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Новини Відео Війна
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Шматок окупанта після вибуху пролітає повз його уцілілого поплічника. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована ліквідація п'яти окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, перші троє знищені вибухом у той момент, коли вони вовтузилися біля якогось предмета на узбіччі. На записі видно, як шматок тіла одного із загарбників пролітає повз двох росіян, які йшли неподалік дорогою. Уцілілі після вибуху окупанти забігли у сховок неподалік. Однак за хвилину туди прилетів, ймовірно, артилерійський боєприпас.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант катався на мотоциклі біля Роботиного на Запоріжжі і йому відірвало ногу. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227)


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Топ коментарі
+19
На таке можна дивитись вічно!
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13.08.2024 10:11
+15
Щасливого польоту.
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13.08.2024 10:07
+13
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13.08.2024 10:07
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Щасливого польоту.
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13.08.2024 10:07 Відповісти
АкрАбАти херові, але видовищно
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13.08.2024 12:31 Відповісти
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13.08.2024 10:07 Відповісти
то мадуть українці замінували дохлого орка ))) гарна справа )) забрав з собою на концерт Кабздоха ще двох ))
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13.08.2024 10:11 Відповісти
На таке можна дивитись вічно!
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13.08.2024 10:11 Відповісти
Gear up, positive climb
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13.08.2024 10:11 Відповісти
схоже, шо на 2х пдрів навіть ескалібур не пожаліли
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13.08.2024 10:12 Відповісти
Полурусс.
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13.08.2024 10:19 Відповісти
хм, було 4, бачимо 2 живчика, бачимо 1,5 , а де 4й?
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13.08.2024 10:19 Відповісти
"Асвабаділісь"
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13.08.2024 10:19 Відповісти
- Чим відрізняються "очень хорошие русские" от просто "хороших"?
- "Очень хорошие" заздалегідь знаходять для себе ямку Залазять туди і чекають снаряда що прилетить і акуратно їх у тій ямці прикопає А "просто хороші" валяються де-попало...
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13.08.2024 10:28 Відповісти
дуже хороші, ті, що самі стріляються чи гранатами підриваються
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13.08.2024 11:32 Відповісти
Можнч бути впевненим, що при закрепах тому кацапу, який вижив пургену не потрібно. Варто лише закрити очі і пригадати, як повз нього пролітає шматок іншого кацапа.
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13.08.2024 10:36 Відповісти
Атправляйся ти, Ваня, на фсє чєтирє сторони!
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13.08.2024 10:43 Відповісти
Баби ісчо наражают.Будуть числитись як безвісти зниклі.Без днк експертизи навіть ідентифікація неможлива.В нас такі самі проблеми.Бачив нашу машину в яку попала ракета птур,підірвану на мінах техніку...
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13.08.2024 10:45 Відповісти
Ну просто нет слов , хирургические вырезки кацапских метастаз , ну просто мега профи .
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13.08.2024 11:13 Відповісти
великий кусок рєпоєда полетів, тепер що, як пазл його собирать?
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13.08.2024 11:18 Відповісти
Справді феєрично...
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13.08.2024 11:54 Відповісти
Так ось ти який , "падалі шматок"
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13.08.2024 13:47 Відповісти
Підсушать орки, з пивком піде.............
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13.08.2024 15:16 Відповісти
Якось низько сьогодні кацапи літають - мабуть к дощу!
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13.08.2024 17:04 Відповісти
"это как то я удачно сюда зашёл!" - сказав наостанок своєму коханцю, заповзший в сховок катцап.
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13.08.2024 17:25 Відповісти
Вроде это старые кадры, им года два.
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13.08.2024 19:45 Відповісти
За шматок кацапа, ну може й дадуть ладу кАлІнУ, тільки без колес та двигуна, але з АКБ.
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13.08.2024 22:51 Відповісти
 
 