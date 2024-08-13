УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11251 відвідувач онлайн
Новини
9 978 12

Бої йдуть у міській забудові біля Торецька, у місті діють ДРГ, - пресофіцер 32 ОМБр Бордіян. ВIДЕО

Запеклі бої точаться у Північному та Залізному, ці населені пункти щільно прилягають до Торецька.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив виконувач обов’язків пресофіцера 32-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Бордіян.

Ситуація на підступах до міста Торецьк важка. У місто інколи потрапляють диверсійно-розвідувальні групи. За минулий тиждень побільшало російських військових, які здалися в полон. 

"Річ у тому, що зараз йдуть бої в міській забудові: це агломерація Північне-Залізне, і воно там підступає щільно до самого міста Торецьк. Тому бої йдуть в міській забудові, і, звісно, якісь диверсійно-розвідувальні групи можуть просочуватись крізь наші спостережні пункти і намагатися в нашому найближчому тилу вести якусь диверсійну діяльність. Такі групи виявляються, знищуються. Станом на тиждень, що минув, маємо таку статистику: трошки більше цих груп почало здаватися в полон. Це не суттєво, але така тенденція є", – розповів військовий.

При цьому він зазначив, що операція ЗСУ в Курській області поки ніяк не відобразилася на бойових діях на Торецькому напрямку. Натомість армія РФ збільшила щільність ударів КАБами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти з артилерії обстріляли Торецьк, двоє поранених

"На підступах до міста Торецьк ситуація так само важка, серйозна. Можемо говорити про те, що події в Курській області поки ніяк не впливають на щільність штурмів і обстрілів на нашому напрямку, тобто на Торецькому. Можемо навіть сказати, що щільність обстрілів навіть керованими авіаційними бомбами збільшилася. Обстріли за допомогою артилерії і скиди з дронів – тенденція приблизно зберігається. З приводу штурмів – так, трошки інтенсивність впала, це не дуже висока дельта. Тобто, вона впала не значно, але вони намагаються компенсувати цю нестачу саме обстрілами КАБами", – заявив пресофіцер.

Автор: 

Донецька область (8357) бойові дії (3714) Торецьк (441)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Не можна тут таку **** писати, заклюють. Тут курське перемогобЄсіє. На перших шпальтах сайтів і телеканалів - Курщина. Про здачу українських територій гробова тиша. Тим часом ворог поповнює свої резерви. https://www.facebook.com/profile.php?id=61550285036323&__cft__[0]=AZWgwObK2xIb3r0HCTPzfhFb5ft0HN0QVkRP113_SixPURTSTO9FVkHDCJ_fyiT_xzjfeOx1946pxNTBocr7vFZlqY62EtVkxmtaCfkKrOyZQHjkf32cFD7PsS_LJQCh6lbdGnAkIq1-5JVfuP-wTkP4&__tn__=-UC%2CP-R "Кидає народ чєпчікі в повітря за операцію «Курськ». Військові «Айдару» відзначають героїзм Зеленського, даруючи прапор батальйону. Вітають того, хто здав росіянам в полон «Азов», хто оголив Україну перед вторгненням, хто привів до держуправлІння Деркача, Татарова й Портнова? Хто призначав Галущенка та його зама-мародера-хабарника Хейла? Пів мільйона доларів хабар! За що, питається? Як регулярно він таке брав і Зеленський не знав? Не знав той, хто планомірно, на догоду путіну послаблював Україну до 2022 року, а надто після.Може на фронтах, на коні та з шаблею, інший зілєнскій? Ми просто не знаємо".
показати весь коментар
13.08.2024 15:25
+8
Цікаве чергове словоблуддя (ноу-хау) від пресслужби вояків : "бої ідуть у міській забудові біля Торецька". Може б уже перестали пизюіти і сказали прямо - у Торецьку?
показати весь коментар
13.08.2024 15:04
+7
Миша подоляляк, перелогінься, ти зовсім не схожий на Иру. Ира скучно працює, без вогника.
показати весь коментар
13.08.2024 17:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не можна тут таку **** писати, заклюють. Тут курське перемогобЄсіє. На перших шпальтах сайтів і телеканалів - Курщина. Про здачу українських територій гробова тиша. Тим часом ворог поповнює свої резерви. https://www.facebook.com/profile.php?id=61550285036323&__cft__[0]=AZWgwObK2xIb3r0HCTPzfhFb5ft0HN0QVkRP113_SixPURTSTO9FVkHDCJ_fyiT_xzjfeOx1946pxNTBocr7vFZlqY62EtVkxmtaCfkKrOyZQHjkf32cFD7PsS_LJQCh6lbdGnAkIq1-5JVfuP-wTkP4&__tn__=-UC%2CP-R "Кидає народ чєпчікі в повітря за операцію «Курськ». Військові «Айдару» відзначають героїзм Зеленського, даруючи прапор батальйону. Вітають того, хто здав росіянам в полон «Азов», хто оголив Україну перед вторгненням, хто привів до держуправлІння Деркача, Татарова й Портнова? Хто призначав Галущенка та його зама-мародера-хабарника Хейла? Пів мільйона доларів хабар! За що, питається? Як регулярно він таке брав і Зеленський не знав? Не знав той, хто планомірно, на догоду путіну послаблював Україну до 2022 року, а надто після.Може на фронтах, на коні та з шаблею, інший зілєнскій? Ми просто не знаємо".
показати весь коментар
13.08.2024 15:25 Відповісти
Прокинулись сплячи БОТИ .
Твоє завдання зрозуміле, після успішного результату атаки ВСУ у Курської області , з'являєтесь ви і просуваєте свої наративи, що винні всі окрім ботоксного деда, окрім йо@аной русні,
показати весь коментар
13.08.2024 16:50 Відповісти
Миша подоляляк, перелогінься, ти зовсім не схожий на Иру. Ира скучно працює, без вогника.
показати весь коментар
13.08.2024 17:00 Відповісти
Дотепність - це віддушина для почуття ворожості, яке не може бути задоволене іншим способом. - Зигмунд Фрейд

Можна говорити українською, молитися на вервиці, робити майстерні вишивки і одночасно голосувати за російських колаборантів і відкривати полювання на військовослужбовців.

ти зовсім не схожий на
показати весь коментар
13.08.2024 17:16 Відповісти
Так зєльц і є колаборант, навіщо ж ти за нього голосувала?
показати весь коментар
14.08.2024 08:15 Відповісти
звідки Ви взяли ЩО Я за нього голосувала?
Я по вихідних відпочиваю а не голосую як ВИ .....

показати весь коментар
14.08.2024 19:15 Відповісти
Хто на полі бою, удачі та сил. Штабним - мудрості. Україні - оптимізму, троллям- нових методичек (про колоборантів)...
показати весь коментар
14.08.2024 19:19 Відповісти
зрадоботам ніяк не вгодиш. Українська армія ВПЕРШЕ від коли ********* напала на неї 10 років тому назад дає їй по морді вже на їх території, але все-одно щось не то.....

краще напевно би було продовжувати втрачати і людей, і землю, і при цьому все-одно не бити москаля в його хаті, як це вже продовжується ДЕСЯТИЛІТТЯ? так, кацапе?
показати весь коментар
14.08.2024 05:26 Відповісти
Цікаве чергове словоблуддя (ноу-хау) від пресслужби вояків : "бої ідуть у міській забудові біля Торецька". Може б уже перестали пизюіти і сказали прямо - у Торецьку?
показати весь коментар
13.08.2024 15:04 Відповісти
У місто інколи потрапляють диверсійно-розвідувальні групи. Джерело: . Дуже військове словосполучення "інколи потрапляють". Мабуть, просто блукають і потрапляють в місто, інколи, "просочуючись ЧЕРЕЗ спостережні пункти".
показати весь коментар
13.08.2024 17:10 Відповісти
Використовуйте наукову термінологію: броунівський рух.
показати весь коментар
13.08.2024 21:03 Відповісти
 
 