Бої йдуть у міській забудові біля Торецька, у місті діють ДРГ, - пресофіцер 32 ОМБр Бордіян. ВIДЕО

Запеклі бої точаться у Північному та Залізному, ці населені пункти щільно прилягають до Торецька.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив виконувач обов’язків пресофіцера 32-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Бордіян.

Ситуація на підступах до міста Торецьк важка. У місто інколи потрапляють диверсійно-розвідувальні групи. За минулий тиждень побільшало російських військових, які здалися в полон.

"Річ у тому, що зараз йдуть бої в міській забудові: це агломерація Північне-Залізне, і воно там підступає щільно до самого міста Торецьк. Тому бої йдуть в міській забудові, і, звісно, якісь диверсійно-розвідувальні групи можуть просочуватись крізь наші спостережні пункти і намагатися в нашому найближчому тилу вести якусь диверсійну діяльність. Такі групи виявляються, знищуються. Станом на тиждень, що минув, маємо таку статистику: трошки більше цих груп почало здаватися в полон. Це не суттєво, але така тенденція є", – розповів військовий.

При цьому він зазначив, що операція ЗСУ в Курській області поки ніяк не відобразилася на бойових діях на Торецькому напрямку. Натомість армія РФ збільшила щільність ударів КАБами.

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"На підступах до міста Торецьк ситуація так само важка, серйозна. Можемо говорити про те, що події в Курській області поки ніяк не впливають на щільність штурмів і обстрілів на нашому напрямку, тобто на Торецькому. Можемо навіть сказати, що щільність обстрілів навіть керованими авіаційними бомбами збільшилася. Обстріли за допомогою артилерії і скиди з дронів – тенденція приблизно зберігається. З приводу штурмів – так, трошки інтенсивність впала, це не дуже висока дельта. Тобто, вона впала не значно, але вони намагаються компенсувати цю нестачу саме обстрілами КАБами", – заявив пресофіцер.