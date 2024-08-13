УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11363 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 278 19

2,7 млрд грн виділено на експериментальний проєкт відновлення населених пунктів, - Шмигаль

Кабмін виділив 2,7 млрд грн на відновлення населених пунктів

Кабінет Міністрів виділив 2,7 млрд грн на експериментальний проєкт відновлення населених пунктів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави уряду, йдеться, зокрема, про Ягідне на Чернігівщині, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни на Харківщині, Тростянець на Сумщині.

"На минулому засіданні в Чернігівській області Міністерству інфраструктури було доручено невідкладно опрацювати питання виділення цих коштів. Сьогодні вже ухвалюємо відповідне рішення. Це прискорить комплексну відбудову цих громад для якнайшвидшого повернення людей та розвитку локальної економіки", - додав Шмигаль.

Читайте: Близько тисячі шкіл цьогоріч розпочнуть процес очного навчання, - Шмигаль

Автор: 

Шмигаль Денис (4550) відновлення (566)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Гроші зникнуть. Експеремент оголосять невдалим. І спробують другий.
показати весь коментар
13.08.2024 12:53
+15
Експериментальний - це як?
Придумали як вкрасти по новому, але до кінця не впевнені, що проконає?
показати весь коментар
13.08.2024 12:54
+5
На оборонні споруди теж виділили, "експериментатори"...
Ні споруд, ні грошей.
показати весь коментар
13.08.2024 12:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гроші зникнуть. Експеремент оголосять невдалим. І спробують другий.
показати весь коментар
13.08.2024 12:53 Відповісти
ЗЄкурви !
Замість того щоб збудувати у безпечних місцях бодай якесь житло для біженців з Покровська та інших міст та сіл Донбасу, вони бавляться з відновленням Ціркунів під обстрілами 👿
Побіжать люди в Європу назавжди...
показати весь коментар
13.08.2024 13:28 Відповісти
Експериментальний - це як?
Придумали як вкрасти по новому, але до кінця не впевнені, що проконає?
показати весь коментар
13.08.2024 12:54 Відповісти
Думаю що це значить необліковане витрачання.
показати весь коментар
13.08.2024 13:14 Відповісти
це эксперимент на людях - повернуть їх знову в зону обстрілів рашистів

ці ЗЄльоні - злодії та ідіоти разом 👿
показати весь коментар
13.08.2024 13:22 Відповісти
На оборонні споруди теж виділили, "експериментатори"...
Ні споруд, ні грошей.
показати весь коментар
13.08.2024 12:58 Відповісти
Шо, опять??? "...в ту зиму на Херсонщине ковался главный принцип послевоенного восстановления: если не будут возвращаться жители, не будет и ремонтов. Поэтому 23 марта 2023 г. президента Владимира Зеленского в Посад-Покровском встречали уже почти 400 человек. "Попытаемся отстроить к зиме", - пообещал Зеленский, а пока рекомендовал селиться в модульные домики, которые в те же дни передали в село из Швеции...
https://www.dw.com/ru/ballada-o-vojne-i-vozrozdenii-kak-vosstanavlivaut-sela-na-hersonsine/a-66422493
показати весь коментар
13.08.2024 13:01 Відповісти
войну никто никогда не окончит, пока оружие не повернем- это же бизнес
показати весь коментар
13.08.2024 13:01 Відповісти
То в бюджеті купа коштів !!
всього в досталь !
- Не знаемо що з ними робити !!
експерементатори можуть експерементувати і ні в чому себе не обмежувати
!!
показати весь коментар
13.08.2024 13:03 Відповісти
Вже на носі зима 2024, а Посад-Покровськє досі живе в модульних будинках та на руїнах.
показати весь коментар
13.08.2024 13:09 Відповісти
Фарбування, асфальт, тратуарна плитка у Куп'янську - бачив. Красиво. Але іншого нічого не робиться, тільки з міської адміністрації міста телефонують комбригу с запитанням: сьогодні тікати чи завтра зателефонувати?
показати весь коментар
13.08.2024 13:13 Відповісти
Пропоную всьому КабМину "експериментально" видалити апендикс за допомогою СОКИРИ!!!!
Уеви "експериментатори"...
показати весь коментар
13.08.2024 13:26 Відповісти
Тільки виготовлення застосування далекобійної зброї здатне гарантувати повернення людей. Там де немає безпеки ніхто жити не буде, але красти там можна неміряно і списувати на "***** розбомбило" мільярди... Це ж відверто і очевидно. Всі про це знають і продовжують пасивно глузувати з "гнилої зелені", а "зелені" тільки цього і треба - глузуйте лохи...
показати весь коментар
13.08.2024 13:46 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2024 13:51 Відповісти
український мудрий нарід вже має свій експеримент

показати весь коментар
13.08.2024 14:48 Відповісти
Одні говорять, що восени, можливо, не буде чим платити військовим, а інші (з тієї ж шобли) кажуть про якісь експерименти з відновлення, програми-гранти для молоді і т.ін. з виділенням мільярдів на це.
Як же я хочу почути відповідь найвеличнішого на його ж питання: "скільки вам ще треба вкрасти, щоб ви нажерлися?". Воно ж тепер при владі і знає відповідь. І не лише на це своє стадіонне питання...
показати весь коментар
13.08.2024 13:57 Відповісти
іншими словами - s 3.14здили
показати весь коментар
13.08.2024 14:01 Відповісти
икспиримєнтально
показати весь коментар
13.08.2024 14:49 Відповісти
От же ж зелені паскуди!!!
показати весь коментар
13.08.2024 16:58 Відповісти
 
 