Скоріше до Азовського моря сподіваюсь дійдемо.
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12.08.2024 20:50 Відповісти
Чесно кажучи не знаю наскільки іх менше, бо я тут живу і обстрілів дійсно стало набагато більше, на жаль. Тому може вони імітують,що перекинули, щоб не зробили вони якийсь сюрприз(
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12.08.2024 21:27 Відповісти
Ну така неповноціна інфа...а якою дорогою їдуть сруцкі ? Де заночують ...можливо ? Цікаво просто...
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12.08.2024 20:53 Відповісти
"Над всією Україною - безхмарне небо!" І супутники наших союзників бачать багато! Надіюсь - "гаряча" зустріч уже готується!
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12.08.2024 20:59 Відповісти
Ок. Буде їм Курська дуга. Хлопчики наші готуються.
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12.08.2024 20:53 Відповісти
Зараз нашим хлопцям дуже гаряче на росії. Допоможи їм Боже!
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12.08.2024 20:56 Відповісти
У понеділок, 12 серпня, до Києва прибула двопартійна делегація із США - республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль. Вони закликали свою адміністрацію зняти обмеження на удари ЗСУ по російській території
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12.08.2024 20:56 Відповісти
Росіяни запаслися мастильними матеріалами? Для їхніх дупних дірок.
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12.08.2024 20:58 Відповісти
Їба..мо напрямок
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12.08.2024 21:06 Відповісти
А як вони можуть забирати щось з Придністров'я? Повз Одесу літаками?
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12.08.2024 21:11 Відповісти
Перепрошую Мишко, але мова про Придніпровський еапрямок...З Придністров"ям потім розберемося
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12.08.2024 21:14 Відповісти
Географія вона така..
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12.08.2024 21:29 Відповісти
Дивно... Я ж ніби тверезим читав... ))))
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14.08.2024 18:33 Відповісти
Буває...не журись
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14.08.2024 18:46 Відповісти
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12.08.2024 21:13 Відповісти
Під час акції «Міст єдності» запорізькі активісти прикрасили міст Преображенського патріотичними стрічками та символічно розвіяли «прах Путіна».
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12.08.2024 21:43 Відповісти
Може цим скористатися.
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12.08.2024 21:15 Відповісти
Так. На місці висохшого Каховського водосховища за 21 місяць встигли вирости 3 - 4 метрові вербові хащі. А на березі відсутні укріплення, як "лінія суровікіна".
Тож можна непомітно https://x.com/_thin_red_line_/status/1666501783093387273?s=19 пройти в район Маячка-Скельки на легкій бронетехніці і захопити плацдарм для переправи основних сил і заходу рашистському угрупуванню "Днепр" у тил.
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12.08.2024 21:43 Відповісти
Так шо, АсвАбаждають дАрогу на Крим?
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12.08.2024 21:20 Відповісти
Ага, *********** вже шатли приготувала, а буданов каву меле.
А я третій рік поспіль бронюю житло на "оксамитовий сезон".
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12.08.2024 22:15 Відповісти
 
 