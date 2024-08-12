Оккупанты из артиллерии обстреляли Торецк, двое раненых

В городе Торецк Донецкой области в результате вражеского обстрела ранены двое жителей - 50-летняя женщина и 56-летний мужчина.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"12 августа 2024 года около 10:00 оккупационная армия РФ обстреляла из артиллерии г. Торецк. Осколочные ранения живота и бедер получили двое горожан, которые шли к источнику набрать питьевой воды", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что обоих пострадавших эвакуировали и доставили в медицинское учреждение.

По факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины) осуществляются досудебные расследования.

Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли артиллерийский удар по Украинску в Донецкой области, в результате чего погибли 2 человека, один ранен.

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