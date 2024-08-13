Бої йдуть у міській забудові біля Торецька, у місті діють ДРГ, - пресофіцер 32 ОМБр Бордіян. ВIДЕО
Запеклі бої точаться у Північному та Залізному, ці населені пункти щільно прилягають до Торецька.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив виконувач обов’язків пресофіцера 32-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Бордіян.
Ситуація на підступах до міста Торецьк важка. У місто інколи потрапляють диверсійно-розвідувальні групи. За минулий тиждень побільшало російських військових, які здалися в полон.
"Річ у тому, що зараз йдуть бої в міській забудові: це агломерація Північне-Залізне, і воно там підступає щільно до самого міста Торецьк. Тому бої йдуть в міській забудові, і, звісно, якісь диверсійно-розвідувальні групи можуть просочуватись крізь наші спостережні пункти і намагатися в нашому найближчому тилу вести якусь диверсійну діяльність. Такі групи виявляються, знищуються. Станом на тиждень, що минув, маємо таку статистику: трошки більше цих груп почало здаватися в полон. Це не суттєво, але така тенденція є", – розповів військовий.
При цьому він зазначив, що операція ЗСУ в Курській області поки ніяк не відобразилася на бойових діях на Торецькому напрямку. Натомість армія РФ збільшила щільність ударів КАБами.
"На підступах до міста Торецьк ситуація так само важка, серйозна. Можемо говорити про те, що події в Курській області поки ніяк не впливають на щільність штурмів і обстрілів на нашому напрямку, тобто на Торецькому. Можемо навіть сказати, що щільність обстрілів навіть керованими авіаційними бомбами збільшилася. Обстріли за допомогою артилерії і скиди з дронів – тенденція приблизно зберігається. З приводу штурмів – так, трошки інтенсивність впала, це не дуже висока дельта. Тобто, вона впала не значно, але вони намагаються компенсувати цю нестачу саме обстрілами КАБами", – заявив пресофіцер.
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Твоє завдання зрозуміле, після успішного результату атаки ВСУ у Курської області , з'являєтесь ви і просуваєте свої наративи, що винні всі окрім ботоксного деда, окрім йо@аной русні,
Можна говорити українською, молитися на вервиці, робити майстерні вишивки і одночасно голосувати за російських колаборантів і відкривати полювання на військовослужбовців.
ти зовсім не схожий на
Я по вихідних відпочиваю а не голосую як ВИ .....
краще напевно би було продовжувати втрачати і людей, і землю, і при цьому все-одно не бити москаля в його хаті, як це вже продовжується ДЕСЯТИЛІТТЯ? так, кацапе?