Окупанти з артилерії обстріляли Торецьк, двоє поранених

У місті Торецьк, що на Донеччині, внаслідок ворожого обстрілу поранено двох жителів - 50-річну жінку та 56-річного чоловіка.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"12 серпня 2024 року близько 10:00 окупаційна армія РФ обстріляла з артилерії м. Торецьк. Осколкові поранення живота і стегон дістали двоє містян, які йшли до джерела набрати питної води", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що обох постраждалих евакуювали і доправили до медичного закладу.

За фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України) здійснюються досудові розслідування.

Раніше повідомлялося, що війська РФ завдали артилерійського удару по Українську на Донеччині, внаслідок чого загинули 2 особи, одну поранено.

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