2,7 млрд грн виділено на експериментальний проєкт відновлення населених пунктів, - Шмигаль
Кабінет Міністрів виділив 2,7 млрд грн на експериментальний проєкт відновлення населених пунктів.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
За словами глави уряду, йдеться, зокрема, про Ягідне на Чернігівщині, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни на Харківщині, Тростянець на Сумщині.
"На минулому засіданні в Чернігівській області Міністерству інфраструктури було доручено невідкладно опрацювати питання виділення цих коштів. Сьогодні вже ухвалюємо відповідне рішення. Це прискорить комплексну відбудову цих громад для якнайшвидшого повернення людей та розвитку локальної економіки", - додав Шмигаль.
Топ коментарі
+16 CrossFirenko
показати весь коментар13.08.2024 12:53
+15 Пересічний українець #452786
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+5 Ярослав Кийко
показати весь коментар13.08.2024 12:58
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Замість того щоб збудувати у безпечних місцях бодай якесь житло для біженців з Покровська та інших міст та сіл Донбасу, вони бавляться з відновленням Ціркунів під обстрілами 👿
Побіжать люди в Європу назавжди...
Придумали як вкрасти по новому, але до кінця не впевнені, що проконає?
ці ЗЄльоні - злодії та ідіоти разом 👿
Ні споруд, ні грошей.
https://www.dw.com/ru/ballada-o-vojne-i-vozrozdenii-kak-vosstanavlivaut-sela-na-hersonsine/a-66422493
всього в досталь !
- Не знаемо що з ними робити !!
експерементатори можуть експерементувати і ні в чому себе не обмежувати
!!
Уеви "експериментатори"...
Як же я хочу почути відповідь найвеличнішого на його ж питання: "скільки вам ще треба вкрасти, щоб ви нажерлися?". Воно ж тепер при владі і знає відповідь. І не лише на це своє стадіонне питання...