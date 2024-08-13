Шматок окупанта після вибуху пролітає повз його уцілілого поплічника. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована ліквідація п'яти окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, перші троє знищені вибухом у той момент, коли вони вовтузилися біля якогось предмета на узбіччі. На записі видно, як шматок тіла одного із загарбників пролітає повз двох росіян, які йшли неподалік дорогою. Уцілілі після вибуху окупанти забігли у сховок неподалік. Однак за хвилину туди прилетів, ймовірно, артилерійський боєприпас.

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