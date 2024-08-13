Комендантську годину продовжили у 201 населеному пункті Харківщини

У Харківській області комендантську годину продовжили для п'яти районів: вона триватиме з 17:00 до 9:00 у понад 200 населених пунктах.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 11 населених пунктів Ізюмського району, 37 - Чугуївського, 41 - Харківського, 42 - Богодухівського та 73 - Куп‘янського районів.

Рішення ухвалили для забезпечення ефективної роботи Сил оборони, а також для безпеки цивільних, оскільки на цих фронтових прикордонних територіях "вкрай небезпечно проживати", зазначив Синєгубов.

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Крім того, продовжується евакуація з прикордонних населених пунктів та таких, які перебувають під постійними обстрілами.

Усього із 10 травня із Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп‘янського районів евакуйовано майже 14 тисяч людей, із них тисяча дітей. За минулу добу, 12 серпня, евакуйовано 55 людей - 46 дорослих та 9 дітей.

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Раніше повідомлялося, що у Дергачівській та Липецькій громадах Харківської області посилюють комендантську годину.