За добу на півдні знищено 68 окупантів та 41 одиницю озброєння й військової техніки, уражено 5 польових пунктів боєпостачання

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 68 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 68 осіб.

Також росіяни втратили 41 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

10 гармат;

2 міномети;

22 одиниці авто-бронетехніки;

4 розвідувальні БпЛА;

Також дивіться: Ураження ракетами GMLRS ворожої РЛС П-18 вартістю майже три мільйони доларів на південному напрямку. ВIДЕО

1 мотоцикл;

1 комплекс відеоспостереження "Муром-М";

1 човен.

Також українські захисники уразили 5 польових пунктів боєпостачання, 7 бліндажів та генератор.

Також дивіться: Шматок окупанта після вибуху пролітає повз його уцілілого поплічника. ВIДЕО

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 593 160 російських загарбників.