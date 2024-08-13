2,7 млрд грн виділено на експериментальний проєкт відновлення населених пунктів, - Шмигаль

Кабінет Міністрів виділив 2,7 млрд грн на експериментальний проєкт відновлення населених пунктів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави уряду, йдеться, зокрема, про Ягідне на Чернігівщині, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни на Харківщині, Тростянець на Сумщині.

"На минулому засіданні в Чернігівській області Міністерству інфраструктури було доручено невідкладно опрацювати питання виділення цих коштів. Сьогодні вже ухвалюємо відповідне рішення. Це прискорить комплексну відбудову цих громад для якнайшвидшого повернення людей та розвитку локальної економіки", - додав Шмигаль.

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