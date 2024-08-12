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Новости Война
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Россия перемещает силы из Приднепровского направления на Курское, - ОГВ "Таврия"

РФ перекидає сили на Курський напрямок

В оперативной группировке войск "Таврия" заявили о том, что сейчас фиксируется перемещение войск РФ, в частности, с Приднепровского направления на другие направления, в том числе на Курское.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" проинформировал спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в ответ на вопрос, видит ли он какое-то перемещение сил с Таврического направления в другие места.

"Да, я подтверждаю, что есть перемещение с Приднепровского, в частности, направления, и не только с этого направления - вражеских подразделений, некоторых батальонов, других частей - на другие направления, очевидно, что и на Курское также, где у россиян сейчас больше всего дыр в обороне. Но здесь есть немного обратная логика (россиян. - Ред.) - ее еще нужно понять, в чем подвох, так сказать", - сказал Лыховий.

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Спикер пояснил, что когда на Приднепровском направлении было большое количество российского личного состава, то штурмовых действий было меньше.

"А когда их начали забирать, латать их охримовую свитку, на, в том числе, Курское направление, то за вчера уже было резкое оживление - на Приднепровском направлении, на левобережье Днепра. Я думаю, что должно пройти несколько дней, чтобы понять, были ли это российские показательные действия - когда они хотят показать якобы, что несмотря на уменьшение их защитных порядков они способны атаковать и дальше, или это, возможно, какой-то другой замысел", - сказал Лиыховий.

По его словам, "все может быть".

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"Они могут опасаться, возможно, наших наступательных действий. Но я думаю, что это все нужно выявить со временем, потому что пока мы говорим только об одном дне и о статистике одного дня", - добавил он.

Автор: 

армия РФ (19087) Таврия (178) боевые действия (3956)


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Топ комментарии
+11
Зараз нашим хлопцям дуже гаряче на росії. Допоможи їм Боже!
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12.08.2024 20:56
+6
"Над всією Україною - безхмарне небо!" І супутники наших союзників бачать багато! Надіюсь - "гаряча" зустріч уже готується!
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12.08.2024 20:59
+6
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12.08.2024 21:13
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Нехай забирають. Скоріше до Азовського моря сподіваюсь дійдемо.
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12.08.2024 20:50 Ответить
Чесно кажучи не знаю наскільки іх менше, бо я тут живу і обстрілів дійсно стало набагато більше, на жаль. Тому може вони імітують,що перекинули, щоб не зробили вони якийсь сюрприз(
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12.08.2024 21:27 Ответить
Ну така неповноціна інфа...а якою дорогою їдуть сруцкі ? Де заночують ...можливо ? Цікаво просто...
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12.08.2024 20:53 Ответить
"Над всією Україною - безхмарне небо!" І супутники наших союзників бачать багато! Надіюсь - "гаряча" зустріч уже готується!
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12.08.2024 20:59 Ответить
Ок. Буде їм Курська дуга. Хлопчики наші готуються.
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12.08.2024 20:53 Ответить
Зараз нашим хлопцям дуже гаряче на росії. Допоможи їм Боже!
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12.08.2024 20:56 Ответить
У понеділок, 12 серпня, до Києва прибула двопартійна делегація із США - республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль. Вони закликали свою адміністрацію зняти обмеження на удари ЗСУ по російській території
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12.08.2024 20:56 Ответить
Росіяни запаслися мастильними матеріалами? Для їхніх дупних дірок.
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12.08.2024 20:58 Ответить
Їба..мо напрямок
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12.08.2024 21:06 Ответить
А як вони можуть забирати щось з Придністров'я? Повз Одесу літаками?
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12.08.2024 21:11 Ответить
Перепрошую Мишко, але мова про Придніпровський еапрямок...З Придністров"ям потім розберемося
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12.08.2024 21:14 Ответить
Географія вона така..
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12.08.2024 21:29 Ответить
Дивно... Я ж ніби тверезим читав... ))))
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14.08.2024 18:33 Ответить
Буває...не журись
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14.08.2024 18:46 Ответить
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12.08.2024 21:13 Ответить
Під час акції «Міст єдності» запорізькі активісти прикрасили міст Преображенського патріотичними стрічками та символічно розвіяли «прах Путіна».
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12.08.2024 21:43 Ответить
Може цим скористатися.
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12.08.2024 21:15 Ответить
Так. На місці висохшого Каховського водосховища за 21 місяць встигли вирости 3 - 4 метрові вербові хащі. А на березі відсутні укріплення, як "лінія суровікіна".
Тож можна непомітно https://x.com/_thin_red_line_/status/1666501783093387273?s=19 пройти в район Маячка-Скельки на легкій бронетехніці і захопити плацдарм для переправи основних сил і заходу рашистському угрупуванню "Днепр" у тил.
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12.08.2024 21:43 Ответить
Так шо, АсвАбаждають дАрогу на Крим?
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12.08.2024 21:20 Ответить
Ага, *********** вже шатли приготувала, а буданов каву меле.
А я третій рік поспіль бронюю житло на "оксамитовий сезон".
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12.08.2024 22:15 Ответить
 
 