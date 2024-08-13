За добу на півдні знищено 68 окупантів та 41 одиницю озброєння й військової техніки, уражено 5 польових пунктів боєпостачання
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 68 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 68 осіб.
Також росіяни втратили 41 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:
- 10 гармат;
- 2 міномети;
- 22 одиниці авто-бронетехніки;
- 4 розвідувальні БпЛА;
- 1 мотоцикл;
- 1 комплекс відеоспостереження "Муром-М";
- 1 човен.
Також українські захисники уразили 5 польових пунктів боєпостачання, 7 бліндажів та генератор.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 593 160 російських загарбників.
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