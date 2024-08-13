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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За добу на півдні знищено 68 окупантів та 41 одиницю озброєння й військової техніки, уражено 5 польових пунктів боєпостачання

знищення техніки РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 68 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 68 осіб.

Також росіяни втратили 41 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 10 гармат;
  • 2 міномети;
  • 22 одиниці авто-бронетехніки;
  • 4 розвідувальні БпЛА;

Також дивіться: Ураження ракетами GMLRS ворожої РЛС П-18 вартістю майже три мільйони доларів на південному напрямку. ВIДЕО

  • 1 мотоцикл;
  • 1 комплекс відеоспостереження "Муром-М";
  • 1 човен.

Також українські захисники уразили 5 польових пунктів боєпостачання, 7 бліндажів та генератор.

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Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 593 160 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17250) ліквідація (3883) знищення (7161) Сили оборони півдня (322)


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