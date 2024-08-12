Россия перемещает силы из Приднепровского направления на Курское, - ОГВ "Таврия"
В оперативной группировке войск "Таврия" заявили о том, что сейчас фиксируется перемещение войск РФ, в частности, с Приднепровского направления на другие направления, в том числе на Курское.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" проинформировал спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в ответ на вопрос, видит ли он какое-то перемещение сил с Таврического направления в другие места.
"Да, я подтверждаю, что есть перемещение с Приднепровского, в частности, направления, и не только с этого направления - вражеских подразделений, некоторых батальонов, других частей - на другие направления, очевидно, что и на Курское также, где у россиян сейчас больше всего дыр в обороне. Но здесь есть немного обратная логика (россиян. - Ред.) - ее еще нужно понять, в чем подвох, так сказать", - сказал Лыховий.
Спикер пояснил, что когда на Приднепровском направлении было большое количество российского личного состава, то штурмовых действий было меньше.
"А когда их начали забирать, латать их охримовую свитку, на, в том числе, Курское направление, то за вчера уже было резкое оживление - на Приднепровском направлении, на левобережье Днепра. Я думаю, что должно пройти несколько дней, чтобы понять, были ли это российские показательные действия - когда они хотят показать якобы, что несмотря на уменьшение их защитных порядков они способны атаковать и дальше, или это, возможно, какой-то другой замысел", - сказал Лиыховий.
По его словам, "все может быть".
"Они могут опасаться, возможно, наших наступательных действий. Но я думаю, что это все нужно выявить со временем, потому что пока мы говорим только об одном дне и о статистике одного дня", - добавил он.
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Тож можна непомітно https://x.com/_thin_red_line_/status/1666501783093387273?s=19 пройти в район Маячка-Скельки на легкій бронетехніці і захопити плацдарм для переправи основних сил і заходу рашистському угрупуванню "Днепр" у тил.
А я третій рік поспіль бронюю житло на "оксамитовий сезон".